Einen komplett neuen Kreisvorstand wählte die CDU-Basis am Freitagabend in der Feudenheimer Kulturhalle. Foto: Alfred Gerold

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Wer sagt, wahre Größe zeige sich darin, wie man mit Niederlagen umzugehen imstande ist, der kann wohl kaum das Dutzend Hauptkritiker des Mannheimer CDU-Kreisvorstands meinen. Die meisten von ihnen haben sich bereits auf den Heimweg gemacht, als am späten Freitagabend beim Parteitag die Bewerbungsreden für den Vorsitz anstehen. Die "Rebellen" wollten die Mehrheit der Versammlung davon überzeugen, die Parteispitze nicht zu entlasten und Neuwahlen zu verhindern. Der Plan scheitert: Sie bringen nur 50 Mitglieder auf ihre Seite, 92 sind dagegen.

Vergeblich verweist Ulrich Seel ("Das Vertrauen in die Führung ist zerstört") auf einen 16-seitigen (!) Fragenkatalog, den ihm die Vorstandschaft nicht beantwortet hatte. Und ebenso wenig verfängt die Warnung von Heinrich Braun, dass frühere "Beihelfer" des Ex-Kreisvorsitzenden Nikolas Löbel nach den Wahlen wieder das Sagen hätten. Alt-Stadtrat Konrad Schlichter zürnt angesichts der Pleiten bei Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen und dem Umstand, dass die Mannheimer CDU keinen Abgeordneten mehr in Stuttgart und Berlin stellt: "Wir spielen in der Gesellschaft dieser Stadt inhaltlich fast keine Rolle mehr." Der Vorstand grenze Kritiker aus, weigere sich, eine Mitverantwortung zu tragen und habe Löbel gewähren lassen.

Die kommissarische Vorsitzende Katharina Funck lässt sich das nicht gefallen und keilt zurück. Die Partei brauche Mitmacher statt Miesmacher, zitiert sie Bernhard Vogel. "Wir haben uns nichts vorzuwerfen", sagt Funck. Gemeinsam mit einem kleinen Team habe sie sich nach Löbels Maskenskandal Anfang März die Nächte um die Ohren geschlagen und die Aufklärung forciert.

Dazu zählt die junge, zweifache Mutter auch das Gutachten Reutlinger Wirtschaftsprüfer hinsichtlich der Zustände in der früheren Geschäftsstelle auf. Der Kreisvorstand, dem einige Juristen angehörten, sei die knapp 20-seitige Stellungnahme "Satz für Satz und Punkt für Punkt" durchgegangen. Und habe eben keine "strafbaren Handlungen" gefunden. Dennoch habe man das Gutachten direkt an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Die Behörde geht einem Anfangsverdacht wegen Betrugs gegen Löbel und zwei bisher unbekannte Mitglieder nach. Die handelnden Personen sind in der Expertise geschwärzt, was zu Spekulationen führt, außerdem mussten die bislang lediglich 13 Christdemokraten, die neben dem Kreisvorstand den Bericht eingesehen haben, eine Verschwiegenheitsverpflichtung unterzeichnen.

Daniel Caspary, EU-Parlamentarier und Tagungspräsident, konkretisiert, die Erklärung beziehe sich vor allem darauf, das Gutachten nicht an Dritte weiterzugeben. Der Landesverband bestätigt indes einen RNZ-Bericht, wonach es im Kreisverband zu "erheblichen Schwächen in den Prozessabläufen sowie in der Aufbau- und Ablauforganisation", gekommen war, was in knapp 30 Mängelrügen mündete.

Und dann geht Funck in die Offensive. Dass sich die "Rebellen" einer Zusammenarbeit mit der Führungsmannschaft entzogen hätten und stattdessen "mit großem E-Mail-Verteiler" und Falschbeschuldigungen gegen den Vorstand stänkerten, nennt sie "parteischädigend". Funck geißelt zudem "unfassbare Nazi-Vergleiche" in Nachrichten des Kritikerlagers und unterstellt Ex-Funktionsträgern eine frauenfeindliche Einstellung. Der frühere Bundestagsabgeordnete Egon Jüttner soll sogar bei der Grünen-Gemeinderatsfraktion angerufen und kein gutes Haar an seinen Parteifreunden gelassen haben. "Das ist", so Funck, "eine falsche Vorstellung von Ehrenvorsitz". Jüttner reagiert mit Pöbeleien, ein weiteres Vorstandsmitglied bellt er mit "Du Idiot" an. Einmal gestikuliert er so wild, dass seine Brille zu Boden fällt.

Christian Hötting. Foto: Alfred Gerold

Nach der Aussprache und dem Bericht des Schatzmeisters Thorsten Bock, wonach der einst verschuldete Kreisverband keine Verbindlichkeiten mehr habe, ist die Luft raus. Der mit 86 von 124 Stimmen zum neuen Vorsitzenden gewählte Christian Hötting rattert eine erstaunlich leidenschaftslose Rede herunter. Er will "Vorturner" für eine "tolle Mannschaft" sein.