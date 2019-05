Von Philipp Weber

Mörlenbach/Weinheim. Die nach einem Brand in Mörlenbach tot aufgefundenen Kinder sind zuvor eines gewaltsamen Todes gestorben. Das habe die Untersuchung der Leichen ergeben, teilte die Staatsanwaltschaft Darmstadt mit. Die Obduktion und die bisherigen Ermittlungen hätten die Annahme bestätigt, dass die Kinder "infolge von stumpfer und scharfer Gewalt gestorben sind", heißt es in der am gestrigen Dienstag verbreiteten Mitteilung der Ermittlungsbehörde.

Die 10 und 13 Jahre alten Kinder waren am vergangenen Freitag tot in einem brennenden Haus in einem Ortsteil der hessischen Gemeinde Mörlenbach gefunden worden. Der 58 Jahre alte Vater und die 46-jährige Mutter wurden kurz danach aus einem Auto mit laufendem Motor gerettet. Der Wagen stand in der Garage des Anwesens.

Die Eltern sitzen in Untersuchungshaft. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen, wegen gemeinschaftlichen Mordes. Die beiden hätten gegenüber dem Haftrichter bisher keine Angaben gemacht, heißt es vonseiten der Staatsanwaltschaft. Unklar ist nach wie vor, wo im Haus der Brand entstanden ist. Über Einzelheiten zum Tathergang und zu den Hintergründen der Tat machte die Behörde am Dienstag keine Angaben: Die Ermittlungen dauerten an.

Das tragische Geschehen ist längst auch in Weinheim ein Thema: Mörlenbach liegt zwar jenseits der badisch-hessischen Landesgrenze, zählt aber noch zum unmittelbaren Einzugsgebiet der Zweiburgenstadt. So besuchten die mutmaßlich getöteten Kinder das Weinheimer Werner-Heisenberg-Gymnasium. Die Schule hat am gestrigen Dienstag auf die Ereignisse in Mörlenbach reagiert und eine Presseerklärung herausgegeben.

"Das Werner-Heisenberg-Gymnasium trauert um zwei Schüler. Wir sind geschockt und fassungslos", teilt die Schule mit, ohne das Geschehen allzu detailliert zu benennen: "Am 31. August sind zwei unserer Schüler auf tragische Weise ums Leben gekommen." Am ersten Schultag am kommenden Montag und in der darauf folgenden Zeit werde das Gymnasium die Mitschüler der beiden umgekommenen Kinder in ihrer Trauerarbeit unterstützen und begleiten, "damit das Unfassbare verarbeitet wird".

Die Schule bat gestern dringend um Verständnis dafür, dass von ihrer Seite keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Offizieller Ansprechpartner bleibt die zuständige Staatsanwaltschaft in Darmstadt, da diese die Ermittlungen führt. Dennoch war das Gymnasium zuletzt mit einer Vielzahl von Anfragen konfrontiert - und sah sich daher gezwungen, in Absprache mit den Behörden und per Pressemitteilung zu reagieren.

Aber auch außerhalb der Schullandschaft wird das tragische Geschehen diskutiert. Denn die Eltern der mutmaßlich getöteten Kinder waren in Weinheim keine Unbekannten. So soll der heute 58-jährige Vater bis Anfang 2016 eine Praxis für Kieferchirurgie betrieben haben, die in der Weinheimer Innenstadt ansässig war. Sein Unternehmen soll an Geldproblemen gescheitert sein.