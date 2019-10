Die Pläne wurden am Aktionstag "Unser Neckar" in Mannheim vorgestellt. Hier konnten sich die Besucher auch die Flora und Fauna des Flusses in Aquarien anschauen. Foto: Gerold

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Die Herbstsonne fällt auf Spaziergänger, Jogger und Radler, die entlang der Straßenbahngleise ihre Runden drehen. Ein paar Treppenstufen hinunter und über eine zertrampelte Wiese läuft der Besucher dem Wasser entgegen. Der Blick wandert zur Spitze der Maulbeerinsel, wo ein Angler gerade sein Glück versucht. Die grüne Oase teilt den Neckar in zwei Teile. Links davon fahren die Schiffe, rechts ist ein Naturschutzgebiet ausgewiesen. Ist doch eigentlich ganz idyllisch hier.

"Na dann stellen Sie sich mal vor, Sie sind ein Fisch", widerspricht Berthold Kappus vom Regierungspräsidium Karlsruhe (RP). Der Biologe zeigt auf massive Flussbausteine an den steilen Uferrändern. Was den Erfordernissen der Schifffahrt geschuldet ist, entpuppt sich als ökologische Katastrophe. Die Quaderreihen verwandeln den Neckar in Mannheim zu einem eintönig fließenden Gewässer, das Pflanzen und Tieren kaum Lebensraum bietet. Und eben kein Idyll ist. "So, wie es ist, kann es nicht bleiben", sagt Bernd Haller, RP-Abteilungsleiter im Referat Gewässer und Boden und Kappus‘ Vorgesetzter.

Beide sind anlässlich des landesweiten Aktionstags "Unser Neckar" in die Quadratestadt gekommen und informieren über den - schlechten - Zustand des Flusses in diesem Bereich. Und wie sich das ändern lässt.

Kappus führt die Gäste zu einem kleinen Aquarium. Das Ergebnis einer Elektrobefischung lieferte zuletzt ernüchternde Ergebnisse. Rund 90 Prozent der Fische sind Grundel-Arten. Die kleinen, stummeligen Fremdlinge sind für ihren Expansionsdrang berüchtigt. Die Exoten fressen die Brut einheimischer Fische und vertreiben geschützte Arten wie Barbe oder Nase.

Doch es gibt Lösungen für die Probleme, die das Karlsruher Ingenieurbüro Kauppert herausgearbeitet hat. Danach soll das Neckarufer auf einem drei bis vier Kilometer langen Abschnitt zwischen dem Mannheimer Fernmeldeturm und dem Ladenburger Stauwehr parallel zur Maulbeerinsel zurückverlegt werden. Dazu müsste man große Mengen Erde abtragen, um die steilen Böschungen flacher und zugänglich zu machen. Heißt: Die Stadt nähert sich dem Fluss. Die Quadersteine fallen bis einen Meter unterhalb des niedrigsten Wasserspiegels weg, darüber rückt zum Beispiel Totholz an ihre Stelle.

Die Renaturierung ist gar nicht so teuer. Planer Klemens Kauppert beziffert die Kosten auf vier Millionen Euro, zu erwartende Landeszuschüsse noch gar nicht eingerechnet. "Die Strömung des Flusses wird dynamischer. Dadurch können sich einheimische Fischarten ihren Lebensraum zurückerobern und Laichhabitate entstehen", so Kauppert. Anwohner würden den Neckar in attraktiver Umgebung unmittelbar erleben. "Wobei das natürlich kein paradiesischer Traumstrand wird", schränkt Haller schmunzelnd ein.

Alle Maßnahmen wären schon viel früher möglich gewesen. Der ehemalige Mannheimer Grünen-Politiker Ulrich Schaefer schaut vorbei und hat einen Antrag mitgebracht, den seine Fraktion vor mehr als 20 Jahren im Gemeinderat stellte und ähnliche Maßnahmen wie die nun geplanten forderte. Und der mit breiter Mehrheit abgeschmettert wurde.

Die Zeiten haben sich geändert, und seit der vergangenen Kommunalwahl stellen die Grünen die stärkste Fraktion. Erst vor wenigen Tagen hat sie sich im Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderats über den Ausbauzustand am Altneckarufer erkundigt. Nach Angaben der Stadtverwaltung könnten zwei von vier Teilprojekten bis zur Bundesgartenschau 2023 abgeschlossen sein. Mehr ist aufgrund der aufwendigen Baggerarbeiten wahrscheinlich nicht möglich. Immerhin würde bis dahin das Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au gegenüber des Buga-Spielorts auf den Spinelli-Barracks an den Neckar angebunden werden.