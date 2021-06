Von Anton Ottmann

Rhein-Neckar. Clara ist zwölf, ruhig, zurückhaltend, tippt ständig auf ihrem Smartphone herum, beteiligt sich kaum noch an den Gesprächen in der Familie und findet alles langweilig, was ihr die Eltern an Freizeitaktivitäten anbieten. Ganz ähnlich sieht es bei dem 14-jährigen Marlin aus. Er schießt auf seinem Tablet unablässig und mit großer Geschwindigkeit und Geschicklichkeit vom Himmel fallende Figuren ab oder löst Aufgaben, die bei ihm abwechselnd Jubel und Zornesschreie auslösen.

Das Verhalten beider verschlimmerte sich seit den Corona-Einschränkungen und dem Unterricht zu Hause. Die schulischen Leistungen ließen nach und sie vernachlässigten ihre Freundschaften. Die Eltern machen sich Sorgen: Ist das nur eine vorübergehende Entwicklungsphase auf dem Weg zum Erwachsenwerden oder schon eine Sucht? Unter dem Thema "Mediensuchtprävention in Zeiten von Corona" gingen Janika Eschrig und Ina Neumann von der Pädagogischen Hochschule Heidelberg in einer Online-Veranstaltung der Frage nach, ab wann von einer Mediensucht gesprochen wird und welche Rolle dabei die Pandemie-Beschränkungen und das Homeschooling spielen.

Außerdem boten die Referentinnen konkrete Handlungsempfehlungen für Eltern zur Vorbeugung des Suchtverhaltens bei ihren Kindern an. Der Vortrag war Teil der Reihe "Uffbasse", die sich mit der Prävention in den unterschiedlichsten Bereichen beschäftigt. Mit diesem Angebot möchte der Verein Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar für die "Herausforderungen unserer heutigen, durch Digitalisierung geprägten Zeit, sensibilisieren", wie es heißt. Ein Anzeichen von Suchtverhalten sei eine verminderte Eigenkontrolle, die sich in Äußerungen zeige wie: "Weniger spielen klappt meistens für ein paar Tage, aber dann spiele ich wieder genauso viel wie vorher."

Alarmierend sei auch, wenn das Spielen im Internet andere Aktivitäten immer mehr verdrängt und das Leben beherrsche: "Seit ein paar Monaten gehe ich nicht mehr zum Fußballtraining. Also habe ich auch mehr Zeit zum Spielen." Und wenn gute Vorsätze nicht mehr durchsetzbar sind: "Wenn ich abends am Computer spiele, kann ich danach oft nicht einschlafen und bin tags darauf total müde."

Die beiden Referentinnen stellten in ihrem Vortrag auch klare Regeln zur Suchtprävention vor, die von der Geschäftsstelle der Drogenbeauftragten der Bundesregierung herausgegeben wurden. An erster Stelle steht, den Kindern ein Leben mit realen Erfahrungen zu ermöglichen, in denen diese selbst aktiv und kreativ sein können. Wichtig dabei: "Sprechen Sie mit Ihrem Kind und hören Sie ihm aufmerksam zu, vermeiden Sie Bildschirmmedien bei unter Dreijährigen und sorgen Sie in der Freizeit für mehr Bewegungszeit als Bildschirmzeit." Medien von Kindern ganz fernzuhalten sei unrealistisch, doch sie müssten lernen, diese zeitlich begrenzt sach- und altersgerecht zu nutzen.

Deshalb sollten Eltern Nutzungszeiten vorschreiben, gesetzliche Altersbegrenzungen durchsetzen und dafür sorgen, dass das Kind die Handyregeln der Schule einhält. Der Zugang zu Bildschirmmedien sollte auch nicht als Belohnung, Bestrafung oder Beruhigung eingesetzt werden. Eltern sind Vorbilder, die vor allem von kleinen Kindern unablässig nachgeahmt werden. Deshalb die Mahnung: "Verwenden Sie technische Geräte nicht aus Langeweile, essen Sie ohne Bildschirmmedien und nutzen Sie diese, ohne zu essen."

Kinder sollten bis zum Schulbeginn auf keinen Fall mit Hilfe digitaler Medien lernen und spielen. Vor dem Besuch der fünften Klasse sollten sie kein eigenes Smartphone besitzen – die Nutzung danach unter elterlicher Aufsicht stehen. Die tägliche Nutzungszeit wird von 45 Minuten im Alter von sieben Jahren Schritt für Schritt bis zu 1,5 Stunden für Kinder ab 14 Jahre gesteigert. Ein PC im eigenen Zimmer sei erst ab zwölf Jahren sinnvoll, dann aber mit klaren Regeln, die auch kontrolliert werden. Einen Internetzugang halten die Expertinnen erst ab acht Jahren für sinnvoll, auch hier unter Kontrolle, ähnliches gilt fürs Chatten.

Info: Für Eltern von suchtgefährdeten Kindern und Jugendlichen (12 bis 21 Jahre) gibt es in Heidelberg ein kostenfreies Gruppentraining an sechs Abenden. Anmeldung bis 10. September, Kontakt: 06221/547288