Rund 300 000 Besucher lockt der Mannheimer Maimarkt jedes Jahr an. Elf Tage lang können sie an 1400 Ständen Wissenswertes und Kurioses sehen. Foto: Gerold

Von Harald Berlinghof

Mannheim. Regionales, Leckeres und Nahrhaftes gibt es in der Baden-Württemberg-Halle. Eine vegane Modenschau ist am 5. Mai in der Halle des Handwerks und bunte Kultur im afrikanischen Dorf zu sehen, und bei den Tierschauen können die Besucher kleine Piepmätze bewundern. Ein Anti-Milben-Hühnerstall und beruhigende Wellness-Kräuter für Hunde gehören ebenfalls zum Angebot. Man merkt: Der Mannheimer Maimarkt steht vor der Tür.

"Ich garantiere Ihnen, Sie werden ganz sicher etwas finden, was Sie gar nicht gesucht haben", erklärt Maimarkt-Chefin Stefany Goschmann augenzwinkernd. Stolz ist sie auf ihren Maimarkt. Dass die Eintrittspreise in diesem Jahr für Erwachsene und Kinder um jeweils 50 Cent gestiegen sind, erklärt sie damit, dass man die Preise seit sieben Jahren konstant habe halten können. Eine Erhöhung, je nach Ticket, um sieben bis 14 Prozent in sieben Jahren - das decke gerade einmal die Inflationsrate ab.

Man warte mit solchen Preisanpassungen immer ein paar Jahre ab, weil man keine krummen Beträge beim Eintritt haben möchte. Auch den krummen VRN-Kombi-Ticket-Preis, der bislang bei 9,90 Euro lag, hat man nun auf glatte zehn Euro angehoben. In neun Tagen geht es also los mit dem Maimarkt. "Ausprobieren, Machen, Tun. Menschen begegnen und mittendrin sein, das macht den Maimarkt aus und unterscheidet ihn vom Internet-Erlebnis", sagt Stefany Goschmann.

Rund 9000 Menschen, darunter Standbetreiber, Verkäufer und Berater, informieren elf Tage lang an 1400 Ständen deutlich mehr als 300.000 Besucher. Die erwarten die Veranstalter auch im 406. Jahr der Maimarktgeschichte. Nicht fehlen dürfen die Sonderschauen von Feuerwehren, Polizei und Rettungsdiensten. Nicht fehlen darf aber auch die Stimmung in Brandl’s Festzelt, wo die "Wörtherseer" Blasmusik intonieren und wo der Comedian Chako Habekost beim Tag der Landfrauen am 30. April vormittags die Zwerchfelle der Besucher mit seinen Monnemer Dialekt-Vorträgen strapazieren wird.

Als Polit-Prominenz wird Umwelt-Staatssekretär André Baumann aus Stuttgart erwartet. Die Umweltproblematik rund um das Wasser und den Plastikmüll ist das Thema der Sonderschau "Rheines Wasser". Von fachkundiger Seite kann man dort alles über Mikroplastik erfahren und darüber, welchen Anteil jeder daran trägt, dass die Ozeane und Flüsse zugemüllt werden.

Eine ganze Halle ist dem Thema Inklusion gewidmet. Prothesen aus dem 3D-Drucker, Augentests oder ein Exoskelett, das gelähmte Menschen wieder auf die Beine bringt, gehören dort zu den besonderen Stücken. Die Spielewelt für Jung und Alt bestreitet in diesem Jahr die Firma Planetlan GmbH. "Games for families" heißt ihr elftägiges Programm. Das Handwerk präsentiert Existenzgründerinnen, und natürlich gehört zum Maimarkt auch das Thema Mobilität. Motorräder im Retro-Trend, Elektro-Bikes, der "Elektro-Schobba" (Elektro-Shopper) oder der Mercedes CLA werden vor dessen Markteinführung gezeigt.

Info: Der Maimarkt findet vom 27. April bis zum 7. Mai statt. Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr. Tickets im Vorverkauf kosten für Erwachsene 5 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen 3,50 Euro. An der Tageskasse zahlen Erwachsene 8,50 Euro und Kinder 5 Euro. Der Kombi-Ticket-Eintritt inklusive Anreise mit dem ÖPNV des VRN kostet 10 Euro. Mehr Infos unter www.maimarkt.de