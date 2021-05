Mannheim. (lyd) Zwei der großen Festivals der Rhein-Neckar-Region finden statt - nur später. Wie die Veranstalter am heutigen Mittwoch mitteilen, wird das Zeltfestival Rhein-Neckar im Spätsommer verlegt und coronakonform Open Air stattfinden - also ohne Zelt. Auch das ursprünglich für Juni geplante 10. Maifeld-Derby wird auf Anfang September verschoben.

Für das Open-Air-Festival Rhein-Neckar sind erste Konzerte bereits bestätigt. So wird am 27. August der spanisch-deutsche Popsänger Álvaro Soler auftreten. Am 9. September kommen Tocotronic auf das Maimarkt-Gelände. Weitere Verlegungen und Neubestätigung sollen, laut Veranstalter, am 28. Mai dazukommen. Bis dahin ruhe der Ticket-Vorverkauf.

Im kommenden Jahr soll das Festival dann wieder im Frühsommer und mit Zelt stattfinden. So haben sich für den 31. Mai 2022 Lena und für den 4. Juni 2022 Bosse angekündigt. Außerdem gibt es neue Termine für die ursprünglich 2021 angekündigten Konzerte von OG Keemo: Süd Süd Fest (Freitag, 3. Juni 2022), Punk in Drublic (Sonntag, 29. Mai 2022), X-Over Mannem Festival! (Freitag, 27. Mai 2022) und Meute (Donnerstag, 26. Mai 2022). Der Vorverkauf läuft bereits.

Parallel dazu plant Timo Kumpf auch an der Umsetzung des Maifeld-Derbys. Der ursprüngliche Termin im Juni sei pandemiebedingt nicht mehr realistisch, heißt es dazu auf der Website des Musikfestivals. Deshalb wird das Derby nun auf den 3., 4. und 5. September verlegt. Der Termin sei fix, so Kumpf auf RNZ-Nachfrage. Welche Künstler auftreten und wie das Festival pandemiekonform ablaufen kann, daran arbeiten die Veranstalter derzeit.

Im vergangenen Jahr waren die Festivals ausgefallen - allerdings nicht wegen der Coronapandemie. Anfang 2020 hatten die Festival-Macher entschieden, eine Pause einzulegen, um 2021 das zehnte Maifeld Derby zu feiern. Bis dahin wollten die Organisatoren durchschnaufen nach kräftezehrenden Jahren. Seit dem ersten Derby 2011 hat es sich zu einem der gefragtesten Popkultur- und Musikfestivals gemausert.