Von Jörg Runde

Brühl. Michael Walther kommt fast pünktlich auf die Minute zum vereinbarten Treffpunkt bei Rhein-Kilometer 409. Die Kaffeepause am Brühler Bootshaus ist für den Stand-Up-Paddler und Umweltaktivisten eine willkommene Abwechslung auf seinem langen Wasserweg von Basel nach Kiel. Sonntag und Montag seien wegen der engen Altrheinarme und der Staustufen etwas zäh gewesen. "Jetzt läuft es aber", sagt Walther. 240 Kilometer hat er bereits zurückgelegt, rund 1300 werden es am Ende seiner Tour quer durch Deutschland sein. Zehn bis zwölf Stunden steht er täglich auf dem Board, nahezu durchgehend in der prallen Sonne.

Warum sich einer diese Strapazen antut, der alles über 20 Grad als Hitze empfindet? "Ich will mit meiner emissionsfreien Reise darauf hinweisen, dass wir neue Wege gehen und aus unserer Komfortzone raus müssen. Abends Serien schauen und sonst nix machen, kann doch kein Lebensinhalt sein", sagt er und ergänzt: "Nur wenn wir aktiv werden, können wir unsere Umwelt retten und den kommenden Generationen eine lebenswerte Zukunft garantieren."

Seit zwölf Jahren engagiert sich der 39-Jährige als Umweltaktivist. Auf Noderney geboren, wurde Walter der Wassersport quasi in die Wiege gelegt. Mit dem Katamaran segelte er zu drei deutschen Meistertiteln. Später setzte er das Sportboot auch für sein vor rund zwölf Jahren gegründetes Herzensprojekt "zeroemissions" ein.

Im Jahr 2013 kam dann noch das Stand-Up-Paddle-Board dazu. "Ich will Umweltschutz aus der alternativen Ökoecke rausholen. Umweltschutz muss cool sein", begründet Walther die Aufnahme der heutigen Trendsportart. "Mein Ziel ist es, Zuschauer, Medien und Unternehmen mit spektakulären Wassersportaktionen für verschiedene Umweltthemen zu begeistern. Nur so erreichen wir mit den wichtigen Themen Zielgruppen, die sich bisher nicht mit Klimawandel sowie der Vermüllung und Übersäuerung der Ozeane beschäftigt haben."

Die Verschmutzung des Rheins ist ihm auf seinem Weg in die Metropolregion bereits negativ aufgefallen. "Hier am Altrhein, an den Staustufen – überall, wo das Wasser steht, sammelt sich der Müll", sagt er. Vor allem die Plastikabfälle halten sich ewig und landen irgendwann über die Nordsee im Atlantik. "Welche Schäden sie dort anrichten, wissen wir alle", sagt Walther.

Während das Müllproblem sichtbar ist, bleibt der Klimawandel abstrakt. Vor zwei Jahren schaute sich Walther die Auswirkungen der Erderwärmung auf einer zehntägigen SUP-Tour vor Grönland mit eigenen Augen an. Da konnte er nicht mal schnell lospaddeln, denn überall waren Eisschollen. Diese kleinen Eisschollen sollten zu dieser Jahreszeit gar nicht da sein. "Eigentlich hätte die Eisdecke noch geschlossen sein müssen", sagt Walther.

Wenn Walther über den Umgang der Menschen mit der Umwelt spricht, merkt man schnell, wie es in ihm brodelt. Ihm bereite es körperliche Schmerzen, wenn er merke, dass Menschen einfach nicht verstehen, wie ernst es ist. Kurz bevor er wieder loslegt und auf dem Rhein in Richtung Mannheim paddelt, sagt er noch: "Wir sind schon 20 Jahre zu spät dran. Wir müssen jetzt handeln. Und zwar alle."

Mehr Infos und ein Live-Routen-Tracking unter: www.zeroemissions.eu