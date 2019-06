Heidelberg/Mannheim. (cab) Sagenhaft sei das Konzert von Midnight Oil zum Abschluss des Zeltfestivals in Mannheim gewesen, schwärmt Jürgen Lang aus Heidelberg. Weniger begeistert war er jedoch davon, wie er zum Maimarktgelände kam, wo der Auftritt der australischen Band über die Bühne ging. Gegenüber der RNZ schildert Lang seine Odyssee.

Midnight Oil verstehen sich ja als Band, die den Finger in Wunden legt und gegen das ansingt, was auf Erden alles schiefläuft. Und dann auch noch Wolf Maahn im Vorprogramm: "Mehr Ökoaktivismus geht nicht", so Lang. Und da er die Botschaft verstanden hatte, wollte er nicht mit dem Auto fahren, sondern mit der Bahn.

Laut Fahrplanauskunft hätte die Hinfahrt 19 Minuten gedauert, die Rückfahrt 17. Für den Fan aus Heidelberg klang das super. Dabei störte ihn auch nicht, dass das Konzertzelt gut 1500 Meter von der Haltestelle entfernt ist und noch 900 Meter Fußweg von zu Hause zum nächsten Haltepunkt dazukommen. Also machte er sich optimistisch auf den Weg. Dass die erste Verbindung acht Minuten zu spät kam, ließ Lang noch durchgehen. Aber dann: "In Heidelberg Hauptbahnhof die Durchsage: Liebe Leute, wir haben in Mannheim Friedrichsfeld eine Weichenstörung".

"Reichlich genervt"

Die Fahrt verzögerte sich also weiter. Bei Friedrichsfeld stoppte die Bahn gleich drei Mal für jeweils fünf Minuten - und die Fahrgäste saßen in der Hitze, als es die nächste Ansage im Zug gab: Jetzt sei noch eine Signalstörung dazugekommen. Ankunft am Halt bei der SAP-Arena war um 18.27 Uhr statt planmäßig um 17.55 Uhr. Dann zu Fuß zum Zelt, das Lang fünf Minuten vor Konzertbeginn erreichte: "Leicht verschwitzt, aber reichlich genervt", wie er sagt: "Gesamtanreisezeit: 80 Minuten für 17 Kilometer. Mit dem Auto wären es einschließlich Fußstrecke zum Festivalzelt etwa 30 Minuten gewesen - mit Parkplatz direkt vor dem Festivalgelände."

Nach dem Konzert war Lang wieder happy: "Nur der 62-jährige Rücken schmerzte nach drei Stunden Stehen. Denn Sitzplätze sind für echte Rocker weder angebracht noch vorhanden. Der Rückweg steht an und Panik kommt auf. Hoffentlich ist die Betriebsstörung bei der Bahn vorbei." Konzertende sei um 22 Uhr, die Abfahrt der S-Bahn für 22.11 Uhr geplant gewesen. Lang über den Weg vom Zelt zum Haltepunkt: "Die Distanz ist in dieser Zeit für Triathleten vielleicht machbar, für den Rest nicht. Also nehmen wir die S-Bahn um 22.41 Uhr und sitzen 28 Minuten auf dem heimeligen Bahnsteig. Der Zug kommt tatsächlich und ab geht’s."

In Wieblingen dann aber ein außerplanmäßiger Halt, "denn ein IC musste vorbeigelassen werden". In Kirchheim sei er schließlich mit nur fünf Minuten Verspätung auf 15 Kilometern Fahrtstrecke angekommen: "Der schmerzende Körper wird die letzten 900 Meter nach Hause getragen und um 23.20 Uhr, 80 Minuten nach Konzertende, haben wir's geschafft." Langs Rechnung als Fazit: Für beide Wege jeweils der Zeitfaktor 2,5 gegenüber dem Auto zum Wohle der Umwelt: "Wir haben unser Opfer gebracht."