Nach dem Tod der Kinder waren deren Zimmer in Brand gesetzt worden. Foto: Stein

Von Alexander Albrecht

Darmstadt/Mörlenbach. Im Prozess um den gewaltsamen Tod zweier Kinder in Mörlenbach deutet sich ein Freispruch für die Mutter der beiden an. Ihr mitangeklagter Mann nahm in einer Erklärung erneut die alleinige Schuld auf sich.

An einem anderen Verhandlungstag im Darmstadter Landgericht hatte die Kammer ein Tonband von der Vernehmung des Kieferchirurgen Ende August 2018 bei der Polizei abgespielt. Kurz nach der Tat behauptete der 59-Jährige, die vierköpfige Familie habe sich einen Tag vor dem schrecklichen Geschehen gemeinsam dazu entschlossen, aus dem Leben zu scheiden. Der 13-jährige Sohn und seine kleine Schwester (10) hätten dem Plan zugestimmt. Für den nächsten Tag war die Zwangsräumung des bereits versteigerten Eigenheims in Mörlenbach angesetzt. "Wir", also seine Frau und er, hätten die Kinder in der Nacht getötet, sagte er dem Polizisten.

An diese Aussagen könne er sich nicht mehr erinnern, betonte der Mediziner jetzt vor Gericht, und er wisse auch nicht, warum er die Gattin "falsch beschuldigt" habe. Der Angeklagte sagte zudem, es habe keinen gemeinsamen Suizidplan gegeben. Vielmehr sei er die treibende Kraft, verachte sich für die Tat und vermisse seine Kinder jeden Tag. Ähnlich äußerte er sich schon beim Prozessauftakt. Der Sohn hatte wenige Stunden vor seinem Tod noch Rennautos "gegoogelt".

Ein psychiatrischer und ein toxikologischer Gutachter hielten es für unwahrscheinlich, dass der Angeklagte kurz vor der Tat so viele Medikamente genommen hatte, dass er davon Erinnerungslücken bekommen habe. Dann hätte auch die Handlungsfähigkeit des Mannes eingeschränkt sein müssen. Eine Amnesie sei deshalb nicht plausibel. Roman Schweitzer, der Verteidiger des Arztes, führt die Vernehmungsaussagen auf "diverse psychologische Probleme" seines Mandanten zurück, die Tötung der Kinder könnte einer Art "Kurzschlussreaktion" entsprungen sein. Dafür spreche auch die Brutalität der Tat. Eine Rechtsmedizinerin ging bei den Kindern von jeweils bis zu 29 "Gewalteinwirkungen" durch Hammerschläge und Messerstiche aus.

Der psychiatrische Gutachter schloss hingegen eine "krankhafte seelische Störung" des Angeklagten während des Geschehens aus. Eher hätten Verbitterung und Hass zu der Tat geführt. Der Mann habe alles kaputtmachen wollen. An der Insolvenz und der finanziellen Misere der Familie seien aus Sicht des Angeklagten andere Schuld gewesen. Der Psychiater beschrieb den Kieferchirurgen als überdurchschnittlich fleißig, aber eben auch als jähzornig, rechthaberisch und narzisstisch.

Dass Blutspuren der Kinder auch an der Kleidung der Mutter entdeckt worden waren, begründet aus Sicht von Schweitzer keine Mittäterschaft. Die Frau hatte beschrieben, wie sie in der Nacht auf ihren Mann getroffen sei. Er habe ein blutiges Messer in der Hand gehabt. "Das Blut könnte durch eine ausholende Geste auf die Kleidung der Angeklagten gespritzt sein", vermutet Schweitzer.

Die Zahnärztin (46) bestreitet die Vorwürfe gegen sie. Eine Psychologin des Gefängnisses, in dem die Frau in Untersuchungshaft sitzt, sagte, dass die Angeklagte anfangs stark selbstmordgefährdet gewesen sei und in einem gesicherten Haftraum untergebracht werden musste. Bis heute werde sie besonders engmaschig überwacht.