Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Die AVR Kommunal GmbH - im Rhein-Neckar-Kreis unter anderem zuständig für die Abfallentsorgung - hat derzeit eine Art Pechsträhne. In Gaiberg brannten jüngst mehre Abfallbehälter, bereits im April und Juni waren Müllfahrzeuge in Brand geraten.

Das waren aber eher Kleinigkeiten im Vergleich zu den Bränden auf den AVR-Anlagen in Hirschberg und Wiesloch im vergangenen Monat. In Hirschberg war am 10. August ein Müllberg ausgerechnet in der Halle in Flammen aufgegangen, die 2016 nach einem schweren Brand abgerissen und wieder neu aufgebaut werden musste.

Die Ursache des aktuellen Brandes ist unbekannt, es wird aber vermutet, dass sich das Feuer im dort gelagerten Restmüll entzündet hat. Seither ist die Anlage geschlossen, Statiker sollen die Halle erst noch einmal unter die Lupe nehmen.

Kaum war dieser Schreck einigermaßen verdaut, folgte am 27. August die nächste Hiobsbotschaft. Das AVR-Gelände in Wiesloch stand lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr war rund zwölf Stunden im Einsatz, bis die letzten Glutnester erfolgreich bekämpft waren. Auch dieser Brand war im Bereich der Umschlagfläche für Restmüll entstanden, wie Katja Deschner, Geschäftsführerin der AVR Kommunal GmbH, gegenüber der RNZ bestätigt hatte.

Anschließend hatten die Flammen dann auf Sperrmüll und Altholz übergegriffen. Glück im Unglück: Fahrzeuge und Gebäude waren laut Deschner nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

"Dass die zwei wichtigsten von vier AVR-Anlagen derzeit ausfallen, trifft uns besonders hart", hatte Geschäftsführerin Deschner am Folgetag betont. Und diese Aussage gilt noch immer, schließlich sind beide Anlagen derzeit geschlossen. Für die AVR ist das deshalb ein Problem, weil in den vier Anlagen - neben Hirschberg und Wiesloch gibt es noch Standorte in Ketsch und Sinsheim - ein Großteil des anfallenden Restmülls aus dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis "zwischengelagert" wird, ehe die Reise weiter in die Müllverbrennungsanlage nach Mannheim geht.

Die Kapazität in Ketsch und Sinsheim reicht jedenfalls nicht aus, um den Ausfall der Anlagen in Hirschberg und Wiesloch zu kompensieren. Dies bestätigte Andrea Bender, Bereichsleiterin Kundenmanagement bei der ARV, auf Anfrage der RNZ.

"Deshalb erfolgen teilweise Direktanlieferungen nach der Sammlung bei der Müllverbrennung in Mannheim, und es helfen uns ergänzend noch externe Geschäftspartner mit ihren Anlagen aus", schildert Bender die Vorgehensweise. Hat es deshalb bereits stärkere Verzögerungen bei der Abholung von Restmüll gegeben? "Nein", sagt Bender.

Eventuell sei es möglich, dass die Müllabfuhr nicht zur gewohnten Uhrzeit komme. Wann die beiden Anlagen wieder zur Verfügung stehen, kann Bender nicht sagen. "Die Öffnung hängt von den noch ausstehenden Ergebnissen der Gutachten bezüglich Statik und Beton ab. Wir hoffen, dass wir die AVR-Anlage Wiesloch in Kürze wieder öffnen können."

Und die AVR hat hinsichtlich der Brände auch einen Verdacht: Ganz oft verursache heiße Asche von Grillkohle solche Situationen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Es dürfe nur völlig abgekühlte Asche von Grillkohle entsorgt werden - und zwar ausschließlich in die Restmülltonne. Die AVR bittet dringend darum, dass nur völlig abgekühlte Asche in die Restmülltonne gelangt. Oft erscheine die Asche von außen schon kalt, glühe aber im Inneren noch weiter. Deswegen sollte diese möglichst in einem Metallbehälter mit Deckel komplett abkühlen, bevor sie entsorgt wird.

Trotz Ausfalls der Umschlaganlagen läuft es bei der Müllabfuhr nahezu reibungslos. Foto: zg