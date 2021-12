Heidelberg/Mannheim/Rhein-Neckar. (pol/mare) Am Montagabend versammelten sich mehr als 1300 Personen in Heidelberg, Mannheim und mehreren Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises zu "Montagsspaziergängen". Das teilte die Polizei mit.

Die Versammlungen waren erneut im Vorfeld geplant und im Internet beworben, jedoch nicht bei den jeweils zuständigen Versammlungsbehörden angemeldet worden. Während die Versammlungen in Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis friedlich und nahezu störungsfrei verliefen, kam es in der Mannheimer Innenstadt erneut zu mehreren Zwischenfällen.

Trotz des mit Allgemeinverfügung der Stadt Mannheim ausgesprochenen Verbotes der Aufzüge, sammelten sich ab 18 Uhr bis zu 800 Versammlungsteilnehmer in der Innenstadt. Die an mehreren Orten in den Quadraten entstehenden Aufzüge wurden von der Polizei angehalten und zunächst auf die gültige Rechtslage hingewiesen.

Bei insgesamt 307 Teilnehmern, die sich zum Teil weder an die gültigen Abstandsregeln hielten, noch einen Mund-Nasen-Schutz trugen, wurden die Personalien festgestellt und Platzverweise ausgesprochen. Diese gelangen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz zur Anzeige.

Während der Maßnahmen kam es zu drei Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Polizisten. Für die Beschuldigten wird nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Mannheim das beschleunigte Verfahren und damit eine Bearbeitung bereits am Dienstag angestrebt. Weiterhin wurden bei den Versammlungen drei Organisatoren erkannt und identifiziert. Sie müssen aufgrund des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz mit einer Strafanzeige rechnen. Ein weiterer Versammlungsteilnehmer gelangt wegen Beleidigung zur Anzeige.

Im Gegensatz zu vergangener Woche waren keine verletzen Einsatzkräfte zu verzeichnen. Auch lagen zum Einsatzende keine Erkenntnisse zu verletzten Versammlungsteilnehmern vor, obwohl speziell für diesen Fall zwei Rettungswagen vor Ort bereitgehalten wurden.

Eine angemeldete Versammlung mit Menschenkette im Bereich des Rathauses für mehr Solidarität in der aktuellen Lage mit rund 400 Teilnehmern verlief störungsfrei.

Im Bereich einer kleineren, ebenfalls angemeldeten Versammlung im Bereich des Paradeplatzes kam es zu verbalen Provokationen zwischen Teilnehmern der unterschiedlichen Versammlungen.

Update: Dienstag, 28. Dezember 2021, 00.06 Uhr

500 Menschen umstellen Rathaus, Polizei setzt "Spaziergänger" fest

Von Olivia Kaiser und Alexander Albrecht

Mannheim. "Wir sind mehr, wir sind geimpft, und wir passen aufeinander auf", ruft der Grünen-Stadtrat Gerhard Fontagnier am Montagabend ins Megafon – und erntet viel Zustimmung. Es ist kurz nach 18 Uhr, zwischen 500 und 600 Menschen haben sich rund um das Rathaus in D5 versammelt und bilden eine Kette. Die Teilnehmer tragen Maske und wahren mithilfe von Schals den Abstand. Sie sind dem Aufruf von Gerhard Fontagnier und seinem Fraktionskollegen Chris Rihm gefolgt, die die Aktion "Uffbasse" organisiert hatten.

Alle wollen ein Zeichen setzen, nachdem an zwei Montagen hintereinander "Spaziergänger" die Innenstadt geflutet hatten und – teilweise sehr aggressiv – gegen die Corona-Maßnahmen demonstrierten. "Unsere Versammlung ist angemeldet, wir haben uns im Vorfeld mit der Polizei beraten", betont Rihm. Es sind so viele Bürger gekommen, dass sich eine zweite Reihe um das Rathaus formiert.

"Wir wollen der Menschen gedenken, die in Mannheim gestorben sind, das sind circa 400", sagt Rihm. "Außerdem wollen wir Solidarität mit jenen üben, die in den Krankenhäusern gegen die Pandemie kämpfen, aber auch mit Polizei, Feuerwehr oder den Leuten, die im Gesundheitsamt arbeiten." Als Rihm und Fontagnier hörten, dass die "Spaziergänger" das Rathaus als Ziel auserkoren hatten, sei ihnen der "der Geduldsfaden gerissen". Solange die Impfgegner montags auf die Straße gehen, werde man sich auch am Rathaus treffen, verspricht Fontagnier. "Ich will nicht den Querdenkern das Feld überlassen", erklärt eine Frau ihre Motivation. Ähnlich sieht es Capitol-Chef und SPD-Stadtrat Thorsten Riehle, der sich mit Capitol-Sänger Sascha Krebs, der derzeit im Gesundheitsamt arbeitet, einen Schal teilt.

Einige Aktivisten der Antifa lösen sich von der Kundgebung und machen sich zum Paradeplatz auf. Es bleibt aber friedlich – die Polizei hat stattdessen mit starken Kräften am Plankenkopf Position gezogen. Waren es an den vorangegangenen Montagen 2000 und dann 800 Impfgegner, sind es dieses Mal nur rund 150. Obwohl die Polizei per Lautsprecherdurchsage mehrfach darauf aufmerksam macht, dass die Stadt die "Spaziergänge" verboten hat, setzt sich der Protestmarsch in Bewegung. Weit kommen die Demonstrierenden allerdings nicht. Nach wenigen Metern werden sie bereits von der Polizei eingekesselt und müssen nach der Feststellung ihrer Personalien mit einer Anzeige rechnen.

Doch es sind noch weitere Impfkritiker in der Stadt unterwegs. 200 Menschen setzen die Beamten im Quadrat G 5 fest, weitere 50 in der Fressgasse. Dort ist auch eine Reiterstaffel im Einsatz, die später von Hundeführern abgelöst wird. "Aus meinem subjektiven Sicherheitsgefühl heraus würde ich sagen, dass die Stimmung nicht so aggressiv ist wie vor einer Woche", sagt Polizeisprecher Patrick Knapp. Ob es Verletzte gab, kann er zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Es sei aber zu Festnahmen von Demonstranten wegen Widerstandshandlungen gekommen.

Update: Montag, 27. Dezember 2021, 21.42 Uhr

Mannheim. (RNZ/pri/dpa) Hunderte Menschen in Baden-Württemberg haben am Montagabend gegen die Corona-Maßnahmen der Politik demonstriert. In Ravensburg sprach eine Polizeisprecherin am frühen Abend von mehreren Hundert Teilnehmern. Es kämen stetig Menschen hinzu.

In Mannheim und Pforzheim konnten die Beamten zunächst keine Zahlen nennen. Eine Polizeisprecherin in Mannheim sagte, in der Innenstadt seien auch sehr viele Menschen unterwegs, die offenkundig Einkäufe nach Weihnachten erledigten. Daher fehlte der Überblick, wie viele Personen wegen der Proteste da sind. Um das Rathaus hatten Dutzende als Zeichen gegen die Aufmärsche und für mehr Solidarität in der Pandemie eine Menschenkette gebildet. Hier gab es ersten Informationen zufolge rund 350 Teilnehmer, die um 18 Uhr die Menschenkette um das Mannheimer Rathaus gebildet hatten. Nach ersten Angaben am Montagabend blieb es in den Städten friedlich.

Seit Wochen gehen Gegner der Corona-Politik vielerorts in Deutschland auf die Straße. Nicht immer kündigen sie die Demonstrationen an, sondern treffen sich als sogenannte Spaziergänger. Weil sie sich in sozialen Netzwerken verabreden, weiß die Polizei manchmal nicht im Voraus, wo eine solche Aktion stattfindet. Sie muss unter anderem kontrollieren, dass die Corona-Regeln eingehalten werden. Diese wurden just am Montag in Baden-Württemberg verschärft.

Bei derartigen Protesten hatte es immer wieder Ausschreitungen gegeben. Die Stadt Reutlingen und der Landkreis Reutlingen verlängerten infolge von Verstößen ihre Verbote solcher Versammlungen bis einschließlich Sonntag, 2. Januar 2022. "Das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut, das jedoch nicht nur mit Rechten, sondern auch mit Pflichten seitens der Versammlungsorganisatoren und -teilnehmer verbunden ist", hieß es dazu. In der aktuellen Corona-Situation gehören vor allem Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen wie Abstände und Maskenpflicht dazu. Versammlungen, die ordentlich angemeldet und bei denen verlässlich Auflagen eingehalten werden, seien weiterhin möglich.

Update: Montag, 27. Dezember 2021, 19.34 Uhr