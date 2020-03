Von Carsten Blaue

Heidelberg.Die Metropolregion Rhein-Neckar bleibt ein attraktiver Standort für Industrie, Handel und Gewerbe. Das spiegelt auch der Immobilienmarktbericht mit Zahlen für das Jahr 2019 wider, den die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH (MRN) seit 2006 jährlich gemeinsam mit dem Immobiliennetzwerk Rhein-Neckar erarbeitet. Demnach wurden im vergangenen Jahr rund 979 Millionen Euro in gewerbliche Immobilien investiert. Und glaubt man den Prognosen, so wird der Flächenbedarf in den kommenden Jahren nicht geringer. Wohnimmobilien wurden in der Analyse nicht berücksichtigt.

Zur Metropolregion mit ihren 2,4 Millionen Einwohnern gehören länderübergreifend 15 Stadt- und Landkreise in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Über 160.000 Unternehmen erwirtschaften hier mit etwa 948.000 Beschäftigten eine Bruttowertschöpfung von rund 89 Milliarden Euro. Die Lage der Region in Europa ist zentral und die Infrastruktur im Ganzen gut – wenn nicht gerade diverse Brücken kaputt oder Autobahnen von Baustellen geplagt sind. Also waren Gewerbestandorte hier auch 2019 gefragt. "Insgesamt wurden 43 Prozent mehr investiert als im Vorjahr", sagt Annette Höllebrand, Leiterin des Fachbereichs Kommunikation und Marketing bei der MRN.

Vor allem Lager- und Logistikobjekte waren gefragt. Hier hatte das Investment im vergangenen Jahr ein Volumen von 257 Millionen Euro, gut 26 Prozent der gesamten Ausgaben. Büroimmobilien rangieren mit 223 Millionen Euro und einem Anteil von 22,8 Prozent knapp dahinter. Einzelhandelsimmobilien wechselten in einem Gesamtumfang von 144 Millionen Euro den Eigentümer (14,7 Prozent); Hotels schlugen mit 69 Millionen Euro zu Buche (sieben Prozent). Zu den größten Transaktionen zählten die Verkäufe des Turbinenwerks Mannheim, des Baufelds T 2 im Technologiepark Heidelberg sowie des ehemaligen Bürogebäudes und jetzigen Einkaufszentrums "Walzmühle" in Ludwigshafen.

Auf die wachsende Nachfrage nach Gewerbeflächen muss die MRN reagieren. Doch die Bedarfsermittlung ist nicht einfach. Schließlich gibt es immer konjunkturelle Unwägbarkeiten. Darauf weist auch Christoph Trinemeier hin, der Leitende Direktor des Verbands Region Rhein-Neckar. Vor diesem Hintergrund hat der Verband mit der "Regionalen Gewerbeflächenstudie Rhein-Neckar" Bedarfe und Potenziale gewerblicher Flächen in der Region ermittelt – als Basis für die Fortschreibung des Regionalplans in diesem Bereich. Dieser bildet die Grundlage für die örtliche Flächennutzungsplanung und schließlich die Bebauungsplanung von Städten und Gemeinden.

Demnach ist der Flächenbedarf in den ländlich geprägten Gebieten erwartungsgemäß niedriger als in den Großstädten oder regionalen Wirtschaftszentren. Dafür ist auf dem Land das Raumangebot größer. Alles in allem würden sich in der Metropolregion wohl rund 1000 weitere Hektar für Industrie, Handel und Gewerbe entwickeln lassen. Allerdings liegt der Bedarf bis zum Jahr 2035 laut den Erhebungen im Ganzen bei 1500 Hektar. Andererseits soll die Regionalplanung flächenschonend sein. Sie soll also möglichst die Überplanung bisher unangetasteter Gebiete vermeiden. Die Interessen in Einklang zu bringen, wird auch in Zukunft nicht einfach sein.