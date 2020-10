Von Peter Lahr

Mosbach.Besondere Zeiten erfordern besondere Lösungen. Diese der Corona-Krise geschuldete Erkenntnis bewahrheitete sich am Donnerstagabend bei der 36. Präsentation des RNZ-Heimatkalenders "Unser Land 2021". Denn im Mosbacher Landratsamt feierte man nicht – wie sonst üblich – zusammen mit allen ehrenamtlichen Autorinnen und Autoren. Stattdessen durfte der Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises und "bekennender Unser-Land-Fan", Achim Brötel, lediglich die "Kernfamilie" begrüßen. Dazu gehörten neben dem Herausgeber-Trio Dr. Karl Wilhelm Beichert, Gerhard Layer und Karl Heinz Neser auch RNZ-Verlegerin Inge Höltzcke und Chefredakteur Dr. Klaus Welzel.

"Corona hat alles verändert, aber der Kalender ist da", freute sich Karl Heinz Neser über eine Konstante in stürmischen Zeiten. Als Nebeneffekt der Pandemie werde wieder mehr gelesen – und im Umkehrschluss auch mehr geschrieben. Davon zeugten die 74 ehrenamtlichen Autorinnen und Autoren, die an der neuen Ausgabe des Heimatbuchs in Fortsetzungen mitwirkten und für eine inhaltliche wie stilistische Bandbreite sorgten.

"Nirgendwo anders, nur bei uns beginnt das neue Jahr schon am 8. Oktober", verwies der Landrat darauf, dass der "Heimatkalender für Neckartal, Odenwald, Bauland und Kraichgau", wie der Untertitel exakt lautet, seiner Zeit stets voraus sei. Wenn es stimme, dass Heimat ein Sehnsuchtsort sei, könne der Heimatkalender "Unser Land" eine "ganz zentrale Brücke zwischen Hier und Dort" darstellen. Mehr noch: "Nie war er so wertvoll." Denn das Buch könne seinen Lesern ein wichtiges Stück Nähe zurückbringen – und das "epidemiologisch völlig unbedenklich", so Brötel.

"Nix iss fer eewisch." Mit dem Titel eines Mundartgedichts von Roswitha Born eröffnete Gerhard Layer seine launige Kalender-Übersicht. Dass die (noch) aktuelle Ausgabe 2020 bereits zu musealen Ehren gekommen sei, nämlich in einer Vitrine des Kurpfälzischen Museums Heidelberg im Kontext der Hölderlin-Ausstellung, erfreute den Schriftleiter. Auch wenn einige Details des bewusst auf 320 Seiten begrenzten Werks "annerschd", sprich neu justiert seien, blieb eines gleich, nämlich die Vielfalt der Beiträge.

Die Zeitreise beginnt bei den alten Römern und springt über die Ritterburgen bis ins 20. Jahrhundert. Kirchengeschichtliches finde sich neben Alltäglichem, feine Verskunst wechsle mit anderen tiefen Einsichten. Zu unterhalten wissen Berichte von schlagfertigen Zeitgenossen, wie etwa dem Monnemer Blumenpeter. Aber auch über traurige Schicksale erfahre der Leser. "Der ‚Unser Land-Themenstrauß‘ hat für jeden Geschmack etwas zu bieten."

Manchmal durchaus mit "Überraschungs-Faktor". Der leuchtend rot gestaltete Jahrgang 2021 mache Heimat und Herkunft erfahrbar, so Layer. "Das alles ergibt die bewährte Mischung, informative Fülle und imposante Vielfalt." Als Bereicherung und als ein Dokument der Zeitgeschichte "wider das Vergessen" beurteilte Inge Höltzcke den Heimatkalender.

Dieser gebe Einblicke in die Vergangenheit und zeige, dass auch schon damals die Menschen schwere Herausforderungen zu meistern hatten. So könne "Unser Land" zum "Mutmacher in Pandemie-Zeiten" werden. Der Heimatkalender mache nicht nur Lust aufs Schmökern, sondern habe sich seit über 30 Jahren als treuer Begleiter erwiesen. Nach der ersten Lektüre zeigte sich die RNZ-Verlegerin überzeugt davon, dass "das schmucke Buch gern gelesen wird".

Die Geschichten seien Zeitzeugen, sagte Peter Hauk: "Ich glaube, der Heimatkalender hat zum Ziel, in der Verschriftlichung Menschen Heimat zu geben", sagte der hiesige CDU-Landtagsabgeordnete und Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Er gratulierte zum kurzweiligen Kompendium, das seine Leser gut durchs Jahr begleite. Historische Ratschläge aus der Zeit vor dem Heimatkalender hatte Mitherausgeber Karl Wilhelm Beichert dem Naturforscher Georg Christoph Lichtenberg abgelauscht. Was fürs 18. Jahrhundert recht war, scheint auch im 21. Jahrhundert billig zu sein.

Info: "Unser Land 2021": Heimatkalender für Neckartal, Odenwald, Bauland und Kraichgau, ISBN 978-3-936866-69-8320, Verkauf zu 11,80 Euro in allen RNZ-Geschäftsstellen.