Schwetzingen. (RNZ) Nachdem wegen der Corona-Pandemie 2020 keine Open-Air-Konzerte stattfinden konnten, wollen die Veranstalter von "Musik im Park" 2021 aber voll durchstarten: Die US-Bands Toto und Kool & The Gang sowie die Sänger Bryan Ferry und Wincent Weiss sollen im Schwetzinger Schlossgarten rocken. Die beiden Letzteren waren bereits 2020 im Festival-Lineup. Die vier Konzerte finden zwischen dem 28. Juli und dem 2. August statt.

Die 1976 gegründete Band Toto hat sich mit ihrer virtuosen Musik und Hits wie "Africa", "Hold the Line", "Rosanna" ihren Platz in der Musikgeschichte gesichert. Nach ihrer erfolgreichen "40 Trips Around The Sun"-Tour sind die Musik-Veteranen im Sommer unter dem Motto "Dogz of Oz" wieder in Deutschland unterwegs und spielen am Mittwoch, 28. Juli, um 19.30 Uhr auf der Bühne im Schlossgarten.

Wincent Weiss ist derzeit einer der beliebtesten Sänger und Songschreiber der Republik. Jede Menge Preise hat der Sänger und Songschreiber in den vergangenen Jahren eingeheimst, darunter einen MTV-Music-Award, ein Radio-Regenbogen-Award und gleich zwei Bayerische Musiklöwen. Am Freitag, 30. Juli, ist er ab 19.30 Uhr im Schwetzinger Schlossgarten zu erleben – mit den besten Songs aus seinen zwei Alben im Gepäck.

Mit mehr als 70 Millionen verkauften Tonträgern, zwei Grammys und sieben American Music Awards zählen Kool & the Gang zu den erfolgreichsten Bands der Welt. Von Ende der 1970er- bis Anfang der 1980er-Jahre hatten die Musiker um die Brüder Robert und Ronald Bell ihre größten Hits – unter anderem mit "Ladies’ Night" "Get Down On It", "Celebration" oder "Victory". Im Sommer 2021 kommt die Band für zwei Konzerte nach Deutschland, eins davon am Samstag, 31. Juli, in Schwetzingen. Eröffnet wird das Konzert um 19.30 Uhr von einem Special Guest, der noch bekannt gegeben wird.

Nur wenige haben in ihrer Karriere so viel gewagt und ausprobiert wie Bryan Ferry. Doch er ist sich immer treu geblieben und das auf eine bemerkenswert souveräne Art und Weise.

Dass er auch ohne Roxy Music kann, beweist der Sänger und Songschreiber seit jeher auch auf seinen Soloplatten und das wird er auch am Sonntag, 1. August, um 20 Uhr in Schwetzingen im Schlossgarten demonstrieren.

Info: Karten für sämtliche Konzerte gibt es unter der Ticket-Hotline: 0621/10 10 11, bei den Geschäftsstellen der Rhein-Neckar-Zeitung sowie online auf www.provinztour.de. Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit Schwerbehinderung und der gleichzeitigen Notwendigkeit einer Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter der Telefonnummer 07139/547 oder ticket@provinztour.de erhältlich.