Von Harald Berlinghof

Mannheim. "Das, was wir heute als kalte Jahre empfinden, waren statistisch gesehen die warmen Jahre unserer Großeltern", betonte Harald Hoeckner vom Hessischen Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie. Er sprach damit am zweiten Tag des 18. Hochwasserschutzforums der Metropolregion Rhein-Neckar das Thema der globalen, aber auch im lokalen Bereich bereits spürbaren Temperaturentwicklung an. "Der Klimawandel findet vor unserer Haustür statt", betonte er.

Kühle oder gar nur durchschnittliche Jahrestemperaturen werden immer seltener, die heißen Jahre werden dagegen immer häufiger. Auch die Zahl der heißen Tage mit mehr als 30 Grad Celsius nimmt zu. Bei einem "Weiter-So-Szenario" ohne größere Änderungen im Verhalten der Menschen wird sich die Durchschnittstemperatur global um fünf bis sechs Grad und die Zahl der heißen Tage im Jahr in unseren Breiten auf 27 jährlich erhöhen. Zum Vergleich: Sogar der heiße Sommer 2018 hatte nur 24 solcher Hitzetage aufzuweisen.

Höhere Temperaturen bedeuten aber auch, dass die Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Und unter Schwerkraftbedingungen bedeutet das, dass diese Feuchtigkeit irgendwann auch wieder herunter kommen muss. Und zwar in Form von Regen. Dieser Regen kommt dann nicht mehr als gemächlicher Landregen zum Erdboden, sondern immer häufiger in Form von Starkregenereignissen. Und deshalb sieht die Wirkungskette der Aufheizung der Atmosphäre durch Klimagase so aus: Höhere Temperaturen, Hitzeperioden, Trockenheit und Dürre, Starkregen, der auf ausgetrockneten Böden schnell abfließt und zu Hochwasser entlang der Flüsse führt und gleichzeitig in Siedlungsräumen Straßen, Kanalisation und Gebäude überflutet. Die Landwirtschaft leidet, aber noch mehr die Wälder.

Baumarten, die Jahrhunderte in Deutschland den Grundbestand der Holzwirtschaft gebildet haben, verlieren ihre Lebensgrundlage, und ihre Widerstandskraft gegen Schädlinge sinkt. Mittlerweile ist in allen Lebensbereichen nicht mehr nur eine offensive Strategie gegen die Klimaveränderung zum Beispiel durch Reduktion der Kohlendioxid-Emissionen angesagt, sondern auch eine defensive Vorgehensweise gegen die Folgen der schon nachzuweisenden Klimaveränderung. "Klimaresilienz" lautet das Schlagwort für die Widerstandskraft, die eine Anpassung an Klimaveränderungen miteinbezieht. Stadtplaner müssen zunehmend Hochwasserrisiken, aber auch Hitzestaus im Siedlungs- und Gewerbebereich in ihre Überlegungen miteinbeziehen, wie Hoeckner aufzeigte. Und die kommunalen Entscheidungsträger tun dies auch immer öfter. Unterstützt werden sie dabei von zahlreichen Ministerien und Hochschulen. Mit topografischen Karten werden Wasserabflusswege ermittelt, daraus ergeben sich Hochwasserrisikokarten im Siedlungsbereich. Wärmeinseln in der städtischen Landschaft werden mit Infrarot ermittelt, die Ursachen gesucht und gefunden. Daraus werden Maßnahmepakete und Handlungsanweisungen abgeleitet.

Vor allem das innerstädtische Grün spielt dabei eine wesentliche Rolle und soll gefördert werden – in Form von begrünten Flachdächern, von entsiegelten Parkflächen oder Fassadenbegrünungen. Zu einer innerstädtischen Verbesserung des Klimas gehören auch offene Wasserflächen. Regenrückhaltebecken kommt eine besondere Bedeutung zu beim Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser.