Der Kurdenmarsch nach Straßburg startete am Sonntag in Mannheim. Foto: vaf

Mannheim/Straßburg. (pol/mare) Die Nachwehen des Kurdenmarschs blieben am Mittwoch friedlich. Das teilt die Polizei mit, nachdem der Marsch am Dienstagnachmittag aufgelöst worden war.

Am Dienstagabend habe es, so berichten die Beamten, keine weiteren Vorkommnisse gegeben. Am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr haben sich dann 50 Teilnehmer in einem Kulturzentrum in Karlsruhe getroffen. Sie haben trotz der Absage wieder Plakate und ähnliches genommen sich um 10.45 Uhr mit einem Reisebus auf den Weg nach Straßburg zum eigentlich Ziel des Marschs gemacht. Die Polizei begleitete dies mit einem entsprechenden Aufgebot, es gab keine Zwischenfälle.