Das Haus der Familie in Mörlenbach-Bettenbach, in dem sich das Drama abgespielt hat. Foto: Kreutzer

Darmstadt/Mörlenbach. (alb) Im Prozess um schwere Brandstiftung und zwei getötete Kinder vor dem Landgericht Darmstadt hat der Vater ein umfassendes Geständnis abgelegt, die Verantwortung für die Tragödie übernommen und seine mit angeklagte Ehefrau vollständig entlastet. Sie soll von der furchtbaren Tat im gemeinsamen Haus in Mörlenbach nichts gewusst und mitbekommen haben, teilte der 59-jährige Kieferchirurg mit.

Ähnlich äußerte sich der Mediziner bereits gegenüber dem Psychiatrischen Sachverständigen. In einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung bekräftigte der korpulente Mann, dass seine Frau und er in der Nacht auf den 31. August 2018 sich dazu entschlossen hätten, aus dem Leben zu scheiden. Mehrere Stunden zuvor hatte der Insolvenzrichter, wie er vor Gericht aussagte, der "juristisch völlig überforderten" Gattin unmissverständlich klar gemacht, dass die Zwangsräumung des Hauses am nächsten Morgen nicht mehr abzuwenden ist.

Man habe entschieden, sich mit Autoabgasen zu töten, erklärte der Angeklagte - was später misslang. "Die Kinder fanden bei diesen Plänen gar nicht statt", hieß es in der Einlassung. Über die Tat könne er nicht viel sagen, so der Arzt. Er erinnere sich noch, wie seine Frau, eine 46-jährige Zahnärztin, einen Rucksack mit Ausweisen und Fotos der Familie bei den Nachbarn abgelegt habe. Dann sah sich der Angeklagte in den Zimmern der Kinder, zehn und 13 Jahre alt, stehen - mit einem Zimmermannshammer und einem Jagdmesser in der Hand. Das Paar hatte in der Nacht nachweislich starke Beruhigungsmittel zu sich genommen, der Mann viel Bier getrunken. Einen Plan B hätte es für die hoch verschuldeten Eheleute, die am Schluss 19 Bankkonten - fast alle tief im Minus - hatten, offenbar gegeben.

Wie Verteidiger Roman Schweitzer der RNZ sagte, hatten beide eine Festanstellung in einer Zahnärztlichen Tagesklinik in Aussicht. Doch sei für den Angeklagten die Vorstellung, die dieser am Dienstag beschrieb, seine "geliebten Kinder" am Räumungstag "mit Köfferchen" neben dem grinsenden Insolvenzverwalter zu sehen, "unerträglich" gewesen.