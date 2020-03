Von Stefan Otto

Mannheim.Das Capitol war bis auf den letzten Platz ausverkauft. Im Parkett drängelte sich das stehende Publikum, und auch oben, im Rang, hielt es längst nicht alle Besucher auf den Sitzen, als der Stuttgarter Rapper und Singer-Songwriter Max Herre auf "Athen Tour 2020" in Mannheim zu Gast war.

"Athen" heißt auch Herres jüngstes, viertes Solo-Album, das die Fans und alle anderen Hörer auf eine Reise zu seinen Wurzeln mitnimmt. Für den 46-jährigen Musiker ist die griechische Hauptstadt Teil seiner Biografie. Sein Vater hat immer wieder dort gelebt, auch weitere Familienmitglieder, und er selbst viel Zeit dort verbracht. Mit "Athen" eröffnet das Konzert, der Beschreibung einer Reise, die kein gutes Ende findet. Cloud-Rap, durchbrochen von einem instrumentalen Part, der live noch mehr als auf CD nach Pink Floyd klingt, Musik aus dem Plattenschrank von Max’ Vater. "Siebzehn", textlich eine Begegnung mit Max’ ältestem Sohn, bringt dann den Beat ins Capitol, und das Konzert nimmt rasch an Fahrt auf. "Villa auf der Klippe" folgt, "17. September", "ein Lied für meinen Vater", wie Herre ausdrücklich erklärt, oder die neuen Split-Songs "Nachts/Diebesgut" und "Fälscher/Konny Kujau". "Wir spielen natürlich nicht nur ’Athen’-Songs, wir spielen auch ein paar alte", ruft Herre und setzt diese Ankündigung gleich mit "1ste Liebe" um.

Die Kölner Sängerin Rachel Scharnberg übernimmt sehr gekonnt den Part von Joy Denalane und hat nicht zum ersten und nicht zum letzten Mal an diesem Abend großen Anteil am Gelingen des Konzerts. Mancher Fan wird gehofft haben, dass Herre seine Frau Joy Denalane als Überraschungsgast mitbringt, doch so wie sie hier von Scharnberg vertreten wird, tut es dem Auftritt kaum einen Abbruch, dass sie fehlt. Ebenso hätte man auf die Anwesenheit weiterer "Athen"-Kollaborateure wie Trettmann, Yonii oder Megaloh spekulieren können, die am Ende ausschließlich als Projektionen im Bühnenhintergrund in Mannheim auftauchten.

Mit Songs wie "Fühlt sich wie fliegen an", dem kuschlig-stimmungsvollen "Wolke 7", das die Handylichter leuchten lässt, alten Freundeskreis-Erfolgen wie "Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte" oder "A-N-N-A", der ersten Single überhaupt, gibt Herre einen weiten Überblick über seine Karriere, befriedigt selbst Fans der ersten Stunde und beweist sein Spektrum auch jenseits des Hip-Hop von Rock bis Reggae.

Als bemerkenswertester Vertreter des deutschen Conscious Rap, Grown-Up- oder Liedermacher-Rap, man nenne es, wie man möchte, zeigt er sich freilich nach wie vor mit gesellschaftskritischen und politischen Titeln, die auch auf "Athen" nicht fehlen. "Dunkles Kapitel" ist so ein Song, der von Flucht und Fremdenhass handelt, ebenso wie "Sans Papiers" von einem Geflüchteten, dem sie die Heimat und Identität genommen haben. "Ist schade, dass der Song so aktuell ist gerade", erklärt Max Herre angesichts der derzeitigen Lage an der griechisch-türkischen Grenze. "Wir haben angefangen mit solchen Songs, in der Hoffnung, dass sich Dinge ändern. Aber wir müssen immer noch solche Texte schreiben."