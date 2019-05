Das Haus der Familie in Mörlenbach-Bettenbach, in dem sich das Drama abgespielt hat. Foto: Kreutzer

Von Alexander Albrecht

Mörlenbach/Darmstadt. Den Prozessbeobachtern stockt am Mittwochvormittag der Atem, manche Mutter in Saal 3 des Darmstadter Landgerichts wischt sich die Tränen aus den Augen. Die Kammer spielt ein Tonband ab, auf dem die Stimmen des Angeklagten und eines Kripobeamten zu hören sind. Wenige Stunden vor dieser Vernehmung hat der geständige Kieferchirurg seine beiden Kinder im Eigenheim in Mörlenbach getötet - mit einem Zimmermannshammer und einem Jagdmesser. So gefühllos und abgeklärt wie er im Gespräch mit dem Polizisten Ende August vergangenen Jahres wirkt. Die Aussagen des redseligen Mediziners sind nur schwer zu ertragen.

Der heute 59-Jährige behauptet, Tags zuvor in einem Frankfurter "Äppelwoi"-Lokal mit seiner Frau und den Kindern die Lage der Familie besprochen zu haben. Seine Praxis in Weinheim hatte er wegen finanzieller Schwierigkeiten bereits schließen müssen, am 31. August sollte das bereits versteigerte Haus im Mörlenbacher Ortsteil Bettenbach zwangsgeräumt werden.

Gemeinsam (!) habe man entschieden, aus dem Leben zu scheiden. Nicht nur seine mit angeklagte Frau, sondern auch der 13-jährige Anton und seine jüngere Schwester Emilia (10) wären einverstanden gewesen. "Anton hat mich sogar noch gefragt, ob es reicht, vom Balkon zu springen", erzählt der Arzt damals dem Beamten. Er verneint die Frage des Jungen. "Das würde nur zu schweren Verletzungen führen", erklärt der Vater dem Sohn. Nicht nur bei diesem Satz geht ein Raumen durch das Publikum. Denn er sagt auch: "Wir haben den Wunsch der Kinder umgesetzt. Wir haben die Kinder getötet."

"Wir", damit meint der Mediziner sich und seine Frau, eine Zahnärztin, die er damals auf Nachfrage des Polizisten der Mittäterschaft bezichtigt. Details will der Familienvater dem Beamten "ersparen". Nur so viel: "Wir sind auch Oralchirurgen, meine Frau kann das." In Anbetracht der Zeit habe man jedoch eine "dilettantische Leistung" abgeliefert. Unfassbar: Da spricht einer über den Mord an seinen Kindern.

Gegenüber dem Psychiatrischen Gutachter und am zweiten Verhandlungstag vor Gericht hatte der 59-Jährige hingegen ein umfassendes Geständnis abgelegt und die Verantwortung für den Doppelmord übernommen. Seine Frau habe von der Tat nichts mitbekommen. Die Angaben decken sich mit jenen der Gattin, die sich gestern zum ersten Mal "zur Sache äußert". Sie habe tatsächlich "von nichts gewusst", beteuert mit leiser Stimme die Angeklagte, die den Blickkontakt zu ihrem Mann kategorisch verweigert und immer wieder schluchzen muss.

Noch gut erinnern kann sich die zierliche Zahnärztin (46), wie sie in der Nacht einen Rucksack mit Fotos, Festplatten, Führerscheinen, Handys, Schlüsseln und 1800 Euro gepackt und auf dem Nachbargrundstück abgelegt hat. Als sie zurückkehrte, sei ihr Mann mit einem blutigen Messer vor ihr gestanden. Vergeblich habe sie den Partner angefleht, auch sie mit dem Hammer zu erschlagen. Vorwürfe unterlässt die Angeklagte: "Dafür bin ich noch nicht so weit".

Sie berichtet aber, dass die Ehe ab Ende 2015 zu kriseln begann, als das Paar hohe Schulden drückte und ihr Mann "immer dünnhäutiger" geworden sei. Sie habe ihn bekniet, die Probleme zu lösen. Stattdessen habe der Gatte die Rechtmäßigkeit der beruflichen wie privaten Verbindlichkeiten bestritten.

Auf Antrag von Roman Schweitzer, dem Verteidiger des Kieferchirurgs, will die Kammer an einem der folgenden Verhandlungstage den Rechtsanwalt des Paars hören. Dieser könne bezeugen, dass der Insolvenzverwalter die Unwahrheit gesagt habe und entgegen seiner Aussage vor Gericht gar nicht vorgehabt hätte, die Praxis in Weinheim am Laufen zu halten. "Er hat meinen Mandaten gedemütigt und ihm die Existenzgrundlage entzogen", so Schweitzer, der darin einen Auslöser für die Familientragödie sieht.

Für "sehr plausibel" hält indes ein Rechtsmediziner die Einlassung der Angeklagten, wonach sie in der Tatnacht insgesamt 13 angst- und schmerzlindernde Targin-Tabletten zu sich genommen haben will, davon 11 nach dem Tod der Kinder. Dafür spreche, dass sie bei ihrer Festnahme sediert - also schläfrig und benommen - gewirkt habe. Das hieße auch: Der Mann, und nur er, habe später den Brand in den Kinderzimmern gelegt, sei es doch nicht vorstellbar, "dass die Frau einen 20-Liter-Benzinkanister" die Treppe hochgetragen hat.

Die Feuerwehr rettete später das Paar, das in der Garage im Auto mit laufendem Motor saß. Die Kohlenmonoxid-Werte in ihrem Blut fielen sehr gering aus. "Dass es bei einem Wagen mit Katalysator nicht mit dem Selbstmord klappt, müsste eigentlich jedem Arzt bekannt sein", sagt der Rechtsmediziner.