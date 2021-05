Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Der Oberbürgermeister fährt mit seinem dunklen Audi als erster Proband in das neue Schnelltest-Zentrum auf dem Parkplatz des Möbelhauses Höffner. Während René Pöltl im Auto sitzen bleibt, erfolgt die Prozedur, die er mittlerweile mehrfach hinter sich gebracht hat. Die Entnahme einer Probe mit Hilfe eines Wattestäbchens. "Ich würde es nicht direkt als Schmerz bezeichnen, eher als einen starken unangenehmen Reiz", meint Pöltl. Er ist eben hart im Nehmen, der Schwetzinger Rathauschef.

Nach dem Testzentrum an der Wollfabrik und jenem am DM-Drogeriemarkt öffnet mittlerweile das dritte Schnelltestzentrum in der Spargelstadt. Aber das erste, das auch Autofahrern mit zwei "Durchfahrts-Teststraßen" das Angebot macht, sich im Sitzen kostenlos testen zu lassen. Mit den Auto-Teststraßen und neun Teststellen für Fußgänger ist es das größte der drei Zentren und schlägt in Bezug auf die Zahl der täglichen Tests alle Rekorde. 1200 Schnelltests können täglich im Testzentrum bei Höffner abgearbeitet werden.

Am DM-Drogeriemarkt sind es 88 pro Tag und in der Wollfabrik 570, sodass Schwetzingen inzwischen über ein engmaschiges und über die Kommune verteiltes Testangebot verfügt. "Aber Corona macht an den Stadtgrenzen nicht halt. Corona ist ein Problem, das uns alle angeht. Deshalb gilt das Testangebot auch für die direkt angrenzenden südlichen Mannheimer Stadtgebiete", sagt Pöltl. In Kürze soll auf dem Parkplatz beim Lidl-Markt ein viertes Testzentrum folgen. "Wir haben in der Wollfabrik mittlerweile über 10.000 Personen getestet und damit viele Positiv-Fälle herausgefischt", erläutert Joachim Schulz, Geschäftsführer der Wollfabrik.

Jeder Positive wird einem vermeintlich genaueren PCR-Test unterzogen. "Aber es hat sich herausgestellt, dass alle Schnelltest-Positiven auch im PCR-Test positiv waren. Wir haben null Prozent Fehlerquote bislang. Nicht ganz so eindeutig ist die Quote bei den privaten Heim-Schnelltests", so Schulz weiter.

Das neue Testzentrum wird als Außenstelle des bereits bestehenden Testzentrums in der Wollfabrik betrieben. Das medizinische Know-how mit Entnahme der Probe und der Auswertung in einem vor Ort aufgebauten Kleinlabor steuert die Firma Invitalab Medizindiagnostik bei. Sie bietet neben dem jedem Bürger mindestens einmal pro Woche zustehenden kostenlosen Schnelltest auch die exakteren PCR-Tests an.

"Corona ist noch nicht überwunden. Es ist wie ein Kampf gegen Windmühlen. Aber wir alle hoffen, dass wir Richtung September wieder öffnen können", sagt Schulz. Der Geschäftsführer von Möbel Höffner, Thomas Huck, nickt. Die Testwilligen melden sich auf der unten genannten Homepage an und bekommen einen Termin zugeteilt, wenn möglich auch den Wunschtermin.

Info: https://schwetzingen.ixpatient.com/ixregister/ oder über einen Link auf der Homepage von Möbel Höffner.