Von Alexander Albrecht

Darmstadt/Mörlenbach. Im Prozess um das tödliche Familiendrama von Mörlenbach hält die 12. Strafkammer des Darmstädter Landgerichts auch eine Verurteilung der angeklagten Mutter wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen für möglich. Das gibt der Vorsitzende Richter Volker Wagner am Mittwochmorgen in mehreren "rechtlichen Hinweisen" bekannt. Ebenso in Betracht käme Beihilfe zu Mord oder Totschlag. Dafür genüge eine ausdrückliche oder "nur" stillschweigende Zustimmung der Frau. "Es ist aber noch alles offen", betont Wagner. Sprich: Die 46-Jährige könnte auch freigesprochen werden.

Beantragt hat die Hinweise Oberstaatsanwalt Klaus Tietze-Kattge. Seine Ausführungen kommen einem vorgezogenen Plädoyer gleich und haben es in sich. Mit der "hinrichtungswürdigen" Tötung der Kinder Anton (13) und Emilia (10) am frühen Morgen des 31. August 2018 durch Hammerschläge und Messerstiche, hätten die Medizinerin und ihr Mann sich als "unschuldige, bemitleidenswerte Opfer" stilisieren wollen. Die Schuld für die "besonders verachtenswerte und eigensüchtige Tat" sollte dem Insolvenzverwalter, der Kassenzahnärztlichen Vereinigung und einem Amtsrichter in Fürth im Odenwald zugeschoben werden. Diese hatten sich angeblich gegen die Familie verschworen.

Darauf deute auch ein Brief des angeklagten Kieferchirurgs (59) hin, der mit dem Satz endet: "Die Eltern sind keine Betrüger." Trotz der Insolvenz der Weinheimer Praxis und der für den Tattag geplanten Zwangsräumung des versteigerten Hauses in Mörlenbach, wäre die Familie "nicht ins Bodenlose gefallen", sagt Tietze-Kattge. Zwar hätte sie sich von ihrem Luxusleben mit drei Ferraris und einem Boot verabschieden müssen, doch hatte das hochverschuldete Paar Jobangebote in Festanstellung in Aussicht. "Die Lage war nicht aussichtslos", erklärt der Ankläger. Anlass und die "völlig unbegreifliche" Tötung der Kinder stünden in einem "krassen Missverhältnis" zueinander. Deshalb sieht Tietze-Kattge inzwischen zwei Mordmerkmale erfüllt: Heimtücke und niedrige Beweggründe.

Während ihr Mann in drei Einlassungen vor Gericht die alleinige Schuld an dem Verbrechen auf sich genommen hat, bestreitet seine Frau die Vorwürfe. Sie gab an, in der Tatnacht einen Rucksack mit den wichtigsten persönlichen Dingen der Familie gepackt und auf einem Nachbargrundstück abgelegt zu haben. Aus Angst, dass ihr die Habseligkeiten am Morgen bei der Zwangsräumung abgenommen werden könnten. "Als ich wieder ins Haus gekommen bin, sah ich meinen Mann mit dem blutigen Messer an der Treppe und ahnte, was er getan hatte", sagte sie.

Das nimmt ihr der Oberstaatsanwalt jedoch nicht ab. Vielmehr glaubt Tietze-Kattge, dass die Aussagen des Kieferchirurgen bei seiner polizeilichen Vernehmung am Krankenbett wenige Stunden nach dem Geschehen "im Kern der Wahrheit entsprechen". Auf mehrfache Rückfragen des Beamten behauptete der Mediziner damals in klar strukturierten Sätzen immer wieder, Emilia und Anton gemeinsam mit seiner Frau umgebracht zu haben. Vor Gericht beteuert der 59-Jährige bislang, sich nicht mehr an den Inhalt des Verhörs erinnern zu können.

Dies führt der Kieferchirurg auf den Umstand zurück, in der Nacht rund vier Liter Bier getrunken und 20 bis 30 Dormicum-Tabletten (Beruhigungsmittel) eingenommen zu haben. In seinem Blutbild am Morgen war allerdings nur ein geringer Teil des Wirkstoffs Midazolam gefunden worden. Der toxikologische Gutachter Prof. Dr. Stefan Tönnes schloss mit Hinweis auf den Obduktionsbericht aus, dass der Vater zum Zeitpunkt der Tat unter Einfluss von Medikamenten stand. Dagegen spreche die auf die Kinder ausgeübte Gewalt und das "kräftezehrende" Schleppen mehrerer Kanister Benzin, mit dem später in den Zimmern der beiden Feuer gelegt wurde.

Tietze-Kattge meint, es sei den Eltern bei der Brandstiftung gar nicht darum gegangen, das ganze Haus abzubrennen, sondern den Mord an Anton und Emilia zu vertuschen, ihre Verletzungen unkenntlich zu machen. In einem Punkt muss der Staatsanwalt zurückrudern. Er behauptet, die Frau habe ihren Schlafanzug mit Blutspritzern der Kinder auf einen Stapel mit benzindurchtränkter Kleidung geworfen. Tatsächlich wurde der Schlafanzug auf dem Bett der Eltern gefunden. Wie er dorthin kam, ist noch unklar. Die Blutspuren könnten auch an den Schlafanzug geraten sein, als die Angeklagte ihren Mann auf der Treppe stehen sah. Eine "aktive" Rolle der Frau an dem Verbrechen macht Tietze-Kattge indes auch daran fest, dass sie am Vortag noch telefonisch bei einem Amtsrichter in Fürth versucht habe, die Zwangsräumung aufzuschieben - ohne Erfolg. Zudem wisse sie genau, wie sie nach der Tat die Bettdecken über Anton und Emilia gezogen habe. An Gespräche mit ihrem Mann über einen gemeinsamen Selbstmord könne sie sich dagegen angeblich nicht mehr erinnern, was sie mit der Einnahme des Beruhigungsmittels Tavor begründet habe.

Beide hätten jedenfalls gewusst, dass man an den eingenommenen Dosen der Medikamente nicht sterbe. Dazu hätte der damals 164 Kilo schwere Angeklagte schon 218 (!) Dormicum-Tabletten schlucken müssen. Dies bestätigt das toxikologische Gutachten. Auch hätte dem Kieferchirurg, der sich selbst als Autonarr bezeichnete, klar sein müssen, dass ein Wagen mit Katalysator kaum tödliche Abgase produziere. Das Paar war von der Feuerwehr in dem Fahrzeug bei laufendem Motor und geschlossener Garage gefunden worden. "Sie hatten nie vorgehabt, sich zu suizidieren", ist Tietze-Kattge überzeugt.

Laut dem psychiatrischen Sachverständigen Prof. Dr. Henning Saß habe sich die Zahnärztin ihm gegenüber als selbstbewusste Frau bezeichnet. Eine pathologische Abhängigkeit diagnostizierte der Experte dagegen nicht. Wohl aber eine finanzielle, wie Sebastian Göthlich, Verteidiger der 46-Jährigen, referiert. Am Ende habe sich die Familie mit Zahlungen aus der Rentenversicherung des Mannes über Wasser gehalten. Er habe die Gattin aber darüber getäuscht, dass auch auf sie als Ehefrau Regressansprüche der Kassenzahnärztlichen Vereinigung zukommen könnten. Und das, obwohl sie weder an der Praxis beteiligt war, noch Anteile an dem Haus in Mörlenbach besaß.