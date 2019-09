Von Volker Widdrat

Schwetzingen. Am fünften Verhandlungstag im Prozess gegen die 54-jährige Swetlana K., der die Anklage Totschlag an ihrem 55-jährigen Ehemann vorwirft, gab am gestrigen Dienstag eine Sachverständige des Landeskriminalamts einen detaillierten Bericht zur Spurenlage am Tatort. Das Wohnzimmer sei mit Blutspuren übersät gewesen. Das zeigten auch die Bilder, welche die Strafkammer in Augenschein nahm. Die Freundin des Opfers war im Gerichtssaal und brach in Tränen aus, als auf einem Foto des engeren Tatortbereichs auch der Leichnam des 55-Jährigen zu sehen war.

Die Kriminaltechnikerin beschrieb eine Reihe von verschiedenen Spuren und sprach von "Gewalteinwirkung in vorhandenes Blut". Demnach müsse der Kopf des Opfers während der Tat an verschiedenen Stellen gewesen sein. Auch als der 55-Jährige schon am Boden gelegen habe, könnte ihm die Angeklagte mehrere Schläge mit dem Kerzenständer "mit sehr hoher Kraft" versetzt haben.

Im Anschluss verlas der Vorsitzende Richter Gerd Rackwitz einige Sachverständigenberichte. Das forensisch-toxikologische Gutachten besagt, dass die Angeklagte nach der Festnahme keinen Alkohol im Blut gehabt habe. Ihr Verhalten sei unauffällig gewesen, an eine eventuelle Medikamenteneinnahme habe die Frau sich nicht erinnern können.

Ein chemisch-toxikologisches Gutachten der Rechtsmedizin bestätigte, dass der 55-Jährige ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten hat und an hohem Blutverlust gestorben ist. Als Tatwerkzeug kommt nur der Kerzenständer in Frage. Auch beim Opfer wurden weder Alkohol noch Drogen festgestellt. Ein Arztbericht der GRN-Klinik hatte dem 55-Jährigen zwei Tage vor der Tat eine Kopfplatzwunde attestiert, die ihm durch Schläge mit einem Besenstil und einer Krücke durch seine Frau zugefügt worden sein sollen. Die Kriminaltechnik hatte auch mehrere Messer und ein Beil nach DNA-Spuren untersucht.

Ein 50-jähriger Polizeibeamter des Reviers Schwetzingen berichtete im Zeugenstand von einer Anzeige des Opfers. Er gab am 1. Oktober 2018 an, dass die Angeklagte ihm eine Kopfplatzwunde zugefügt habe. Bei der Vernehmung des 55-Jährigen, der auf Strümpfen zum Revier gekommen war, seien plötzlich die Beschuldigte und ihre Tochter aufgetaucht, um eine Gegenanzeige zu stellen. Die Polizei habe an diesem Abend Wohnung und Keller des Ehepaars durchsucht. Dabei sei auch das Beil gefunden worden. Die Angeklagte habe im Beisein der Polizisten zu ihrem Mann gesagt: "Heute stirbst du."

Beim psychiatrischen Gutachten von Hartmut Pleines wurde die Öffentlichkeit auf Antrag von Verteidiger Steffen Lindberg ausgeschlossen. In dem Bericht gehe es um Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich und um eventuelle Krankheiten der 54-Jährigen, deren öffentliche Erörterung die schutzwürdigen Interessen seiner Mandantin verletzen würden.

Der Prozess am Landgericht wird am Donnerstag, 26. September, um 9 Uhr fortgesetzt.