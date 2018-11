Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Michael Thate ist ein eingefleischter Liedolsheimer. Dort ist er aufgewachsen und zur Schule gegangen. Später wurde er für beinahe zehn Jahre ein überzeugter Plankstadter, der sich als Hauptamtsleiter seine Verdienste erworben hat. Und fast wäre er auch noch zu einem zufriedenen Gaiberger geworden. In der Gemeinde hat er lange Jahre gewohnt und sein privates Glück gefunden. Doch jetzt ist Schluss mit der Wanderschaft. Michael Thate kehrt heim nach Liedolsheim (Landkreis Karlsruhe). Michael Thate hat seine Tätigkeit als Hauptamtsleiter in Plankstadt abgegeben und ist seit November Hauptamtsleiter der Gemeinde Linkenheim-Hochstätten nördlich von Karlsruhe.

"Ich war mit meiner Tätigkeit in Plankstadt sehr zufrieden und glaube, dass ich mit Ex-Bürgermeister Jürgen Schmitt und seinem Nachfolger Nils Drescher einiges für Plankstadt auf den Weg gebracht habe", erzählt der studierte Diplomverwaltungswirt, der im Februar 2009 nach Plankstadt kam. Sein Aufgabenbereich reichte vom Personalamt bis zum Standesamt. "Ich habe bestimmt 200 bis 300 Paare im Rathaus getraut", schätzt er.

Feste, Veranstaltungen, Sitzungsdienst und Öffentlichkeitsarbeit gehörten zu seinem Aufgabenbereich. Mit entlaufenen Schlangen hatte Michael Thate es ebenso zu tun wie mit unangemeldeten Kassenprüfungen. Von den jüngsten bis zu den ältesten Mitbürgern reichte seine Zuständigkeit. Der Schulentwicklungsplan und die Planungen für die Kinderkrippen waren ihm ein besonderes Anliegen. Vor allem zu seinen "Omis" aus der Seniorenanlage hatte der Hauptamtsleiter ein herzliches Verhältnis.

Fast jeden Morgen vor Dienstantritt wurde Michael Thate bereits im Supermarkt von den Plankstadtern angesprochen. Was da wieder los gewesen sei, was für einen Stuss man da wieder produziert hätte. "Es gab aber auch viel Dankbarkeit von den Bürgern, wenn etwas gut gelaufen war", betont er. Der Bürgerkontakt war Michael Thate ganz besonders wichtig. "Ich war quasi das Bindeglied zwischen Bürgermeister und den einfachen Leuten."

Auch die Trinkwasserkrise fiel in seine Amtszeit. Vor knapp zwei Jahren war das Trinkwasser in Plankstadt mit coliformen Keimen belastet gewesen. Tagelang mussten die Bürger ihr Trinkwasser abkochen. "Das werden der Bürgermeister und ich in unserem ganzen Leben nicht vergessen", betont Thate. "Das war fraglos kein leichtes Jahr. Aber wir haben es gut gemeistert", ist er sich rückblickend sicher. Zu den Dingen, an die sich der scheidende Plankstadter Hauptamtsleiter gern zurück erinnert, gehört seine Initiative mit Winfried Wolf zur Gründung des Kulturforums. "Wir haben versucht, ein bisschen mehr Leben in die Gemeinde zu bringen - unter anderem auch im wieder wach geküssten Wasserturm", erinnert sich der Liedolsheimer. "Als man mir vorgeworfen hat, das sei nur die Spielwiese des Hauptamtsleiters, hat mir das weh getan. Das war eine Herzensangelegenheit".

Nicht gänzlich ungetrübt war das Verhältnis zu manchen Gemeinderatsmitgliedern. Der Ton war rau und die Anfeindungen gegen ihn nahmen zu. Das Protokoll, das er führen sollte, wurde zum Streitfall. "Manche erwarteten ein Wortlaut-Protokoll von mir. Jedes Komma wurde kritisiert. Da hatte ich es nicht leicht als junger Mann gegen Anfeindungen aus einer bestimmten Richtung". Welche Richtung das war? "Diejenigen, die ich damit meine, wissen Bescheid. Aber ich bin niemandem böse. Das hat mich nur stärker gemacht".