Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Die Masern haben es zurück in die Schlagzeilen geschafft: "Rasanter Anstieg bei gemeldeten Masernfällen", "Nachholbedarf bei Masern-Impfquote", "Kitas dürfen ungeimpfte Kinder bald nicht mehr aufnehmen". Kaum ein Tag vergeht, ohne dass über die Krankheit diskutiert wird. Aktuell hat der Report der Barmer-Ersatzkasse die Mängel beim Masern-Impfschutz offen gelegt, die AOK Rhein-Neckar-Odenwald hat nun Zahlen für Mannheim, Heidelberg, den Rhein-Neckar-Kreis und den Neckar-Odenwald-Kreis vorgelegt. Dazu gleich mehr.

Bereits Mitte März hatte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises appelliert, "den eigenen Impfschutz und den Schutz der eigenen Angehörigen, insbesondere der eigenen Kinder, auf Vollständigkeit zu überprüfen".

Schüler und Kindergartenkinder ohne Impfschutz würden nach Kontakt mit einem Masern-Erkrankten in der Regel für 14 Tage vom Kindergarten- beziehungsweise Schulbesuch ausgeschlossen, hatte die Behörde klargestellt. Dies sei eine wichtige frühe Maßnahme, um zu verhindern, dass sich die hoch ansteckenden Masern weiter ausbreiten.

Und das Ganze wurde auch konkret: So wurden Kinder vom Besuch eines Kindergartens ausgeschlossen, da bei Verdacht auf Kontakt mit einem Masern-Erkrankten kein ausreichender Impfschutz vorlag. Betroffen waren zwei Kindergärten im Rhein-Neckar-Kreis. Es hatte zwei Verdachtsfälle auf Masern gegeben. In beiden Einrichtungen habe man jeweils mehrere Personen für 14 Tage vom Besuch des Kindergartens ausschließen müssen, hatte Andreas Welker, stellvertretender Amtsleiter, der RNZ bestätigt.

Zurück zu den Zahlen der AOK Rhein-Neckar-Odenwald: Demnach zeige sich, dass Mannheim, Heidelberg, der Rhein-Neckar-Kreis und der Neckar-Odenwald-Kreis allesamt über dem Landesdurchschnitt liegen würden, wenn es um die entscheidende zweite Impfung gehe. Mannheim erreiche unter allen Land- und Stadtkreisen in Baden-Württemberg sogar den Spitzenplatz. Eine Impfquote von 95 Prozent bei der zweiten Impfung, die eine sogenannte Herdenimmunität herstelle, erreiche allerdings keiner der untersuchten Kreise, heißt es in einer Mitteilung der Krankenkasse.

Weiter wird darauf verwiesen, dass erst die zweite Impfung einen umfassenden Schutz biete. Die Ständige Impfkommission (STIKO) beim Robert-Koch-Institut empfehle, die Grundimmunisierung gegen Masern mit einer zweimaligen Impfung bis zum vollendeten zweiten Lebensjahr abzuschließen. Im betrachteten Jahrgang konnte laut AOK die für eine Herdenimmunität notwendige Durchimpfungsrate von über 95 Prozent weder insgesamt in Baden-Württemberg noch in einem der Kreise im Land erreicht werden.

Hintergrund Ansteckung: Masern sind nach Angaben der Stiftung Kindergesundheit eine der ansteckendsten Infektionskrankheiten. Wer die Masern hat, steckt andere Menschen ohne Impfschutz oder Immunität höchstwahrscheinlich an, auch aus einigen Metern Entfernung. Ungeschützte Erwachsene bekommen die Masern ebenso wie Kinder - der Begriff "Kinderkrankheit" ist also [+] Lesen Sie mehr Ansteckung: Masern sind nach Angaben der Stiftung Kindergesundheit eine der ansteckendsten Infektionskrankheiten. Wer die Masern hat, steckt andere Menschen ohne Impfschutz oder Immunität höchstwahrscheinlich an, auch aus einigen Metern Entfernung. Ungeschützte Erwachsene bekommen die Masern ebenso wie Kinder - der Begriff "Kinderkrankheit" ist also irreführend. Verlauf: Los geht es ohne den typischen Hautausschlag, sondern eher mit Schnupfen und Reizhusten, Unwohlsein, verquollenen Augen und Halsschmerzen sowie erhöhter Temperatur. Zwei bis drei Tage später zeigen sich dann grauweiße Flecken auf der Mundschleimhaut. Wenige Tage später kommt der Hautausschlag - erst mit kleinen und hellroten Punkten, die dann zu größeren Flecken zusammenlaufen. Oft ist auch hohes Fieber möglich. Komplikationen: Bei Kindern gehen Masern häufig mit Lungen- und Mittelohrentzündungen einher. Besonders gefährliche Komplikationen sind die Masernenzephalitis, die zu bleibenden Hirnschäden oder sogar zum Tod führen kann, und die extrem seltene subakute sklerosierende Panenzephalitis (SSPE). Die SSPE tritt oft erst Jahre nach den Masern ein und führt immer zum Tod. Ein Heilmittel gibt es nicht. Wer die Masern einmal hatte, ist sein Leben lang davor geschützt. Schutz vor der Krankheit bietet ansonsten nur die Impfung. (lsw)

Dass dies aber nicht an Impfverweigerern liege, zeige der Blick auf die Details. 96,9 Prozent der Versicherten im Einschulungsalter seien zumindest einmal gegen Masern geimpft worden. Eine zweimalige Impfung hätten jedoch nur noch 89,8 Prozent der Versicherten erhalten. Hier wäre für die Herdenimmunität eine Quote von 95 Prozent notwendig. Herdenimmunität bedeutet, dass ein umfassender Schutz für Säuglinge im Alter von unter sechs Monaten, Schwangere und Menschen mit angeborenen oder erworbenen Störungen des Immunsystems verlässlich erst ab einer Impfquote von über 95 Prozent besteht. Gerade bei Kindern unter fünf Jahren kommt es besonders häufig zu Komplikationen bei Masern. Dazu gehören Mittelohrentzündungen, Lungenentzündungen und Durchfälle. Diese Altersgruppe ist auch besonders gefährdet, im Verlauf der Infektion eine Masernenzephalitis zu entwickeln, die in seltenen Fällen sogar tödlich verlaufen kann.

Betrachtet man die vier Kreise und kreisfreien Städte in der Region, heißt es in der Mitteilung der AOK weiter, liege Mannheim mit einer Quote von 93,3 Prozent bei der zweiten Impfung auf dem Spitzenplatz in ganz Baden-Württemberg. Die erste Impfung hätten hier sogar 99,6 Prozent aller Kinder des Jahrgangs erhalten. Es folgen der Neckar-Odenwald-Kreis mit 91,6 Prozent (erste Impfung 97 Prozent), Heidelberg mit 91,1 Prozent (erste Impfung 95,9 Prozent) und der Rhein-Neckar-Kreis mit 90,4 Prozent (erste Impfung 98,3 Prozent). Damit würden zwar alle vier über dem Landesdurchschnitt liegen, allerdings gebe es bei der zweiten Impfung nach wie vor Handlungsbedarf, um einen umfänglichen Schutz zu erreichen.

Nach Angaben der Landesregierung nehmen Masernerkrankungen mittlerweile wieder zu, was umso alarmierender sei, da sich Deutschland dem WHO-Ziel verschrieben habe, die Masern bis 2020 auszurotten. Laut Weltgesundheitsorganisation ist die Zahl der Masern-Fälle in den ersten drei Monaten 2019 weltweit um 300 Prozent gestiegen.

Dass die Stadt Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis die "Herdenimmunität" bei der Impfquote verfehlt haben, bestätigte eine Vertreterin des zuständigen Gesundheitsamtes gegenüber der RNZ. Zwar wären die Daten der Krankenkassen nicht ganz so exakt wie die im "Gesundheitsatlas". Entscheidend sei aber nicht der "Abstand zur Ziellinie", sondern die Tatsache, "dass wir immer noch unsere Hausaufgaben - sprich die Steigerung der Impfrate - machen müssen".