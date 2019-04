Von Olivia Kaiser

Mannheim. Der große Tag begann für Thomas Köber, den scheidenden Präsidenten des Polizeipräsidiums Mannheim, mit einer Überraschung: Eine Ehreneskorte holte in zu Hause in Ketsch ab und geleitete ihn zum Rheinauer Hafen. Von dort ging es weiter mit dem Boot - das Köber selbst steuern durfte - bis zum Mannheimer Hafenamt und dann mit dem Dienstfahrzeug bis zum Marchivum. Dort fand am Mittwochabend Köbers Verabschiedung in den Ruhestand statt. So schloss sich ein Kreis. Denn bei der Wasserschutzpolizei hat Thomas Köbers Polizeikarriere vor etwa 43 Jahren begonnen. Die Leidenschaft für Wasser und Boote ist bis heute geblieben.

"Einer unserer größten Polizeiführer in Baden-Württemberg geht von Bord, und ein weiterer betritt die Kommandobrücke" erklärte Köbers Stellvertreter Siegfried Kollmar passend dazu im maritimen Jargon. Der neue Kapitän auf der Kommandobrücke ist Andreas Stenger, der zu Köbers Abschiedsfeier nach Mannheim gekommen war. Seine Dienstzeit startet am 1. Mai.

"Wir sind dankbar für den nahtlosen Übergang, das ist nicht selbstverständlich", so Kollmar. Er freute sich über die Wahl, nicht nur weil Stenger die fachliche Kompetenz mitbringe, sondern auch, weil er sich im Präsidiumsbezirk bestens auskenne.

Der Saarländer begann seine Karriere als Streifenpolizist in Mannheim und leitete von 2005 bis 2011 die Kriminalinspektionen 1 und 4 der damaligen Polizeiinspektion Heidelberg. "Das haben Sie gut gemacht", sagte Kollmar an Innenminister Thomas Strobl (CDU) gerichtet.

Der lobte Thomas Köber als "exzellente Führungspersönlichkeit", der sein Präsidium in tadellosem Zustand weiter gebe: "Es lebt sich sicher in der Region. Die Zahl der Straftaten befindet sich in einem Fünf-Jahres-Tief." Als Vorgesetzter habe er stets ein offenes Ohr für die Sorgen seiner Mitarbeiter gehabt. "Der Mensch stand bei Ihnen immer im Mittelpunkt", sagte Strobl und erinnerte an Köbers Verdienste in Mannheim: 2008 wurde er Stellvertreter des Polizeipräsidenten im Mannheimer Präsidium.

Er war Mitglied des Planungsstabs für den Nato-Gipfel und maßgeblich verantwortlich für die Umsetzung der Polizeistrukturreform, die 2012 in Kraft trat und deren Ergebnis die damals umstrittene Zusammenlegung von Mannheim, Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis zum Polizeipräsidium Mannheim war. 2014 wurde Thomas Köber Präsident des Polizeipräsidiums Mannheim. Der letzte große Wurf war die Einführung der algorhythmusunterstützten Videoüberwachung im Dezember 2018.

Strobl überreichte Thomas Köber die Abschiedsurkunde. Die Antrittsurkunde für Stenger hatte er noch nicht dabei - die gibt es erst im Mai. Köber dankte dem Minister für die Unterstützung bei der Einführung der Videoüberwachung und betonte: "Vieles habe ich nicht allein erreicht, sondern das war Teamarbeit. So habe ich Polizeiarbeit immer verstanden. Ich bin stolz, Chef einer so leistungsstarken Truppe gewesen zu sein." Die Polizeiarbeit werde ihm sicher fehlen, aber nachdem er mehrfach seinen Dienst verlängert habe, sei es nun an der Zeit zu gehen.

Für Andreas Stenger ist mit dem Ruf nach Mannheim "ein Traum wahrgeworden". Das Präsidium sei bekannt für engagierte Polizeiarbeit. "Ich weiß um die Herausforderungen, aber auch die vielen Gestaltungsmöglichkeiten", sagte der designierte Polizeipräsident. Dann wurde es wieder maritim: Er wolle Bewährtes fortführen, aber auch einen eigenen Kurs finden. Stengers Kompass dabei ist die Zufriedenheit. Einmal die Zufriedenheit der zu schützenden Bürger, aber auch die Zufriedenheit der ihm unterstellten Polizeibeamten.