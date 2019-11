Von der Spree an den Rhein: Die Granitstatue der Heilgöttin Sachmet aus dem Ägyptischen Museum in Berlin stammt aus dem 14. Jahrhundert vor Christus. Foto: Gerold

Von Harald Berlinghof

Speyer. Die altägyptische Göttin Sachmet hat keinen Grund, erzürnt zu sein. Auch wenn sie für fast ein halbes Jahr ihren angestammten Platz in der Sammlung des Berliner Ägyptischen Museums räumen muss und bald im Historischen Museum der Pfalz die Besucher der „Medicus“-Ausstellung begrüßen wird. Denn der Transport von Berlin ins Speyerer Museum wurde ihr leicht gemacht. Ein Speziallastwagen einer Kölner Kunst-Speditionsfirma mit Luftfederung und eine weitgehend erschütterungssichere Verpackung in einer stabilen Holzkiste sorgten dafür, dass die 500 Kilo schwere Granitfigur aus dem 14. Jahrhundert vor Christus wohl behalten in Speyer ankam.

Eine hölzerne Rampe war dabei von den Mitarbeitern der Speditionsfirma am Haupteingang des Museums aufgebaut worden, über die die Frachtkiste mit der „unbezahlbaren“ und hoch versicherten Fracht ins Innere des Museums transportiert wurde. Ein Lastwagen voller Exponate aus mehreren Berliner Museen war in einer Nachtfahrt von der Bundeshauptstadt nach Speyer gekommen. Die größten Objekte dieser Fahrt waren die beiden identischen Granitstatuen der Sachmet mit Löwengesicht. Sachmet war eine Heilgöttin des Alten Reiches. Als Kriegsgöttin brachte sie dem Feind Seuche und Tod. In der Abteilung „Altägyptische Heilkunst“ der Ausstellung „Medicus – Die Macht des Wissens“ werden die beiden über zwei Meter großen Sachmet-Figuren die Besucher begrüßen.

Man ist in Speyer noch mitten im Aufbau der großen Ausstellung. In allen Räumen wird gearbeitet und zurechtgerückt. Für alle Beteiligten liegen Schutzhandschuhe bereit, um damit die wertvollen Stücke an ihren Orten zu platzieren.

Leihgaben aus aller Welt

In Speyer werden Exponate aus aller Welt erwartet. Nach den Berliner Exponaten aus dem Ägyptischen Museum/Museum Papyrussammlung, der Antikensammlung, dem vorderasiatischen Kunstgewerbemuseum, dem Museum für islamische Kunst und dem Museum für byzantinische Kunst waren die Leihgaben aus dem Louvre angekommen. Die Ausstellungsstücke aus dem Heidelberger Apotheken-Museum sind bereits in den gläsernen Vitrinen deponiert. Darunter befinden sich historische, emailbemalte Glasgefäße aus dem 18. Jahrhundert, aber auch Bronzemörser aus mittelalterlicher Zeit.

Drei Museumskuriere der Berliner Museen sind mitgekommen nach Speyer, um beim fachgerechten Auspacken der Statuen dabei zu sein. Mit Akkuschrauber werden zunächst die Schrauben der Frontplatte behutsam gelöst, bevor sie vorsichtig entfernt wird. Die Göttin kommt zum Vorschein. Sie ist unbeweglich in ihrer Kiste „eingebalkt“, wie Sophie Haake, eine der Berliner Kurierinnen, ausführt. Holzbalken sind dabei so in der Kiste verschraubt, dass sich die Statue auch bei Hantierungen mit der Kiste nicht bewegt. Eine Filzpolsterung schützt die Oberfläche gegen Kratzer. Trotzdem: Ein Umlegen der Kiste ist nicht erlaubt.

„Der Zustand nach der Reise wird dokumentiert, der Zustand nach der Ausstellung in Speyer und der Zustand nach der Heimkehr nach Berlin“, erläutert ihre Kollegin Myriam Krutzsch. Ein Zustandsprotokoll mit Fotos und mit schriftlichen Einträgen ist Pflicht. „Alles in Ordnung“, konstatiert die Restauratorin.

Info: Die Sonderausstellung „Medicus - Macht des Wissens“ ist zwischen dem 8. Dezember und dem 21. Juni in Speyer zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Das Museum ist gut erreichbar über die A 61 zwischen Hockenheim und Speyer.