Das Haus der Familie in Mörlenbach-Bettenbach, in dem sich das Drama abgespielt hat. Foto: Kreutzer

Darmstadt/Mörlenbach. (alb) Eine Bedienstete in der Justizvollzugsanstalt Frankfurt sieht Mitte September 2018 auf dem Monitor, dass eine Frau in einer der kameraüberwachten Zellen für Suizidgefährdete weint. Sie sucht das Gespräch mit ihr und hört zwei verhängnisvolle Sätze: "Der Deal mit meinem Mann war eigentlich, dass wir entweder alle sterben oder keiner. Und jetzt sind wir beide übrig geblieben".

Die Aussage der Gefängnismitarbeiterin am Freitagmorgen vor dem Landgericht Darmstadt ist eine "Steilvorlage" für die Staatsanwaltschaft. Kreidebleich wie damals verfolgt die angeklagte Zahnärztin (46) im Saal die Vernehmung. Und das anschließende Plädoyer von Oberstaatsanwalt Klaus Tietze-Kattge.

Der ist überzeugt, dass die Medizinerin und ihr Mann, ein 59-jähriger Kieferchirurg, Ende August vergangenen Jahres in Mörlenbach die beiden gemeinsamen Kinder Anton (13) und Emilia (10) mit einem Zimmermannshammer und einem Jagdmesser getötet haben. Aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen, zählt Tietze-Kattge gleich zwei Mordmerkmale auf. Anschließend soll das Paar die Zimmer der beiden in Brand gesteckt haben.

Der Oberstaatsanwalt fordert lebenslange Haft für die Ärzte und verlangt, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Damit könnten die Angeklagten nach 15 Jahren keinen Antrag auf vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis stellen. Tietze-Kattge vermutet, dass das am Morgen in ihrem Auto bei laufendem Motor und geschlossener Garage entdeckte Paar gar nicht sterben wollte.

Große Betroffenheit: Vor dem Mörlenbacher Anwesen, in dem die beiden zehn- und 13-jährigen Kinder geborgen wurden, haben Passanten Blumen, Plüschtiere und Bilder abgelegt. Foto: Stein

Stattdessen hätten sich die hoch verschuldeten Eheleute als Opfer angeblicher Willkür von Gerichten und des Insolvenzverwalters stilisieren wollen. Am Tattag sollte das schmucke und bereits versteigerte Eigenheim in Mörlenbach zwangsgeräumt worden, die Praxis des Kieferchirurgen in Weinheim war schon geschlossen worden. Die Ehefrau bestreitet die Vorwürfe, ihr Mann hat vor Gericht mehrfach die alleinige Schuld auf sich genommen. "Das sind aus meiner Sicht Schutzbehauptungen", sagt Tietze-Kattge. Der Mann wolle seine Gattin nicht verlieren und ihr einen letzten Dienst erweisen.

Der Staatsanwalt verweist auf von Anton stammende Blutspritzer, die am Schlafanzug der Zahnärztin entdeckt worden waren. Vor allem aber hält er für wesentlich glaubwürdiger, was der Ehemann wenige Stunden nach dem furchtbaren Verbrechen gegenüber einem Polizisten geäußert hat. Er verzichtete auf sein Schweigerecht, sagte bereitwillig aus und behauptete: "Wir haben die Kinder getötet." Sebastian Göthlich, der Verteidiger der Frau, nennt Passagen des Verhörs "fantasierten Wahnsinn" und kommt auf einige Ungereimtheiten zu sprechen.

So habe der Kieferchirurg damals auch erklärt, die gesamte Familie, die Kinder eingeschlossen, hätte entschieden, aus dem Leben zu scheiden. Das sei völlig unrealistisch. Widerlegt seien zudem Aussagen des Mannes, denen zufolge Anton und Emilia vor ihrem Tod sediert gewesen seien. Seine Mandantin sei auch keine Oralchirurgin, wie ihr Gatte behauptete. Und die Blutspritzer? Die seien vermutlich durch eine ausholende Bewegung des Arztes an den Schlafanzug geraten.

Göthlich glaubt, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt der Befragung noch unter dem Einfluss eines Beruhigungsmittels stand. 20 bis 30 Dormicum-Tabletten will er eingeworfen haben - nach der Tat, sind sich die Gutachter einig. Der Anwalt schildert seine Mandantin als eine Frau, die von ihrem Mann finanziell abhängig war und ihre Kinder ("Sie waren ihr Lebensinhalt") geliebt hat. Sie seien von ihr gut erzogen worden und auf ein Weinheimer Gymnasium gegangen.

Der Luxus, den sich die Familie geleistet habe - die Ferraris, das Boot, das Haus und selbst die rund 2000 Paar Stilettos der Mutter - seien dem "Faible" des Angeklagten entsprungen. Gegen ihre Tatbeteiligung spreche zudem, dass sie nachts einen Rucksack mit wichtigen Dokumenten und Utensilien gepackt und auf einem Nachbargrundstück abgelegt habe. "Es gab keinen Plan, die Staatsanwaltschaft zieht die falschen Schlüsse", ist Göthlich sicher und beantragt, seine Mandantin freizusprechen. Am kommenden Montag folgt das Plädoyer des Verteidigers des Kieferchirurgen, das Urteil wird zwei Tage später erwartet.