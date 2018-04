Von Carsten Blaue

Mannheim/Rhein-Neckar. Am morgigen Mittwoch werden die Busse und Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) stillstehen. Das Verkehrsunternehmen beteiligt sich am Streik, zu dem die Gewerkschaft Verdi im Rahmen der Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst aufgerufen hat. Wichtige Informationen zu den Ausfällen im Nahverkehr:

Wann fahren Busse und Bahnen der RNV nicht? Der Streik fängt am morgigen Mittwoch mit Dienstbeginn um 3 Uhr an. Ab Donnerstag, 12. April, 3 Uhr sollen alle Linien wieder fahrplanmäßig bedient werden.

Welche Linien der RNV werden heute bestreikt? Betroffen sind die Stadtgebiete von Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen sowie RNV-Linie 5 an der Bergstraße. Grundsätzlich gilt: Alle Bus- und Bahnlinien mit ein- oder zweistelligen Linien-Nummern werden nicht fahren. Das gilt auch für Schülerverkehre, die die RNV im städtischen Auftrag bedient oder durch Subunternehmer bedienen lässt. Dazu gehört auch die Heidelberger Buslinie 34 von Wilhelmsfeld nach Heidelberg, auf der die Busverkehr Rhein-Neckar GmbH (BRN) fährt. Ebenfalls vom Streik betroffen ist die Buslinie 713 von Heidelberg-Pfaffengrund über Eppelheim und Plankstadt nach Schwetzingen. Hier werden aber nicht alle Busse ausfallen. Zu genaueren Taktzeiten dieser Linie lagen keine Informationen vor.

Welche Linien werden fahren? Alle Linien mit dreistelligen Liniennummern in den betroffenen Stadtgebieten - mit Ausnahme der Linie 713 - fahren planmäßig. Diese bedienen Mitbewerber der RNV, etwa die BRN. Diese wird morgen nicht streiken. Auch im Busverkehr in Weinheim wird es keine Einschränkungen geben. Auch die Bergbahn in Heidelberg wird wie gewohnt fahren, und auch im S-Bahn-Verkehr der Region gibt es keine Einschränkungen.

Die RNV ist nicht der VRN. Die RNV ist ein Nahverkehrsanbieter in der Metropolregion Rhein-Neckar und Mitglied im übergreifenden Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). In Bezug auf den Streik darf man die RNV nicht mit dem VRN verwechseln.

Wurde der Nahverkehr schon mal so massiv von der RNV bestreikt? "Im Jahr 2013", so RNV-Unternehmenssprecher Moritz Feier, "war der Streik ähnlich groß angelegt." Neu sei dieses Mal dagegen, dass auch die Linien ausfallen, die durch Subunternehmen bedient werden.

Was rät die Polizei? "Zeitpuffer einplanen, rechtzeitig losfahren, flexible Arbeitszeiten nutzen oder sich frei nehmen", sagt Polizeisprecher Dieter Klumpp. Er rechnet morgen mit hohem Verkehrsaufkommen auf den Hauptrouten des Berufsverkehrs, weil viele Bus- und Bahnnutzer das Auto nehmen. Betroffen seien vor allem die B 37 aus Richtung Mannheim, die L 600 / B 535 aus Richtung Schwetzingen, die B 38 zwischen Weinheim und Mannheim, die B 36 / 37 aus Richtung Ludwigshafen sowie die B 44 aus Richtung Lampertheim in dem Zeitraum zwischen 6.30 und 9 Uhr sowie zwischen 15.30 und 17 Uhr. Mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen auf der Autobahn rechnet die Polizei nicht. Klumpp sagte, die Verkehrspolizei werde sich über die Lage in den Großräumen Heidelberg und Mannheim informieren und dabei auch die Motorradstaffel einsetzen. Wenn nötig, werde die Verkehrspolizei "dort, wo es klemmt", eingreifen, um die Verkehrsbeeinträchtigungen zu minimieren.