Von Harald Berlinghof

Mannheim. Es regnete am Freitag beim Presserundgang, einen Tag vor der offiziellen Eröffnung des Mannheimer Maimarkts. Keiner der Teilnehmer, auch nicht Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz, kann sich erinnern, wann es bei diesem Anlass zuletzt geregnet hat. Als schlechtes Omen möchte man das Wetter aber nicht verstehen. Alle sind überzeugt, dass der Maimarkt als Stimmungs- und Konjunkturbarometer der Region positiv verlaufen wird. "Wir hoffen, dass die Besucherzahlen wie in den Vorjahren erfreulich sind. Der Maimarkt braucht kein Kaiserwetter", so Kurz: "Aber trocken sollte es schon sein." Daumendrücken also.

Um das Einschlagen des Maibaums vor der Halle des Handwerks kommt Kurz auch in diesem Jahr nicht herum. Zuvor hat es zur Stärkung wie immer den Maimarktbecher der Bäckerei Zorn mit Schlagsahne, Erdbeeren und Bayrisch Creme gegeben. Gastgeber ist der OB am Stand der Stadt Mannheim, wo das Leitbild 2030 und die Gemeinderatswahlen im Mittelpunkt stehen. Im Leitbild 2030 soll ein nachhaltigerer Lebensstil in der Quadratestadt propagiert und aufgezeigt werden. Während der Maimarkttage sind am Stand der Stadt täglich wechselnde Ansprechpartner aus den verschiedenen Fachbereichen für die Maimarktbesucher da.

Vorbei geht es an Aluminiumtüren für den Hausbau und an Sicherheitsglasfenstern für den nachträglich einbaubaren Privatlift im eigenen Haus. Bei der Sonderschau "Rheines Wasser" werden Experimente vorgeführt, die überraschende, verblüffende und verstörende Aussagen zum Thema Mikroplastik ergeben.

Beim Solar Info-Zentrum (SIZ) erläutert Wolfgang Müller die Vorteile einer Vanadium-Redox-Flow-Batterie. Sie soll langlebiger, sicherer und ökologischer sein als herkömmliche Batterien. Und sie sollen recycelbar sein und auch nach 20 Jahren und mehr als 10.000 Ladezyklen noch immer auf dem Niveau ihrer Neu-Kapazität liegen.

Die Elektromobilität ist am Stand der MVV das vorherrschende Thema - neben dem gestern erwarteten Gewinn der Deutschen Eishockeymeisterschaft durch die Adler Mannheim. Eine Photovoltaik-Anlage für zu Hause, eine dazu passende Ladestation und das Elektro-Mobil "e.GO Life" gibt es im Gesamtpaket. Direkt nebenan hat Winfried Seidel, Inhaber des Dr.-Carl-Benz-Museums in Ladenburg, das Modell des Benz-Patentmotorwagens dabei. Seidel will mit zehn kritischen Fragen zur Elektromobilität den Hype, den diese Technologie erfährt, ein bisschen bremsen. Trotzdem hat er ein dreirädriges Minimobil der Marke Bloome aus Frankreich, Baujahr 1970, mitgebracht, das er als Schrottwagen im Jahr 2015 auf einem Oldtimermarkt in Frankreich entdeckte. Das aufpolierte Wägelchen wird mit einfachen 12-Volt-Batterien angetrieben.

Weiter zieht es die Gäste in die Halle der Inklusion, zum Stand des Badischen Blinden- und Sehbehindertenvereins (BBSV) und zum Stand der Polizei, wo Polizeisprecher Norbert Schätzle erläutert, was die Besucher in den nächsten elf Tagen hier erwartet. Trickbetrügereien an der Haustür und am Telefon, aber auch Einbruchschutz stehen bei der Aufklärungsarbeit im Vordergrund. Man verzeichne einen starken Anstieg der Fallzahlen und Schadenssumme.

Nach zweieinhalb Stunden sind zehn ausgewählte Stände aus dem Gesamtangebot des Maimarktes besucht - zehn von insgesamt 1400 Ausstellerangeboten. Man sollte also ein wenig Zeit mitbringen, wenn man auf den Maimarkt kommt.

Info: Mannheimer Maimarkt vom 27. April bis 7. Mai. Mehr unter www.maimarkt.de