Von Rolf Kienle

Mannheim/Heidelberg. Zwei-Sterne-Koch Tristan Brandt, der sich nach siebenjähriger Tätigkeit von der Engelhorn-Gastronomie trennte, bereitet weiterhin sein eigenes Restaurant in Mannheim vor. Es soll ein Bistro mit 80 Plätzen und ein Restaurant mit 20 Plätzen werden, sagte Tristan Brandt gegenüber der RNZ. Die Eröffnung soll Ende des Jahres erfolgen. Er wird definitiv in Mannheim bleiben. Über Details wollte er noch nichts verraten.

In der Zwischenzeit berät Brandt außerdem die Hemsbacher "Zehntscheuer", die erst vor einem Jahr nach zweijähriger Umbauphase eröffnete. Diese Beratung beschränkt sich allerdings lediglich auf die Küche und nicht aufs Marketing, wie es heißt. Zudem berät er Jürgen Harders "959" im Stadtgarten in Heidelberg.

Das "959", das derzeit noch geschlossen hat, war unter der Küchen-Leitung von Dustin Dankelmann im Frühjahr vom Restaurantführer "Gault Millau" zur "Entdeckung des Jahres 2020" gekürt worden. Tristan Brandt will die Gourmetküche des "959" zur alten Qualität zurückführen, ohne allerdings einen Stern anzustreben, wie er sagte. Er selbst hat hingegen weiterhin Sterne-Ambitionen, wenn er sein eigenes Restaurant mit Bistro in Mannheim eröffnet. Die Küche soll sich so präsentieren, dass er dort "mindestens einen Stern" erhält.

Brandt war seit 2013 Küchenchef des "Opus V" im Engelhorn-Bekleidungshaus und erkochte bereits im ersten Jahr einen Michelin-Stern, 2016 folgte der zweite Stern, womit Tristan Brandt Deutschlands jüngster Zwei-Sterne-Koch war. Er wurde Chef der Engelhorn-Gastro GmbH mit fünf Restaurants, drei Bars und einer Chocolaterie. Dazu gehört das auf Fisch und Meeresfrüchte spezialisierte "Le Corange", das einen Michelin-Stern führte.

Tristan Brandt hat den Gourmetstandort Mannheim erheblich vorangebracht. Mentor war der Baiersbronner Drei-Sterne-Koch Harald Wohlfahrt, der den damals 27-jährigen Brandt dem inzwischen verstorbenen Richard Engelhorn empfahl.

Brandt arbeitete außerdem bei Jean-Georges Klein im Elsass, Christian Bau und bei der Kochlegende Dieter Müller, die ebenfalls drei Sterne führten oder noch führen. Erste Station in der Sterne-Gastronomie war übrigens das "Schwarz" in der Print Media Academie in Heidelberg. Manfred Schwarz war es, der das Talent alsbald Wohlfahrts "Traube Tonbach" empfahl. 2012 wurde er Küchenmeister an der Heidelberger Hotelfachschule.

Die Trennung von Engelhorn vor zwei Wochen sei ihm nicht leicht gefallen, wie Brandt sagte, aber nach fast siebenjähriger Tätigkeit sei es an der Zeit gewesen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Die Trennung sei im gegenseitigen Einvernehmen erfolgt. Brandt will sich "weiter entfalten."