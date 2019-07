Von Harald Berlinghof

Mannheim/Stuttgart. Wie geht es mit der Sicherheit an Bahnhöfen nach der Tat von Frankfurt weiter? Zum Beispiel am Mannheimer Hauptbahnhof. Wie wird die Bundespolizei vor Ort jetzt reagieren? Zeigt sie mehr Präsenz? Werden Kräfte in den großen Bahnhöfen verstärkt? Der Tod eines achtjährigen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof, der auf die Gleise gestoßen worden war, wirft Fragen auch bei uns in der Region auf. Aber klare Antworten sind kaum zu bekommen. Wo man auch anfragt, sei es bei der Deutschen Bahn oder der Bundespolizei: Man erfährt so gut wie nichts. Die Nerven scheinen blank zu liegen.

"Wir sind in Gedanken bei der Familie und den Angehörigen. Der Vorfall hat uns alle geschockt. Mehr können wir dazu im Moment nicht sagen", lautet etwa die Antwort auf eine Anfrage bei der Bahn in Berlin. Auch beim Bahnhofsmanagement in Mannheim, das für die Bahnhöfe in der Rhein-Neckar-Region zuständig ist, bekommt man keine Stellungnahme.

Umfrage am Bahnsteig: Wie sicher fühlen sich Reisende am Heidelberger Hauptbahnhof? Kamera/Produktion: Georg Mollat, Umfrage/Produktion: Miriam Olszok

Oder nur hinter vorgehaltener Hand. Einer, der es wissen muss, aber angesichts des Schweigens der Pressestelle namentlich nicht genannt werden möchte, betont im Gespräch mit der RNZ, dass seiner Meinung nach die Erhöhung der Polizeipräsenz auf Bahnsteigen das Risiko nicht komplett beseitigen könne. Auch die Videoüberwachung, die es am Mannheimer Hauptbahnhof in der Vorhalle und auf den Bahnsteigen gibt, könne das nicht. Diese habe nur einen gewissen Abschreckungseffekt. In Mannheim habe es, solange man zurück denken könne, so etwas Schreckliches wie in Frankfurt noch nicht gegeben.

Eine weitere Anfrage bei der Bahn-Pressestelle in Stuttgart, ob es bereits Überlegungen gibt, wie man solche Vorfälle in Zukunft vermeiden könnte, verpufft: "Das ist ein ganz schlimmer Vorfall. Aber ich fürchte, dass ich Ihnen dazu im Moment keine Auskunft geben kann. Es wäre ja nicht zielführend jetzt spekulativ über hilfreiche Maßnahmen zu diskutieren", heißt es dort.

Schweigen auch bei der Bundespolizei in Karlsruhe. Es bleibt beim Versuch, am Telefon ein Gespräch über deren Aufgaben oder über mögliche Verbesserungen der Sicherheit an Bahnhöfen zu führen: "Ich kann Ihnen dazu gar nichts sagen, es gibt nur die Möglichkeit einer schriftlichen Anfrage". Diese wird gestellt. In der Antwort verweist die Behörde auf die Pressekonferenz von Innenminister Horst Seehofer (CSU) am gestrigen Nachmittag. Bis dahin müsse die Anfrage zurückgestellt werden. Später dann die Information per E-Mail, dass es im Laufe des Dienstags keine Antworten mehr gibt. Man werde sich aber "möglichst zeitnah" melden.

Fest steht: Die Bahnpolizei als Teil der Bundespolizei verfügt nicht über unendlich viel Personal, soll aber auf rund 5700 Bahnhöfen in Deutschland und entlang von 33.500 Gleiskilometern für Sicherheit sorgen. Die Beamten haben ein Auge auf Taschendiebe, überwachen das Verhalten von rivalisierenden Fußballfans und unterbinden den Drogenhandel. Bei Vandalismus, Eigentums- und Gewaltkriminalität (Graffiti, Diebstahl und Körperverletzung) sowie bei gefährlichen Eingriffen in den Bahnverkehr stehen sie dem Bahnpersonal bei. Oder bei so furchtbaren Taten wie am Montag in Frankfurt.