Von Annette Steininger

Rhein-Neckar. Der Rhein-Neckar-Kreis hat sich in den vergangenen zwei Jahren intensiv auf den Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) vorbereitet. Das Thema bewegt gerade aktuell, da nun der Fall eines infizierten Wildschweins in Brandenburg bekannt geworden ist.

Bereits im Jahr 2018 kamen die beteiligten Fachämter des Rhein-Neckar-Kreises und Vertreter der Jägerschaft zu einem "Runden Tisch" zusammen, um sich unter Federführung des Veterinäramtes und Verbraucherschutz gemeinsam über die Maßnahmen abzustimmen.

"Dies war notwendig, da es sich bei der Afrikanischen Schweinepest in erster Linie um eine Wildtierseuche handelt, die sich in den Schwarzwildbeständen ausbreitet", erläutert Kreissprecherin Silke Hartmann. Eine Gefahr für Menschen oder andere Tierarten als Schweine bestehe aber nicht. Ziel der gemeinsamen Vorbereitungen war es, beim Auftreten der ASP im Wildtierbestand die heimischen Hausschweinebestände vor dieser Erkrankung zu schützen. In regelmäßigen Abständen fanden weitere "Runde Tische" zum Austausch und zur Abstimmung der zu treffenden Maßnahmen im Veterinäramt statt. Der nächste "Runde Tisch" wurde, unabhängig vom jetzt aktuellen Fall eines Wildschweines mit ASP in Brandenburg, für Ende September angesetzt.

Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis hat zudem in Zusammenarbeit mit den Kreisjägervereinigungen Heidelberg und Mannheim insgesamt sechs Sammelstellen für Wildabfälle aus der Jagd errichtet. Diese Wildverwahrstellen, seit vergangenem Jahr in Betrieb, wurden auf Veranlassung des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz eingerichtet, um einem Ausbruch der ASP aktiv entgegenzuwirken.

Dies sei eine rein präventive Maßnahme, um in einem Ernstfall der weiteren Ausbreitung einer Tierseuche wirksam entgegentreten zu können und landwirtschaftliche Betriebe somit zu schützen, so Hartmann.

Die Standorte sind Bammental (Kriegsmühle), Eberbach (Ittertal), Hirschberg (AVR-Umladestation), Ketsch (Kläranlage), Sinsheim (AVR-Deponiegelände) und Wiesloch (Kläranlage). Hier befinden sich jeweils Container mit Kühleinrichtungen und Sammeltonnen.

Das dort verwahrte und verendete Wild wird dann über die hierfür zuständige Tierkörperbeseitigung, den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Hessen-Süd, verbrannt und somit seuchensicher entsorgt. So sollen sich Krankheiten nicht mehr weiter verbreiten können.

In seuchenfreien Zeiten ist es Jägern gestattet, die Verwahrstellen als "Konfiskatstellen" zu nutzen, wovon laut Hartmann auch sehr rege Gebrauch gemacht würde. Eine "Konfiskatstelle" ist ein Ort, an dem "tierische Abfälle" und Unfallwild entsorgt werden können.