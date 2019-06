Heidelberg/Mannheim. (RNZ/mare) Durchatmen für die Autofahrer: Die für Donnerstag, 13. Juni, angekündigte Vollsperrung der Autobahn A656 zwischen dem Kreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Seckenheim wird es nicht geben. Dafür ist der Abschnitt aber am Mittwoch, 19. Juni, zwischen 9 und 15 Uhr dicht, wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt

Grund sind weitere Arbeiten im Zuge der Brückenerneuerung. Eine Umleitung wird dann eingerichtet. Und zwar so: Aus Heidelberg kommende Autos, die über die A656 Richtung Mannheim fahren möchten, werden am Kreuz Heidelberg auf die A5 Richtung Frankfurt umgeleitet. An der Anschlussstelle Dossenheim fahren sie dann auf die A5 Richtung Karlsruhe bis zur Anschlussstelle Schwetzingen und anschließend über die B535 Richtung Mannheim.

Der aus Norden und Süden kommende Verkehr auf der A5 wird ebenso an der Anschlussstelle Schwetzingen über die Bundesstraße B535 Richtung Mannheim umgeleitet.