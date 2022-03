Helfer verladen Waren, die per Lastwagen zum Logistikzentrum des DRK an der polnisch-ukrainisch transportiert werden. Foto: Riedl

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Mit dem Urlaub machen ist es bei diesem Job so eine Sache, das weiß Christiane Springer bereits seit der Flüchtlingskrise 2015/2016. Dieses Mal erreichten die Geschäftsführerin des DRK-Kreisverbands Mannheim – zu dem auch die Bergstraße und der Raum Schwetzingen/Hockenheim zählen – die furchtbaren Bilder von der russischen Invasion in der Ukraine im Allgäu.

Statt sich noch ein paar Tage zu entspannen, führte Springer noch von dort aus die ersten Telefonate und schaltete sich digitalen Konferenzen zu. Sie und ihr Team haben aus dem Geflüchtetenstrom 2015/2016 viel gelernt und sich einen breiten Erfahrungsschatz zugelegt, von dem sie nun profitieren. Hilfe wird auf vielen Ebenen geleistet. "Wobei wir noch gar nicht so richtig im Handeln sind, sondern im Vorbereiten", sagt die Geschäftsführerin. Das größte Problem des DRK sei aktuell, den Menschen klarzumachen, Geld statt Sachen zu spenden.

Aktuell baue des DRK ein großes Logistikzentrum an der polnisch-ukrainischen Grenze auf. Von dort werden "Aufträge" erteilt, welche Dinge im Moment gebraucht werden, welche die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland einkaufen. Springer weiß aus der Flutkatastrophe im Ahrtal, dass Strecken, auf denen sehr viele Konvois rollen, rasch verstopft sind. "Und dann werden oft Pakete mit unterschiedlichen Produkten transportiert, was die Arbeit vor Ort erschwert, so lieb das auch gemeint ist", betont sie.

Christiane Springer. Foto: Kreutzer

Lokal und regional sieht Springer das DRK gut aufgestellt. "Wenn man uns heute wieder für den Betrieb einer Erstaufnahmestelle anfordern würde, sind wir bereit", verkündet sie selbstbewusst. Der Optimismus kommt nicht von ungefähr. Im Herbst 2015 verwandelte sich das Mannheimer Benjamin Franklin Village fast über Nacht zu einer riesigen Notunterkunft. Zu Hochzeiten fanden mehr als 6500 Menschen aus 50 Nationen gleichzeitig in der Bedarfsorientierten Erstaufnahmestelle für Geflüchtete (BEA) Obhut. Springer war das "Gesicht" der BEA und wurde von vielen Ankommenden liebevoll "Mama" genannt. Sie und ihre Mannschaft gingen an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit – immer dem Motto folgend: "Helfe in der Not, egal wem." Springer geht davon aus, dass sich die jetzigen Herausforderungen leichter meistern lassen. "Es kommen ja nur Menschen aus einer Nation. Stoßen geflüchtete Russen hinzu, sind es zwei", nennt sie ein Argument.

Helfer haben inzwischen eine Lagerhalle ausgeräumt. Öffnungszeiten der Tafel und des Second-Hand-Ladens werden angepasst. Das DRK befindet sich in enger Abstimmung mit der Taskforce der Stadt Mannheim, aus dem Rhein-Neckar-Kreis lägen noch keine Anfragen vor. Den Geflüchteten zur Seite steht das Rote Kreuz auch bei der Integration. Anders als 2015/2016 können die Betroffenen ja sofort umgehend arbeiten oder Sozialleistungen beantragen.

Dass die Menschen schnell Anschluss finden, dafür sorgen zudem etwa ein Online-Eltern-Campus und ein Frauenkreis. Dieser soll Frauen zu mehr Selbstbestimmung und bessere Bildungs- und Berufschancen verhelfen. Stolz ist Springer darauf, dass der DRK-Kreisverband auf seine früheren BEA-Helfer zurückgreifen kann. "Das Telefon steht kaum noch still. Da melden sich zum Beispiel Männer, die damals als Soldaten im Einsatz waren und nun erneut bereitstehen", freut sie sich.

Tatkräftig helfen kann grundsätzlich jede und jeder – und dazu muss man nicht zwingend DRK-Mitglied sein. So etwa bei den "Metropolhelfern" (www.metropolhelfer.de/met/). Unterstützung gefragt ist unter anderem beim Sortieren und Richten von Lebensmitteln und Waren. Und dann gibt es noch die "Youngster". Der Name ist allerdings etwas irreführend, so ist auch ein über 70-jähriger Ehrenamtler darunter. Die "Youngster" stellen Freizeitaktivitäten für Flüchtlingskinder auf die Beine – Basteln, Backen, Spielenachmittage oder gemeinsame Ausflüge. Sie kümmern sich auch um die Verkehrserziehung.