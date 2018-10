Von Gabriele Booth

Heidelberg/Mannheim/München. Auf der größten Immobilienmesse Europas ist die Metropolregion Rhein-Neckar ab Montag nächster Woche wieder prominent vertreten. Insbesondere die Stadt Heidelberg und ihre Wirtschaftsförderer zeigen auf der "Expo Real" an den Beispielen Bahnstadt und Konversionsflächen, wie und wo die Stadtplaner neuen Wohnraum schaffen wollen: Ein speziell für die Münchner Messe gestaltetes Modell vermittelt dem Fachpublikum einen Eindruck von den entstehenden Quartieren.

"Heidelberg erlebt einen enormen Zulauf. Seit 2011 ist unsere Einwohnerzahl um mehr als 12.000 auf aktuell über 160.000 nach oben geschnellt. Wir entwickeln komplett neue Stadtteile wie die Bahnstadt mit ihrem durchgehenden Passivhausstandard, die international für Aufsehen sorgt", betont Oberbürgermeister Eckart Würzner, der am Dienstag am Gemeinschaftsstand der Metropolregion die Heidelberger Projekte zusammen mit Vertretern der Wirtschaftsförderung und des Liegenschaftsamtes vorstellt. Zwei Tage lang, am 8. und 9. Oktober, ist die Metropolregion-Gesellschaft an einem gemeinsamen Stand in Halle C 1 in München vertreten und präsentiert sich als attraktiver Investitionsstandort.

Jedes Jahr treffen sich auf der Fachmesse für Immobilien und Investitionen rund 2000 Aussteller. Die "Expo Real" ist Treffpunkt für Investoren in erster Linie aus Europa. Seit Jahren ist die Metropolregion GmbH mit einem auffälligen Stand dabei, in diesem Jahr mit 21 Partnern. Darunter die Städte Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen, aber auch der Rhein-Neckar-Kreis sowie der Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn.

"Wir sind eine Region der kurzen Wege mit interessanten Entwicklungsflächen", empfiehlt Christine Brockmann, Geschäftsführerin der Metropolregion GmbH, potenziellen Investoren, sich mit den vielen Investitionsmöglichkeiten zwischen Odenwald und Pfalz zu befassen. Mehr als 40.000 Besucher kommen auf die "Expo Real". Für die Teilnehmer am Stand der Metropolregion eine ideale Plattform, um Standortmarketing zu betreiben.

Das in München erstmals gezeigte Heidelberger Modell zeigt das zukünftige Gesicht der Stadt. Gut zu erkennen sind neben den großen Konversionsprojekten Bahnstadt und den ehemaligen US-Army-Flächen auch die Areale, in denen eine Erhaltungssatzung gilt. Zudem wird über den Masterplan Im Neuenheimer Feld und sämtliche Projekte der aktuell laufenden Internationalen Bauausstellung (IBA) informiert.

Wie sich die Stadt Mannheim auf ihren Konversionsflächen entwickelt, wird am Gemeinschaftsstand ebenfalls gezeigt. Insbesondere der Vortrag "Intelligente Quartierservices für urbanes Wohnen" thematisiert neue Mobilitätsformen in dem gerade entstehenden Stadtteil in Mannheim-Käfertal.

Info: Zur Messe erscheint das neue Datenblatt "Standort und Büromarkt Rhein-Neckar 2018" mit Kennzahlen zu den Büromärkten in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Download unter: www.m-r-n.com/publikationen