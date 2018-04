Am Dienstagabend reisten Flugunfalluntersucher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung an, um den Unfallort zu sichern. Foto: Priebe

Oberhausen-Rheinhausen. (dpa) Die Ursache für das Flugunglück Mitte Januar mit vier Toten nahe Karlsruhe ist nach wie vor nicht geklärt. Der Bericht der Ermittler sei "in Mache", sagte ein Sprecher der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) am Montag in Braunschweig.

Weitere Angaben zu bisherigen Erkenntnissen wollte er nicht machen. Am 23. Januar war ein Airbus-Hubschrauber auf einem Trainingsflug mit einem viersitzige Kleinflugzeug vom Typ Piper zusammengestoßen, das auf dem Weg von Basel nach Speyer war.

Die vier Insassen der Maschinen starben - zwei Hubschrauber-Piloten aus Bayern sowie ein Fluglehrer und sein Flugschüler aus der Schweiz. Die Maschinen waren auf freies Feld bei Oberhausen-Rheinhausen gestürzt.