Von Anton Ottmann

Wiesloch/Heidelberg "Was ist eigentlich ein Jud’?", fragte Max Oppenheimer (1919 -1994), als er im Jahr 1936 wieder einmal von seinen Klassenkameraden verspottet wurde. In seinem Elternhaus in der Heidelberger Landhausstraße fühlte man sich als Deutsche mit jüdischer Religion. Es muss schwer zu fassen gewesen sein, dass man durch die als Nebensächlichkeit empfundene Religionszugehörigkeit auf einmal nichts mehr wert sein sollte.

Wegen der Aussichtslosigkeit jemals das Abitur machen zu können, begann er eine Schlosserlehre in der Werkstatt des Badischen Oberrats der Israeliten in Mannheim. Hier traf er auf Leute aus der Sozialistischen Arbeiterjugend und dem Kommunistischen Jugendverband, man las das Kommunistische Manifest und hörte die Radiosender Moskaus. Es lag auf der Hand, dass es darüber zu Konflikten mit dem eher konservativ eingestellten unpolitischen Vater Leopold kommen musste.

Max Oppenheimer. Repro: aot

Dieser war Regierungsbaurat bei der Eisenbahn, verließ aber 1925 den Staatsdienst, um in Wiesloch in die Tabak-Fabrik "Ebner & Kramer" einzutreten, Eigentum des Schwiegervaters Bernhard Kramer.

Mit dem Zionismus hatten Vater Leopold und Sohn Max nichts im Sinn, sie sprachen weder Jiddisch noch Hebräisch, eine Auswanderung nach Palästina stand nie zur Debatte. Nach Anfeindungen in Heidelberg zog die Familie nach Wiesloch, wo sie noch bis zum 9. November 1938 beim hoch angesehenen Schwiegervater unbehelligt leben konnte. In der "Reichskristallnacht" fuhr Max von seiner Arbeitsstelle in Frankfurt nach Heidelberg und traf überall auf brennende Synagogen, demolierte jüdische Geschäfte und blindwütige SA-Leute. Bei den Großeltern in Wiesloch das gleiche Bild. Max wurde verhaftet, in Dachau inhaftiert und misshandelt. Dort traf er auf Kommunisten, Sozialisten und Gewerkschaftsfunktionäre, von denen er sehr viel Solidarität erfuhr.

Leopold, Hans, Rositta und Max Oppenheimer (v.l.) vermutlich in den 1920er-Jahren. Repro: aot

Man entließ ihn mit der Auflage, Deutschland innerhalb von vier Wochen zu verlassen. Über Basel, Genf und Straßburg kam er nach London. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bekam er als ehemaliger KZ-Häftling in London eine Arbeitserlaubnis für die Rüstungsindustrie und leistete damit gerne einen Beitrag zur Zerschlagung des Hitler-Regimes. Er wurde aktives Mitglied in der britischen Gewerkschaftsbewegung und stieg bis zum Betriebsratsvorsitzenden einer Londoner Maschinenfabrik auf.

Die Stimmung im Land gegen die Migranten nahm jedoch stetig zu. Im Mai 1940 wurde Max, wie alle Deutschen, interniert. Schon im Dezember des gleichen Jahres bekam er aber wieder eine Arbeitserlaubnis und engagierte sich sowohl in der britischen Metallgewerkschaft als auch politisch in den linken deutschen Gruppierungen, war Gründungsmitglied der Freien Deutschen Jugend und trat 1942 in die KPD ein.

Nach Meinung seiner Tochter Gaby Oppenheimer wollte er damals der Freien Welt zeigen, dass es auch ein "anderes Deutschland" gibt. Nach dem Krieg durfte er erst 1947 nach Wiesloch zurückzukehren. Die Engländer hatten ihn nicht aus-, die Amerikaner nicht einreisen lassen, obwohl sich der damalige Wieslocher Bürgermeister Anton Dörner für ihn eingesetzt hatte. Eine Rolle spielte dabei wohl auch sein Bekenntnis zum Kommunismus – der Kalte Krieg hatte schon begonnen. Seine Mutter Rositta hatte den Holocaust überlebt, sein Vater wurde in Majdanek ermordet, der Bruder Hans war kurz vor Kriegsende nach dem "Todesmarsch" von Auschwitz nach Buchenwald gestorben. Im Hotel Pfalz in Wiesloch, wo inzwischen seine Mutter wohnte, begrüßten die örtlichen Honoratioren der CDU, SPD und KPD und die Pfarrer der beiden christlichen Kirchen den Heimkehrer.

Sie und viele andere in Wiesloch erwarteten von ihm, dass er sich nach der Rückgabe des Betriebsvermögens der großelterlichen Tabakfabrik wieder als Unternehmer betätigen und in die bürgerliche Gesellschaft einbringen würde. Doch er hatte andere Ziele. Er engagierte sich in der Kommunistischen Partei und verdiente seinen Lebensunterhalt als Journalist.

Für die Rhein-Neckar-Zeitung zu schreiben, wurde ihm als Kommunist vom zuständigen Presseoffizier der amerikanischen Armee verboten, wie er selbst in einem Interview erklärte. Von 1947 bis 1950 war Oppenheimer im Landesvorstand der KPD aktiv und kandidierte mehrmals als Landtagskandidat, einmal auch als Heidelberger Oberbürgermeister. 1952 heiratete er die noch heute in Wiesloch lebende Gertrud Funk, Tochter eines engagierten SPD-Kommunalpolitikers.

Oppenheimer nahm als beobachtender Journalist am Eichmann-Prozess in Jerusalem teil und war Nebenkläger im Majdanek-Prozess. Eine späte Krönung seiner Laufbahn als Publizist und Historiker war, als er 1984 mit 65 Jahren an der Universität Bremen zum Doktor der Philosophie promovierte.

"Wo mein Vater mit seinen Anliegen auch auftrat, ob vor Schulklassen oder in der Gewerkschaftsbildungsarbeit, er war ein begabter, geschätzter und immer Eindruck hinterlassender Redner", schreibt seine Tochter Gaby in einer vom Wunderhorn-Verlag herausgegebenen Dokumentation. Max Oppenheimer hat zeit seines Lebens verzweifelt versucht, die Menschen über die Verbrechen und die Irrwege des Nationalsozialismus aufzuklären. Das belegen seine zahlreichen Bücher über den politischen Widerstand im Dritten Reich und viele andere Publikationen. Dazu war er in das "Land der Mörder" zurückgekommen, auch, weil er keine andere Heimat kannte.

Die Bevölkerung interessierte das wenig, zu sehr war sie belastet mit den eigenen Existenzsorgen und dem Wunsch nach Vergessen. Dazu kam, dass die von Ludwig Erhard propagierte "Soziale Marktwirtschaft" die Bevölkerung mehr überzeugte als die radikalen Wirtschaftstheorien der KPD. Wie seine Tochter Gaby schreibt, setzte er sich stets für eine bessere Welt ein, doch seine politischen Sehnsüchte erfüllten sich nicht.

1994 starb Max Oppenheimer, ein aufrechter Kämpfer gegen den Faschismus und eine herausragende Persönlichkeit der Stadt Wiesloch.

Info: Grundlage des Berichts ist die Schrift "Oppenheimer, eine Heidelberger Familie vor dem Holocaust", Wunderhorn Verlag, Heidelberg 1998.