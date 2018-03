Mühlhausen. (RNZ) Wegen der glatten Fahrbahn hat am Sonntagvormittag ein 38-jähriger VW-Fahrer beim Abbiegen von der Ruhbergstraße in die Straße Am Rotwald die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Fahrzeug streifte den Gartenzaun eines Anwesens und kam schließlich im Vorgarten zum Stillstand. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Das Kennzeichen lag der Polizei vor, der Fahrer konnte rasch ermittelt werden.