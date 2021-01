Mannheim/Heddeseim/Brühl. (pol/mare) Die Polizei hat am Wochenende wieder mehrere illegale Partys aufgelöst. Das teilen die Beamten mit.

> In Brühl trafen sich am Samstagnachmittag in der Bachstraße gegen 14 Uhr insgesamt 13 Personen, darunter drei Kinder, aus drei unterschiedlichen Haushalten. Laut Polizeiangaben wurden von allen erwachsenen Personen die Personalien erhoben und das Treffen beendet. Kurze Zeit später musste die Polizei eine Geburtstagsfeier für ein neunjähriges Mädchen beenden.

> In Mannheim entdeckte man bei einer Überprüfung gegen 15.30 Uhr in einer Wohnung in der Bruchsaler Straße sieben erwachsene Personen aus vier Haushalten. Die Personen im Stadtteil Rheinau zeigten sich einsichtig und lösten die Geburtstagsfeier umgehend auf. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier Mannheim-Neckarau, gegen die Beteiligten werden Bußgeldverfahren wegen Nichtbeachtung der Corona-Verordnung eingeleitet.

Ebenfalls in Mannheim löste die Polizei Samstagfrüh eine private Veranstaltung auf. Gegen Mitternacht beklagte sich der Bewohner eines Anwesens in der Käfertaler Straße über laute Musik seines Nachbarn. In der Wohnung, von der die Ruhestörung ausging, hatten sich fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten zu einer privaten Veranstaltung getroffen. Beamte des Polizeireviers Neckarstadt beendeten die private Zusammenkunft und wiesen alle anwesenden Personen an, unverzüglich nach Hause zu gehen. Sie erwartet ein Bußgeld wegen Nichteinhaltung der Regeln der Corona-Verordnung.

Um 23.50 Uhr wurde der Polizei am Samstag mitgeteilt, dass sich in einer Wohnung in der Riedfeldstraße mehrere Personen treffen würden und es laut zugehe. Beim Eintreffen einer Polizeistreife bestätigte sich die Situation, insgesamt hielten sich sechs Personen in einer Wohnung auf. Nachdem die Gäste über ein Küchenfenster geflüchtet waren, öffnete der Anwohner die Tür.

Zuvor hatte der 20-Jährige die Kleidung und Handtaschen von anderen Gästen durch das Fenster hinterhergeworfen. Im Innenhof fanden die Polizisten zwar niemanden mehr, jedoch die von dem Bewohner hinterhergeworfenen Jacken, ein einzelner Schuh und zwei Handtaschen.

Etwa eine Stunde später meldeten sich die Eigentümerinnen der Handtaschen im Alter von 21 und 24 Jahren und holten diese beim Polizeirevier ab. Wie sich herausstellte, feierte die 24-Jährige an diesem Tag ihren Geburtstag.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr wurde von einem Anwohner mitgeteilt, dass mehrere Personen in der Schwetzinger Straße eine Party feiern würden. Vor der betreffenden Wohnung waren deutlich laute Musik und mehrere Stimmen von verschiedenen Personen zu hören. Insgesamt befanden sich in der Wohnung fünf Gäste aus verschiedenen Haushalten im Alter zwischen 19 und 22 Jahren, die zuvor noch versuchten, über eine Feuertreppe zu flüchten.

> In Heddesheim waren insgesamt sechs Streifenwagenbesatzungen notwendig, um am frühen Samstagmorgen gegen 2.30 Uhr eine private Veranstaltung in der Poststraße zu beenden. Bereits beim Eintreffen vor dem Anwesen nahmen die verständigten Polizeibeamten lautstarke Stimmen wahr.

Anwohner hatten sich zuvor über eine Ruhestörung beschwert. Die sieben erwachsenen Personen aus fünf verschiedenen Haushalten, die sich zu einer privaten Party getroffen hatten, zeigten sich über den Besuch der Polizei nicht erfreut. Sie reagierten aggressiv und wollten über eine Verlängerung des Treffens verhandeln. Mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte wurde die private Zusammenkunft aufgelöst.

Allen anwesenden Gästen wurden Platzverweise erteilt. Außerdem erwartet alle Beteiligten eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen die Ausgangsbeschränkungen der aktuell gültigen Corona-Verordnung.

Bereits am Freitagabend hatte die Polizei in Heddesheim eine private Veranstaltung aufgelöst. In einem Anwesen in der Straße An der Fohlenweide hatten sich gegen 18 Uhr vier Erwachsene und sechs Kinder in einer Wohnung zu einer Familienfeier zusammengefunden. Die Beamten beendeten die Zusammenkunft.

Auch hier müssen die Beteiligten mit einem Bußged wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen.

Update: Montag, 25. Januar 2021, 16 Uhr