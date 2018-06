Von Harald Berlinghof

Mannheim. Die Vielfalt des Gebotenen und Gezeigten sei gigantisch. 9000 Menschen würden die Besucher des Mannheimer Maimarkts dieses Jahr vom 28. April bis 8. Mai beraten: "Auf kurzen Wegen kann man ähnliche Produkte und Angebote miteinander vergleichen. Das ist eine Besonderheit von Messen und Märkten und macht sie attraktiv. Unsere 1400 Aussteller bieten Altbewährtes und Innovatives": Maimarktchefin Stefany Goschmann rührte gestern die Werbetrommel für die Regionalmesse ihres Herzens. Von Haushaltshelfern aus buntem Silikon, die es in den USA bis in die New York Times geschafft haben, bis zum Methan-Antrieb und Wasserstoffauto, an denen die Autoindustrie forscht, reicht das Spektrum der Neuheiten. Zum Altbewährten gehört mittlerweile schon das Afrikanische Dorf mit seinem ganz besonderen Flair, aber selbstverständlich auch die regionale Küche aus dem Ländle.

Vom Küken bis zum Wasserstoffauto

In Sachen Kulinarisches hatte der Maimarkt schon immer einen Schwerpunkt. Die Sonderschau "vegan, bio, glutenfrei" wird dabei neuen Trends gerecht. Wie schmecken afrikanisches Djudju-Bier oder Käse-Alternativen aus Cashewkernen? Auf dem Maimarkt kann man es "erschmecken". Das geht im Internet (noch) nicht. Der einzigartige Maimarkt-Mix an Infos, Produkten und Dienstleistungen umfasst aber auch die Sonderschauen der Feuerwehren und Rettungsdienste, Gesundheits- und Inklusionsthemen sowie faires Reisen, die Vielfalt des Handwerks oder die beliebten Tierschauen. Vom Ferkel bis zur Muttersau, von der prämierten Milchkuh bis zum frisch geschlüpften Küken ist alles dabei, was Jung und Alt begeistert.

Hintergrund > Dauer: 28. April bis 8. Mai > Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr > Eröffnung: Samstag, 28. April, 10 Uhr, mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz und dem Europäischen Bauernverbandspräsidenten, Joachim Rukwied. > "Frühschoppen des Kurpfälzer [+] Lesen Sie mehr > Dauer: 28. April bis 8. Mai > Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr > Eröffnung: Samstag, 28. April, 10 Uhr, mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz und dem Europäischen Bauernverbandspräsidenten, Joachim Rukwied. > "Frühschoppen des Kurpfälzer Mittelstandes": Sonntag, 6. Mai, Festredner: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) > Programm-Info: www.maimarkt.de > Eintrittspreise: Vorverkauf bis 27. April: 4,50 Euro, Tageskasse: 8 Euro. > Anreise mit Bus und Bahn: mit dem VRN-Maimarkt-Ticket (Fahrt plus Eintritt) für 9,90 Euro (Kinder zahlen 5,50 Euro). Die Stadtbahnlinien 6 und 6 A halten direkt am Maimarkt. S-Bahn- und DB-Nahverkehrszüge halten an der Station Arena/Maimarkt. Die RNV-Linie 5 hält in Neuostheim > Mit dem Rad zum Maimarkt: VRN-Next-Bike-Station am Eingang > Anreise mit dem Auto: Großparkplatz P 20 ist ausgeschildert, Tagestickets: 5 Euro. Weitere Stellplätze an der SAP-Arena hab

Die ersten Aussteller haben mittlerweile mit dem Aufbau begonnen. Überraschend taucht zwischen Alpina Sonnenschutz und alwa Mineralbrunnen im alphabetischen Ausstellerverzeichnis des diesjährigen Maimarkts die AfD auf. Im vergangenen Jahr war man noch darum herum gekommen, die Partei als Aussteller im Themenbereich "Bundestag interaktiv" zuzulassen, weil bei der Bewerbung für einen Stand bereits alle Ausstellungsplätze in Halle 26 belegt waren. In diesem Jahr sind die CDU und die SPD nicht mehr dabei, dafür aber war jetzt Platz: "Wir waren nach dem Bundesgesetz Gewerbeordnung gezwungen, der Partei einen Standplatz zur Verfügung zu stellen", so Goschmann bei der Auftakt-Pressekonferenz zum bevorstehenden Maimarkt, den es seit 405. Jahren gibt, wenngleich er nicht jedes Jahr stattfand.

Goschmann möchte die AfD vonseiten der Veranstalter allerdings nicht überbewerten: "Diese zwölf oder 15 Quadratmeter sind nur einer von 1400 Ausstellern mit rund 20.000 verschiedenen Produkten und Dienstleistungen", blieb sie durchaus gelassen. Schließlich ist der Maimarkt alles andere als eine politische Veranstaltung. Zu der Goschmann dieses Jahr wieder rund 120.000 Besucher aus der ganzen Region erwartet. Übrigens nutzt etwa ein Drittel von ihnen öffentliche Verkehrsmittel, um aufs Maimarktgelände zu kommen. Kasten/Interview