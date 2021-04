Von Sabine Hebbelmann

Dossenheim/Rhein-Neckar. Corona-Krise und Klimabewegung haben zuletzt noch einmal eindringlich ins Bewusstsein gerückt: Es gibt nur eine Welt. "Unser tägliches Handeln und unsere Entscheidungen wirken sich auf das Leben der Menschen global aus", betont Elena Breitkopf. Vor sechs Jahren gründete sie den Verein "Bunte Brise". Die meisten Mitglieder sind aus Ländern Lateinamerikas, die einst spanische Kolonien waren, nach Deutschland zugewandert und wollen sich und ihre Erfahrungen einbringen. Sie selbst kommt aus Peru und lebt seit 2004 in Dossenheim.

Breitkopf bezieht sich auf die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen (Sustainable Development Goals, SDGs) für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung. Immer mehr Kommunen engagierten sich entwicklungspolitisch, indem sie vor Ort zum Beispiel den fairen Handel und faire Beschaffungsprozesse fördern, migrantische Organisationen in ihre Arbeit einbinden, lokale Nachhaltigkeitsstrategien umsetzen oder internationale Partnerschaften mit Kommunen im Globalen Süden pflegen. "Wir wollen die Qualität kommunaler Entwicklungspolitik durch die Perspektiven und Expertisen von Menschen mit Migrationserfahrung erhöhen", sagt sie zu den Vereinszielen.

Bisher "wehte" die "Bunte Brise" vor allem in Heidelberg, wo der Verein Veranstaltungen im Deutsch-Amerikanischen-Institut (DAI) und im Marsilius-Kolleg durchführte. Mit Kakao, Kartoffel, Quinoa, Avocado und Mais will er diesen Sommer auch Städte und Gemeinden im Rhein-Neckar-Kreis auf den Geschmack bringen, und das durchaus auch im wörtlichen Sinn. Zu je einer der fünf typischen Feldfrüchte wird eine Veranstaltung über ein bis zwei Tage angeboten, mit Gerichten aus Lateinamerika, Workshops mit Experten, Fotoausstellungen und Kulturveranstaltungen. Eine Theaterpädagogin bereitet Aufführungen vor und auch Schulen sollen eingebunden werden. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Postkolonialismus, Fairer Handel oder Buen Vivir, die Philosophie eines Lebens im Gleichgewicht mit der Natur und ihren Ressourcen.

Das Nachhaltigkeits-Projekt wird von der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) begleitet und soll in enger Abstimmung mit den teilnehmenden Kommunen jetzt geplant werden. Dabei steht das Vorhaben unter dem Vorbehalt, dass Veranstaltungen im Sommer Corona-konform – zum Beispiel im Freien – möglich sind. Über das FEB Förderprogramm entwicklungspolitische Bildung werden die Veranstaltungen zu 90 Prozent bezuschusst, so dass für die Kommunen nur ein kleinerer Betrag anfällt. Wer sich als Kommune zuerst meldet, hat die freie Wahl, denn alle fünf Feldfrüchte sollen behandelt werden.

Der Verein bringt aus verschiedenen Ländern Fachleute für die jeweiligen Erzeugnisse zusammen. Als Expertin für die Kakaobohne gilt zum Beispiel Raquel Cayap, die in einer traditionellen indigenen Familie im Amazonastiefland aufgewachsen ist und in Deutschland eine Schokolade vermarktet, die von Kleinbauern in ihrer Heimatgemeinde in Ecuador produziert wird.

Fair gehandelte Produkte sind für die Länder Lateinamerikas von großer Bedeutung. Foto: dpa

Weltweit gibt es nur wenige Kleinbauerngenossenschaften, die nicht nur den Rohstoff Kakao exportieren, sondern selbst ihre eigenen Produkte bis zur fertigen Schokoladentafel weiterverarbeiten. In Deutschland macht Cayap auf das Leben, die Kultur und die Probleme der Bevölkerung im Amazonas aufmerksam, in der Kooperative in Ecuador wirbt sie für Verständnis für die Anforderungen in Deutschland.

Zu den Botschaftern von Kakao, Kartoffel, Quinoa, Avocado und Mais gehört auch Prof. Michael Wink vom Institut für Pharmazie und Molekulare Biotechnologie der Universität Heidelberg, der enge Verbindungen nach Lateinamerika pflegt und sich mit den Erzeugnissen bestens auskennt. In der Andenregion Südamerikas gilt Quinoa seit etwa 6000 Jahren als nährstoff- und energiereiches Grundnahrungsmittel. Wegen der gestiegenen Nachfrage wird die Quinoa seit 2019 auch in Deutschland angebaut, was die bolivianischen Bauern nicht so freut. Aber bei der Kartoffel, die ursprünglich auch aus der Andenregion stammt, sei es ja auch so geschehen, bemerkt Elena Breitkopf. Sie verrät, dass sie Avocados nur gelegentlich und dann mit schlechtem Gewissen kauft, da sie viel Wasser brauchen, und erzählt, dass in Mexiko Drogenkartelle den Handel mit dem grünen Gold für sich entdeckt haben. Konsum verändert die Welt – und das oft zum Schlechten. Mit bewusstem Konsum versuchen aber schon heute viele, die Welt ein wenig besser zu machen.

Ansprechpartnerin für allgemeine Fragen Kommunaler Entwicklungspolitik ist die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) von Engagement Global, die im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) Kommunen als Beratungseinrichtung zur Seite steht. Das Angebot richtet sich an Kommunalpolitik und -verwaltung sowie an zivilgesellschaftliche Gruppen, die mit Kommunen zusammenarbeiten.

Info: Kontakt für das Nachhaltigkeitsprojekt im Rhein-Neckar-Kreis ist Elena Breitkopf vom Verein Bunte Brise e.V.; info@bunte-brise.org.