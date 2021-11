Maxdorf. (dpa/RNZ) Bei einem Arbeitsunfall mit chemischen Stoffen in einer Frachtspeditionsfirma sind am Mittwochnachmittag in Maxdorf acht Beschäftigte leicht verletzt worden. Am Donnerstag gab es neue Erkenntnisse zum Hergang auf dem Gelände des Unternehmens.

Die organisch-chemische Verbindung Maleinsäureanhydrid habe demnach in einem Entsorgungscontainer mit einem weiteren, noch unbekannten Stoff reagiert, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen. Maleinsäureanhydrid Frachtspeditionsfirma ist ein Zwischenprodukt der chemischen Industrie und ätzend.

Der Stoff reizt laut Polizei die Haut und Augen und sensibilisiert die Schleimhäute der Atemwege. Stärkere Reizungen am Auge könnten sogar zu irreversiblen Schäden führen. Jedoch sei nach einmaligem und nur kurzem Kontakt nicht mit bleibenden Beeinträchtigungen zu rechnen. Es werde nun ermittelt, ob der Arbeitsschutz vor Ort verletzt wurde. Momentan werde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung geprüft. Die Polizei gehe derzeit jedoch von einem Unfall aus, so die Sprecherin.

Bei der Reaktion der zwei Stoffe kam es zu einer starken Hitzeentwicklung. Dabei verdampften die Stoffe in dem Container und traten aus dem Behältnis aus. Die acht Beschäftigten hätten laut Polizei anschließend über Augen- und Atemwegsbeschwerden geklagt und seien vorsorglich in Krankenhäuser gebracht worden.

Die Feuerwehr sperrte die Zugangsstraße ab und kühlte den Container, sodass von diesem kein Risiko mehr ausgehen konnte. Messungen vor Ort zeigten keine erhöhten Konzentrationen. Daher bestand für die Bevölkerung keine Gefahr.