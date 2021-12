Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Peter Schäfer (1875-1940) war ein waschechter Plänkschder. Peter Schäfer? Viele werden diesen Namen gar nicht kennen. Denn Peter Schäfer, der am 5. April 1875 in der Plankstadter Straße "Im Waldpfad" geboren wurde, ist in der Region unter einem ganz anderen Namen bekannt. In Mannheim haben sie den "Blumepeter" längst als Symbolfigur vereinnahmt. Doch der "Blumepeter" stammt aus Plankstadt.

Gemeindearchivar Ulrich Kobelke, stets auf der Suche nach "Plankstadter Identitätsgeschichten", möchte das in die Erinnerung der Bürger zurückrufen. Ganz besonders, weil im Jahr 2025 der 150. Geburtstag des Mannes ansteht, der einen so tragischen Lebensweg hatte. Der schlagfertige Mannheimer Bub, der abends in den Quadraten kleine Blumensträußchen verkaufte, um für seine armen Eltern ein paar Pfennige dazu zu verdienen, ist weitgehend ein Mythos. Arm war er, und Blumensträußchen verkaufte er auch, aber klug und schlagfertig war er nicht. "Blumepeter" war kleinwüchsig und wies eine verminderte Intelligenz auf. Eine Schule hat er nie besucht.

Als Kind zog Johann Peter Berlinghof – so hieß der "Blumepeter", weil er das uneheliche Kind der Barbara Berlinghof war – mit seinen Eltern nach Mannheim. Sein leiblicher Vater ist zwar bis heute unbekannt, aber Joseph Schäfer heiratete die Mutter des "Blumepeters" und adoptierte das Kind. Als die Familie 1891 in eine heruntergekommene Wohnung in den Quadraten zog, hieß der "Blumepeter" deshalb bereits Peter Schäfer. Seine Familie eröffnete ein Blumengeschäft.

Der Junge half mit und verkaufte Blumensträußchen. So wurde er bald stadtbekannt. Der Mythos um den Witzereißer "Blumepeter" startete in diesen Jahren und lebt bis heute fort. Allerdings wurden wohl mehr Witze über ihn gemacht als mit ihm.

Sein Schicksal ist jedenfalls alles andere als lustig: 1919 wurde der damals 44-Jährige in eine Nervenklinik in Weinheim eingewiesen, zehn Jahre später kam er in die Nervenheilanstalt nach Wiesloch. Anfangs dort als regional prominentes Maskottchen vereinnahmt, wurde er später als Bürde empfunden – wegen seiner "asozialen" Verhaltensweisen und seines Jähzorns.

Am 15. Juni 1940 starb er in der Wieslocher Einrichtung. Seine Todesumstände im Dritten Reich sind bis heute unklar. An Herzversagen soll er gestorben sein, ob er dem Euthanasieprogramm der Nazis zum Opfer fiel, kann nicht eindeutig belegt werden, wie Eberhard Reuß in seinem Buch "Erinnerungen an den Blumepeter" ausführt.

Ulrich Kobelke findet, dass dem "Blumepeter" als historische Plankstadter Figur und Berühmtheit der Region ein gebührendes Plätzchen in seiner Heimatkommune gestattet werden solle. Ein Straßenname, ein Denkmal wie in den Mannheimer Kapuzinerplanken oder wenigstens ein Erinnerungsschild könnte er sich gut vorstellen. Ein kleiner Platz unweit des Geburtshauses des "Blumepeters" an der Ecke Waldpfad/Schwetzinger Straße böte sich als Standort an.

Mit einem Plankstadter Steinmetz hat der Gemeindearchivar bereits Kontakt aufgenommen, mit Bürgermeister Nils Drescher ebenso. Zumindest ein Diskussionsprozess ist in Gang gekommen, dessen Ende bislang aber nicht absehbar ist.