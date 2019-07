Mannheim/Schwetzingen. (pr) Etwa 40 Minuten war am Freitagmorgen die A6 kurz nach der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt. Ein Mini-Cooper war etwa ein Kilometer nach der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehren aus Schwetzingen und Mannheim stand der PKW auf dem Standstreifen bereits in Vollbrand.

Das Auto brannte vollständig aus. Um 7:20 Uhr wurde der linke Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben worden. Aktuell staut sich der Verkehr vor der Einsatzstelle auf mehrere Kilometer zurück. Die Autofahrerin wurde offenbar nicht verletzt.