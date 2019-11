Ludwigshafen. (lrs) Nach den am Freitag bekanntgegebenen weiteren Sperrungen um die marode Hochstraße Süd in Ludwigshafen ist der S-Bahn-Verkehr mit mehr Halten angelaufen. Das sei eine Notmaßnahme, die kurzfristig auf die Beine gestellt worden sei, sagte ein Sprecher des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr (SPNV) Rheinland-Pfalz Süd in Kaiserslautern am Montag.

Fortan hält die Linie 1 auch in den Ludwigshafener Stadtteilen Mundenheim und Rheingönheim, um eine Alternative zu den unterbrochenen Straßenbahnlinien zu bieten. Ein engerer Takt auf der S-Bahn-Linie sei unmöglich. Dafür sei der Mannheimer Hauptbahnhof schlicht zu dicht.

Wegen der Zusatzhalte verlängert sich die Fahrtzeit der S-Bahn-Linie 1, so dass laut SPNV Anschlüsse an anderen Stellen gefährdet sind. Das hätten Gebietskörperschaften aus Baden-Württemberg in Schreiben bereits thematisiert, sagte der SPNV-Sprecher. Der Mannheimer Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) hatte am Freitag mitgeteilt: "Wir müssen darauf setzen, dass die Teile der Hochstraße Süd, unter denen die Bahnen queren, so schnell wie möglich abgerissen werden können. Nur so kann der ÖPNV seine Entlastungsfunktion wieder voll übernehmen." Im SWR sprach der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises, Clemens Körner (CDU), von einer "absoluten Katastrophe".

Die RNV teilt am Montag derweil mit, dass es ab Mittwoch, 27. November, ab Betriebsbeginn um 4.30 Uhr ein neues Liniennetz für Ludwigshafen und teilweise auch Mannheim geben wird. Außerdem kommt es zu zahlreichen Umleitungen und Sperrungen. Kurzfristige Änderungen sind jedoch jederzeit möglich.

Umleitung, Sperrungen und das neue Liniennetz Ludwigshafen/Mannheim gültig ab 27. November um 4.30 Uhr im Überblick:

> Die Haltestelle Berliner Platz wird von Bus und Bahnen nicht mehr bedient, Alternative ist die Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße nutzen. Für Busse gibt es eine Ersatzhaltestelle in der Ludwigstraße auf Höhe Wredestraße.

> In Richtung Mannheim Hauptbahnhof gibt es zusätzliche Fahrtmöglichkeiten ab Ludwigshafen-Mitte mit den S-Bahnen S1 bis S4 und S6.

Umleitungswege, Sperrungen und Ersatzverkehr der Bahnlinien

Linie 4/4A: Die Bahnen der Linie 4/4A werden in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße und Universitätsklinikum über LU Rathaus, Kurt-Schumacher-Brücke, Paradeplatz (Planken), Wasserturm und Nationaltheater umgeleitet.

Die Haltestellen Berliner Platz, Konrad-Adenauer-Brücke, MA Hauptbahnhof, Kunsthalle, Alte Feuerwache und Schafweide können von den Bahnen der Linie 4/4A entfallen.

Die Haltestelle Mannheim Hauptbahnhof ist mit den Bahnlinien 1, 3, 5, 5A, 6, 6A, 7, 9 Express und 15 erreichbar.

Die Haltestelle Kunsthalle ist mit den Bahnlinien 3, 5, 5A und 7 erreichbar.

Die Haltestelle Schafweide wird mit den Bahnlinien 7 und 15 erreicht.

Für die Bahnen der Linie 4/4A ergibt sich folgender Linienweg: Bad Dürkheim – Oggersheim – Ludwigshafen Hauptbahnhof – Kaiser-Wilhelm-Straße – Ludwigstraße – Ludwigshafen Rathaus – Handelshafen – Rheinstraße – Mannheim Rathaus/rem – Paradeplatz (Steige C und D in den Planken) – Strohmarkt – Wasserturm – Rosengarten – Nationaltheater – Theresienkrankenhaus – Universitätsklinikum – Bonifatiuskirche – Waldfriedhof/Käfertaler Wald und zurück.

Linie 6/6A: Die Bahnen der Linie 6/6A werden zwischen den Haltestellen Tattersall und Mannheim Rathaus/rem über Mannheim Hauptbahnhof, Universität, Schloss und Paradeplatz (Steige A und B in der Breiten Straße) umgeleitet. Ab der Haltestelle Ludwigstraße fahren die Bahnen eine Umleitung über die Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße und Ludwigahafen Hauptbahnhof zum Ebertpark und von dort wieder zurück.

Die Haltestellen Wasserturm, Strohmarkt, Berliner Platz, Schützenstraße, Wittelsbachplatz, Südwest-Stadion, Stifterstraße, Mundenheim Nord, Am Schwanen, Schillerschule, Hoheneckenstraße, Giulini, Friedensstraße, Brückweg und Rheingönheim werden nicht angefahren.

Die Haltestellen Wasserturm und Strohmarkt sind alternativ mit den Linien 2, 3, 4/4A und 9 Express erreichbar.

Für die Bahnen der Linie 6/6A ergibt sich folgender Linienweg: SAP Arena S-Bf / Neuostheim – Planetarium – Tattersall – Mannheim Hauptbahnhof – Universität – Schloss – Paradeplatz (Steige A und B in der Breiten Straße) – Mannheim Rathaus/rem – Rheinstraße – Ludwigshafen Rathaus – Ludwigstraße – Kaiser-Wilhelm-Straße – Pfalzbau (Wilhelm-Hack-Museum) – Bürgermeister-Kutterer-Straße – Ludwigshafen Hauptbahnhof – Marienkirche – Heinrich-Ries-Halle – Ludwigshafen Klinikum – Ebertpark/Fichtestraße – Ebertpark und von dort wieder zurück.

Zwischen der Ludwigshafener Innenstadt, Mundenheim und Rheingönheim wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Der Streckenabschnitt Wittelsbachplatz – Friedensstraße und die Haltestelle Rheingönheim sind mit den Ersatzbussen ab der Ersatzhaltestelle Berliner Platz in der Ludwigstraße (auf Höhe Wredestraße) erreichbar.

Schienenersatzverkehr der Linie 6: Die Busse des Schienenersatzverkehrs der Linie 6 bedienen nachfolgenden Linienweg: Ersatzhaltestelle Berliner Platz (in der Ludwigstraße) – Wittelsbachplatz – Südwest-Stadion -Stifterstraße – Mundenheim Nord – Am Schwanen – Schillerschule – Hoheneckenstraße – Giulini – Friedensstraße – Hauptstraße – Rheingönheim und zurück.

Die Haltestelle Schützenstraße werden von Bahnen und Busse der RNV nicht bedient.

Zusätzliche Fahrtmöglichkeiten bestehen zwischen Ludwigshafen Mitte, Mundenheim Bahnhof und Rheingönheim Bahnhof mit den S-Bahnlinien S1 bis S4 der S-Bahn Rhein-Neckar. Alle Fahrten der S1 bedienen bis auf Weiteres zusätzlich auch die Haltestelle Ludwigshafen-Mundenheim und Ludwigshafen-Rheingönheim.

Spät- und Nachtverkehr der Linie 6/6A in Ludwigshafen: Die Fahrten im Abend- und Spätverkehr der Bahnlinie 6/6A bedienen in Ludwigshafen nur den Abschnitt Ludwigshafen Rathaus – Ebertpark.

Trennung der Linie 7 zwischen Ludwigshafen und Mannheim:

> Linie 7 Ludwigshafen: Die Bahnen der Linie 7 bedienen in beiden Richtungen zwischen Oppau und Ludwigstraße den regulären Linienweg und werden zwischen den Haltestellen Ludwigstraße und Ebertpark über Kaiser-Wilhelm-Straße und Ludwigshafen Hauptbahnhof umgeleitet.

Die Haltestelle Berliner Platz entfällt.

Die Bahnen der Linie 7 bedienen folgenden Linienweg: Oppau – BASF – Ludwigshafen Rathaus – Ludwigstraße – Kaiser-Wilhelm-Straße – Pfalzbau (Wilhelm-Hack-Museum) – Bürgermeister-Kutterer-Straße – Ludwigshafen Hauptbahnhof – Marienkirche – Heinrich-Ries-Halle – Ludwigshafen Klinikum – Ebertpark/Fichtestraße – Ebertpark und zurück.

Für Fahrgäste von Oppau nach Mannheim besteht an den Haltestellen Luwigshafen Rathaus (barrierefrei mit Aufzug), Ludwigstraße, Kaiser-Wilhelm-Straße und Pfalzbau (barrierefrei) die Möglichkeit zum Umstieg in die Bahnlinien 4/4A (Richtung Waldfriedhof/Käfertaler Wald), 6/6A (Richtung Neuostheim/SAP Arena S-Bahnhof) und 9 Express (Richtung Mannheim Hauptbahnhof).

> Spät- und Nachtverkehr Linie 7 Ludwigshafen: Die Fahrten im Abend- und Spätverkehr der Bahnlinie 7 in Ludwigshafen entfallen ersatzlos.

> Linie 7 Mannheim: Die Bahnen der Linie 7 bedienen zwischen Vogelstang und Universitätsklinikum den regulären Linienweg. Zwischen den Haltestellen Universitätsklinikum und Marktplatz werden die Bahnen in beiden Richtungen über Schafweide und Alte Feuerwache umgeleitet. Ab Marktplatz fahren die Bahnen über Paradeplatz, Wasserturm und Mannheim Hauptbahnhof zur Universität.

Ab Universität bedient die Linie 7 den regulären Linienweg zurück zur Abendakademie. Ab Abendakademie fahren die Bahnen eine Umleitung über Alte Feuerwache und Schafweide bis Universitätsklinikum, ab dort weiter auf dem regulären Linienweg nach Vogelstang und wieder zurück.

Die Haltestellen Theresienkrankenhaus, Nationaltheater, Gewerkschaftshaus und Konrad-Adenauer-Brücke entfallen.

Die Haltestelle Nationaltheater und Theresienkrankenhaus sind alternativ mit den Bahnlinien 2 und 5/5A erreichbar.

Die Bahnen der Linie 7 bedienen folgenden Linienweg: Vogelstang – Pfeifferswörth – Mannheim Hauptfriedhof – Universitätsklinikum – Schafweide – Alte Feuerwache – Abendakademie – Marktplatz – Paradeplatz (Steig D in den Planken, nur Richtung Wasserturm) – Strohmarkt (nur Richtung Wasserturm) – Wasserturm (nur Richtung Mannheim Hauptbahnhof) – Kunsthalle (Steig A nur Richtung Mannheim Hauptbahnhof) – Mannheim Hauptbahnhof (Steig C nur Richtung Universität) – Universität (nur Richtung Paradeplatz) – Schloss (nur Richtung Paradeplatz) – Paradeplatz (Steig A in der Breiten Straße) – Abendakademie – Alte Feuerwache – Schafweide – Universitätsklinikum – Mannheim Hauptfriedhof – Pfeifferswörth – Vogelstang.

Linie 8 Express: Die Linie 8 Express verkehrt nur in Mannheim zwischen Rheinau und Mannheim Hauptbahnhof. Fahrgäste von und nach Oppau werden gebeten, die Bahnlinie 7 zu nutzen.

Zwischen Berliner Platz/Ludwigshafen-Mitte und Mannheim Hauptbahnhof besteht die Möglichkeit die S-Bahnen S1 bis S4 und S6 der S-Bahn Rhein-Neckar zu nutzen.

Linie 9 Express: Die Bahnen der Linie 9 Express verkehrt zwischen Bad Dürkheim Bf und Kaiser-Wilhelm-Straße über den regulären Fahrweg mit zusätzlicher Bedienung der Haltestellen Rohrlachstraße, Bürgermeister-Kutterer-Straße, Pfalzbau (Wilhelm-Hack-Museum) und Kaiser-Wilhelm-Straße. Ab dort werden die Bahnen über Ludwigshafen Rathaus, Rheinstraße und MA Rathaus/rem zum Paradeplatz (Steig B in der Breiten Straße) umgeleitet. Ab Paradeplatz über Schloss, Universität, Mannheim Hauptbahnhof, Kunsthalle, Wasserturm und Strohmarkt zum Paradeplatz (Steig C in den Planken), ab dort weiter über MA Rathaus/rem, Rheinstraße, Ludwigshafen Rathaus, und Ludwigshafen Hauptbahnhof in Richtung Bad Dürkheim Bahnhof (zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße, Pfalzbau (Wilhelm-Hack-Museum), Bürgermeister-Kutterer-Straße und Rohrlachstraße.

Die Haltestellen Berliner Platz, Tattersall, Planetarium und Luisenpark/Technoseum entfallen.

Die Haltestelle Tattersall ist mit den Bahnlinien 1, 6/6A und 9 erreichbar.

Die Haltestellen Planetarium und Luisenpark/Technoseum sind mit den Linien 6/6A und 9 erreichbar.

Die Bahnen der Linie 9 Express bedienen folgenden Linienweg: Bad Dürkheim Bahnhof – Maxdorf – Hans-Warsch-Platz – Rohrlachstraße – Ludwigshafen Hauptbahnhof – Bürgermeister-Kutterer-Straße – Pfalzbau (Wilhelm-Hack-Museum) – Kaiser-Wilhelm-Straße – Ludwigstraße – Ludwigshafen Rathaus – Handelshafen – Rheinstraße – Mannheim Rathaus/rem – Paradeplatz (Steig B in der Breiten Straße) – Schloss (nur in Fahrtrichtung Mannheim Hauptbahnhof) – Universität (nur in Fahrtrichtung MA Hauptbahnhof) – Mannheim Hauptbahnhof (nur in Fahrtrichtung Wasserturm) – Kunsthalle (nur in Fahrtrichtung Wasserturm) – Wasserturm (nur in Fahrtrichtung Paradeplatz) – Strohmarkt (nur in Fahrtrichtung Paradeplatz) – Paradeplatz (Steig C in den Planken) –Mannheim Rathaus/rem – Rheinstraße – Handelshafen – Ludwigshafen Rathaus – Ludwigstraße – Kaiser-Wilhelm-Straße – Pfalzbau (Wilhelm-Hack-Museum) – Bürgermeister-Kutterer-Straße – Ludwigshafen Hauptbahnhof – Rohrlachstraße – Hans-Warsch-Platz – Maxdorf – Bad Dürkheim Bahnhof.

Die Fahrten Bahnlinie 9 zwischen Mannheim Hauptbahnhof und Neuostheim finden regulär statt.

Linie 10: Die Linie 10 wird auf dem kompletten Fahrweg zwischen Luitpoldhafen und Ebertpark eingestellt. Zwischen Kaiser-Wilhelm-Straße und Ebertpark bestehen alternative Fahrtmöglichkeiten mit den umgeleiteten Linien 6/6A und 7. In Richtung Luitpoldhafen bestehen alternative Fahrtmöglichkeiten mit der Buslinie 74 bis zur Haltestelle Bürgermeister-Krafft-Platz oder mit der Buslinie 77 bis zur Haltestelle Drehbrücke.

Änderungen und Umleitungswege der Buslinien: Die Bushaltestelle Berliner Platz wird als Ersatzhaltestelle in die Ludwigstraße (zwischen Wredestraße und Kaiser-Wilhelm-Straße) verlegt. Von dort sind der S-Bahnhof Ludwigshafen Mitte und die Haltestelle Kaiser-Wilhelm-Straße mit kurzem Fußweg erreichbar.

> Linie 74: Die Haltestelle Berliner Platz wird nicht mehr bedient. Fahrgäste können die Ersatzhaltestelle in der Ludwigstraße (zwischen Wredestraße und Kaiser-Wilhelm-Straße) nutzen. Zusätzlich wird die Haltestelle Walzmühle bedient.

> Linie 75: Haltestelle Schützenstraße entfällt.

> Linie 76: Die Haltestelle Berliner Platz entfällt. Fahrgäste werden gebeten die Ersatzhaltestelle in der Ludwigstraße (zwischen Wredestraße und Kaiser-Wilhelm-Straße) zu nutzen. Keine Bedienung der Haltestelle Walzmühle, diese ist alternativ mit der Buslinie 74 erreichbar.

> Linie 77: Die Haltestelle Berliner Platz entfällt. Fahrgäste können die Ersatzhaltestelle in der Ludwigstraße (zwischen Wredestraße und Kaiser-Wilhelm-Straße) nutzen. Keine Bedienung der Haltestelle Walzmühle, diese ist alternativ mit der Buslinie 74 erreichbar.

> Nachtbuslinie 94: Die Haltestelle Berliner Platz entfällt. Fahrgäste können die Ersatzhaltestelle in der Ludwigstraße (zwischen Wredestraße und Kaiser-Wilhelm-Straße) nutzen. Zusätzlich wird die Haltestelle Walzmühle bedient.

> Nachtbuslinie 96: Die Haltestelle Berliner Platz entfällt. Fahrgäste werden gebeten die Ersatzhaltestelle in der Ludwigstraße (zwischen Wredestraße und Kaiser-Wilhelm-Straße) nutzen. Keine Bedienung der Haltestelle Schützenstraße.

> Nachtbuslinie 97: Die Haltestelle Berliner Platz entfällt. Fahrgäste können die Ersatzhaltestelle in der Ludwigstraße (zwischen Wredestraße und Kaiser-Wilhelm-Straße) nutzen. Auch die Haltestelle Walzmühle wird nicht bedient, alternativ mit der Nachtbuslinie 94 erreichbar.

Seit August ist die einsturzgefährdete Hochstraße Süd gesperrt, nun wurde auch der Verkehr auf zwei darunterliegenden Straßen eingestellt. Man könne nicht garantieren, dass die Hochstraße Süd ihr eigenes Gewicht noch trage, hieß es. Straßenbahnen dürften dort noch bis kommenden Mittwoch fahren, dann gehe auch das nicht mehr, teilte die Stadt am Freitag mit.

Der Vorsitzende der oppositionellen CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag, Christian Baldauf, will sich am Dienstag selbst ein Bild der Lage machen. „Die Einsturzgefahr der Hochstraße Süd ist eine Katastrophe für die Bürger, Pendler und die regionale Wirtschaft“, erklärte er. Der Zweckverband kündigte an, die Sofortmaßnahmen beim Fahrplanwechsel zum 15. Dezember zu berücksichtigen. Dadurch solle die Pünktlichkeit der S-Bahnen gesichert werden.

Die Hochstraße Süd (B37) gilt neben der ebenfalls maroden Hochstraße Nord (B 44) als wichtige Lebensader für die gesamte Region. Ursprünglich war die Südtrasse als Ausweichstrecke für die vor dem Abriss stehende Nordtrasse vorgesehen, dieses Vorhaben war schon vor einiger Zeit geplatzt. Der nun betroffene Abschnitt der Süd-Trasse ruht auf pilzförmigen Stützen, daher auch der Name „Pilzhochstraße“.