Mannheim. (cab) Der Betreiber des "Rheinneckarblog" wehrt sich gegen Anschuldigungen der Mannheimer Staatsanwaltschaft. Diese hatte einen Strafbefehl beim Amtsgericht der Quadratestadt beantragt, der in Höhe von 9000 Euro bereits am 12. Juli erlassen wurde. Die Justizbehörden werfen dem Blogger die Störung des öffentlichen Friedens vor.

Dieser hatte am 25. März einen frei erfundenen Artikel online gestellt und darin einen Terroranschlag in Mannheim geschildert. Der Anwalt des Bloggers hat am 17. Juli Einspruch eingelegt. Die Sache wird also vor Gericht behandelt. Der Blog-Betreiber spricht von einem "Präzedenzfall".

Presserat hatte Internet-Blog gerügt

Der Deutsche Presserat hatte am 15. Juni eine Rüge gegen den "Rheinneckarblog" ausgesprochen. Dieser habe dem Ansehen der Presse massiv geschadet, unabhängig von den Absichten, die mit dem Bericht verfolgt worden seien, hieß es in der Begründung. Zudem argumentierte der Presserat, dem vier Beschwerden vorlagen, dass über den fiktionalen Charakter des Artikels erst hinter einer Bezahlschranke aufgeklärt worden sei. Eine Argumentation, die auch die Staatsanwaltschaft anführte.

Dagegen wehrt sich der Blogger. Der Staatsanwaltschaft wirft er politische Ziele "gegen einen auch für sie unbequemen Journalisten" vor. Im Artikel sei die Einstiegsszene klar und unmissverständlich als Fiktion bezeichnet worden. Der Vorwurf, dies sei erst nach einer "Überwindung einer Bezahlschranke" erkennbar gewesen, sei absurd: "Jeder, der sich nicht registrieren wollte, hat damit frei entschieden, dass er den gesamten Inhalt nicht kennen wollte." Er gehe davon aus, dass er vor Gericht gewinnen und der Strafbefehl aufgehoben wird.