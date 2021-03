Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Die Dame am Telefon klingt ein wenig aufgebracht. "Mein Mann und ich können überhaupt nicht verstehen, dass in unserer Stadt keine Impfungen für Senioren angeboten werden." In der Rhein-Neckar-Zeitung habe sie gelesen, dass sogenannte mobile Impfteams Vor-Ort-Impfungen für über 80-jährige Menschen durchführen. Von über 40 Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis sei in dem Artikel die Rede gewesen. "Neckargemünd ist leider nicht darunter", kann man ihre Resignation deutlich hören.

Die von der RNZ-Leserin angeführten Vor-Ort-Impfungen haben am 16. März in Schwetzingen begonnen. Laut Mitteilung des Landratsamtes kommen dabei mobile Impfteams der drei Impfzentren, die das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis betreibt, in die Kommunen, um dort bewegungseingeschränkte Menschen im Alter von über 80 Jahren aus der ersten Priorisierungsstufe zu impfen, sodass diese nicht in ein Impfzentrum fahren müssen.

"Diese mobilen Impfzentren sind ein wichtiger Baustein der Impfkampagne, denn so können wir noch schneller die vulnerable Personengruppe schützen", wird Landrat Stefan Dallinger in der Mitteilung zitiert.

Bürger aus Neckargemünd, die im Rathaus nachgefragt haben, warum denn kein mobiles Impfteam in ihrer Stadt Station macht, hätten die Auskunft bekommen, dass hierfür die Hürden einfach zu hoch seien, erzählt die Dame weiter.

Ihre Frage, welchen Aufwand eine Kommune denn im Vorfeld eines Besuchs der mobilen Impfteams leisten müsse, gibt die RNZ an die Pressestelle des Landratsamtes weiter. "Von den Kommunen müssen die Räumlichkeiten inklusive Einrichtung, das Personal für die Administration wie Anmeldung und Helferakquise gestellt sowie die komplette Terminvergabe arrangiert werden", erläutert ein Kreissprecher. Zudem seien die Impflinge vorab zu registrieren.

In Wiesenbach wiederum haben Bürger die Auskunft erhalten, dass das Interesse in der Gemeinde für eine solche Aktion einfach zu gering sei. Da stellt sich die Frage, wie viele Bürger denn Interesse zeigen müssen, damit das mobile Impfteam vorbei schaut.

Darauf gibt es vom Rhein-Neckar-Kreis keine konkrete Antwort. "Von unserer Seite wurden alle Kommunen berücksichtigt, die uns gegenüber Interesse gezeigt haben", sagt der Kreissprecher. Bis Dienstagabend hatten die mobilen Impfteams insgesamt zehn Kommunen mit der Erstimpfung angefahren. Die letzten Zweit-Impfungen sind aktuell für den 16. Mai vorgesehen.

Die RNZ-Leserin aus Neckargemünd hat übrigens auch den Rhein-Neckar-Kreis angeschrieben. "Ich wollte wissen, welche Kommunen das Angebot auf Besuch der mobilen Impfteams nicht angenommen haben." Man könne ihr diesbezüglich keine Liste der Gemeinden geben, habe sie als Antwort bekommen.

Gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung zeigt sich die Behörde nach mehrmaligem Nachhaken auskunftsfreudiger. Außer Neckargemünd haben – Stand Dienstag, 23. März, 17.30 Uhr – laut Angaben des Kreissprechers nur noch Zuzenhausen, Lobbach, Bammental, Wiesenbach, Dielheim und Malsch keine Vereinbarung mit dem Rhein-Neckar-Kreis getroffen.