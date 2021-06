Von Harald Berlinghof

Sinsheim. Die Region ist nicht davon bedroht, durch steigende Meeresspiegel überflutet zu werden. Dazu sind die Ozeane und die Nordsee zu weit weg. Doch in Zeiten, in denen die Chaostheorie nachgewiesen hat, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Wirbelsturm in Texas auslösen kann, weiß man, dass alles mit allem verbunden ist. Und darüber hinaus wird der Klimawandel die Ozeane nicht nur ansteigen lassen, sondern auch erwärmen und versauern.

Korallen werden sterben, irgendwann auch die Krebse und Muscheln. Das Artensterben wird bis in tiefste Tiefen der Weltmeere vordringen, denn die Ozeanerwärmung führt dazu, dass die Meere weniger Sauerstoff binden können. Es wird zu einem Massenaussterben kommen. "Eine der Säulen der Welternährung ist damit bedroht", betonte deshalb Professor Mojib Latif, Maritimer Meteorologe am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung. Es wird Nahrungsknappheit geben, und das Wetter wird sich ändern. Angesichts solcher Auswirkungen des Klimawandels ist jede Gegend dieser Erde von den Veränderungen in den Weltmeeren betroffen. Auch unsere Region.

Der Klimaforscher hielt im Rahmen der Reihe "Klima-Forum" der Sinsheimer Klima-Arena einen Vortrag im Netz mit dem Titel "Die Ozeane im Klimawandel". Zu warm, zu hoch, zu sauer werden die Ozeane der Zukunft sein, so Latif. Unser Planet, der erst durch die Ozeane zum "blauen Planeten" wird, droht zu überhitzen. Auch die Ozeane erwärmen sich, und das führt zu ökologischen Katastrophen unter der Meeresoberfläche.

Die Erwärmung der tropischen Ozeane seit Beginn des 20. Jahrhunderts liegt bei global etwa einem Grad Celsius. "Das ist angesichts der trägen Wärmespeicherung von Wasser sehr viel", so Latif. Das müsse gestoppt werden, wie es auch im Pariser Klima-Abkommen festgelegt wurde. "Dazu gibt keinen Plan B, und es gibt auch keinen Planeten B, auf den wir auswandern könnten", so Latif weiter. Die beiden nächsten erreichbaren sind Venus und Mars. Auf der Venus herrschen 430 Grad Celsius, auf dem Mars minus 60 Grad. Der Blick auf unsere Nachbarplaneten zeigt noch etwas ganz anderes. Der Treibhauseffekt ist – angepasst – eigentlich sehr nützlich.

Die Venus kocht vor sich hin, weil sie eine dichte Atmosphäre mit vielen Treibhausgasen besitzt. Der Mars ist eiskalt, weil er ohne Atmosphäre und gänzlich ohne Treibhauseffekt ist. Die Erde hat aktuell global eine mittlere Temperatur von vergleichbar angenehmen 15 Grad. Ohne Treibhausgase läge sie bei minus 18 Grad. "Das CO2 wärmt uns und hält uns am Leben. Aber eine Überdosis hat schlimme negative Auswirkungen", sagte Latif. Tatsächlich gibt es einen regelmäßigen natürlichen Rhythmus von Warm- und Kaltzeiten der Erde, erläuterte der Experte. Die werden hervorgerufen von Schwankungen der Erdumlaufbahn um die Sonne. Solche Schwankungen von drei bis vier Grad vollziehen sich über Zehntausende Jahre hinweg. Gegenwärtig haben wir Menschen aber ein Plus von 1,5 Grad in 100 Jahren verursacht.

46 Prozent des erzeugten CO2 bleiben in der Luft und führen zur Erwärmung der Erde. 31 Prozent werden von Pflanzen aufgenommen und bleiben vorübergehend gespeichert. 23 Prozent nehmen die Ozeane auf, was zur Versauerung der Meere führt.

Auch der "Corona-Effekt" mit einem globalen Rückgang der CO2-Emissionen um sieben Prozent im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr kann an der Erderwärmung nichts ändern. "Corona ist in den Kurven der Statistik nicht erkennbar", so Latif. Der CO2-Anteil in der Atmosphäre ist so hoch wie seit 800.000 Jahren nicht, und wenn nichts passiert, wird der Anteil im Jahr 2100 so hoch sein wie seit der Zeit der Dinosaurier nicht mehr. Damals lag die globale Durchschnittstemperatur bei 16,5 Grad Celsius – 1,5 Grad mehr als heute.