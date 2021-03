Von Alexander Albrecht

Darmstadt/Mörlenbach. Würden die Richter Dr. Christiane H. glauben, müsste sie nicht im Gefängnis sitzen. Die heute 48-jährige Zahnärztin kreidet sich nur einen Fehler an – ihre beiden Kinder nicht vor der tödlichen Egomanie des 13 Jahre älteren Ehemanns und Familienvaters geschützt zu haben. Und das wäre nicht strafbar. Die 11. Strafkammer des Landgerichts Darmstadt wertete den Fall Ende Juni 2019 anders und verurteilte die Angeklagte zu zwölf Jahren Haft.

Für das Gericht stand zweifelsfrei fest, dass das Zahnärztepaar Dr. Christiane H. und Dr. Dr. Werner H. im August 2018 den Entschluss fasste, Anton (13) und Emilia (10) zu töten und anschließend selbst aus dem Leben zu scheiden. Der Mann führte die grauenhafte Tat mit Hammerschlägen und einem Messer aus. Danach wurden die beiden Kinderzimmer in Brand gesteckt. Der Selbstmordversuch im Auto bei laufendem Motor in der Garage scheiterte – am Katalysator und weil Nachbarn wegen der aufsteigenden Flammen in dem Haus in Mörlenbach früh die Feuerwehr verständigten. Die Richter verhängten für den Gatten eine lebenslange Freiheitsstrafe und stellten die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Haftentlassung ausschließt.

Während dieses Urteil rechtskräftig wurde, erzielte die Verteidigung von Christiane H. mit ihrem Revisionsantrag beim Bundesgerichtshof (BGH) einen Teilerfolg. Der BGH bestätigte zwar die Verurteilung an sich – die Begründung erschien dem Gericht aber unzureichend. Entsprechend mussten am Freitag andere Richter des Landgerichts das Urteil überprüfen. Und bestätigten das Strafmaß von zwölf Jahren wegen Beihilfe zum Mord und Brandstiftung. Das entsprach der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Marc Euler, der Vorsitzende Richter der 14. Strafkammer, nahm kein Blatt vor den Mund. Statt echte Reue zu zeigen, "haben Ihre Aussagen vor Selbstmitleid getrieft", hielt er Christiane H. vor. Im ersten Prozess sei ihr klar geworden, was Werner H. – sie sprach nie von ihrem Mann – für ein "skrupelloser" "übermäßig eifersüchtiger" "narzisstischer" und "egozentrischer" Mensch sei, der ihr einer Gehirnwäsche unterzogen habe, betonte die Angeklagte. Nach dem Prozess wolle sie die Scheidung einreichen. Der Kieferchirurg mit eigener Praxis in Weinheim habe sie jahrelang angelogen, manipuliert und getäuscht. Als er wegen hoher Forderungen der Kassenzahnärztlichen Vereinigung in die Insolvenz rutschte, habe sie ihm abgenommen, das Opfer einer willkürlichen Justiz zu sein.

Den Mord an den Kindern hätten die beiden aber nicht abgesprochen. "Es gab keinen Plan", sagte sie. Vielmehr habe sie wenige Stunden vor der Tat zwei Dosen Bier getrunken sowie zwei Schlaftabletten (Tavor) und ein Notfallmedikament eingenommen. Am nächsten Morgen sollte das bereits versteigerte, schicke Eigenheim zwangsgeräumt werden. Vorbei das Luxusleben an der Bergstraße mit geleasten Ferraris, Porsches, einem Motorboot und fast 3000 Paar Damenschuhen.

Zum Zeitpunkt des schrecklichen Verbrechens habe sie sich in einem "Dämmerzustand" befunden, beteuerte Christiane H. Als sie das "Blutbad" in den Kinderzimmern sah, sei sie zusammengesackt. Während des ersten Verfahrens hatte die Medizinerin ausgesagt, "handlungsfähig" gewesen zu sein. Daran knüpfte am Freitag Richter Euler an. "Sie sahen doch ihren Mann mit blutigem T-Shirt, warum haben Sie dann nicht ,Was hast Du getan?’ geschrien?", fragte er rhetorisch. "Sie sind stattdessen mit ihm in die Garage gegangen und haben Schlaftabletten gelutscht." Nein, Christiane H. habe nicht damit gerechnet, am Leben zu bleiben. Dafür spreche auch ein Papier, das sie bei den Nachbarn platziert habe mit der Notiz "Die ,Schildis" sind noch im Garten." Offenbar hätte die Angeklagte mehr Mitleid mit den Schildkröten als mit Emilia und Anton gehabt. Und wie konnte Christiane H. trotz der Einnahme starker Medikamente die Kraft aufbringen, Kuscheltiere in die Betten mit den toten Kinder zu legen? Sie mache es sich zu einfach, alles nur auf den "übermächtigen" Mann zu schieben. "Sie haben eine sehr aktive Rolle gespielt."

Ihr Anwalt hatte auf eine Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren plädiert und will auch das neue Urteil anfechten.