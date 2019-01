Karlsruhe. (pol/sdm) Die Sanierungsarbeiten auf der Autobahn A6 zwischen dem Viernheimer Dreieck und der Rheinland-Pfalz sind in vollem Gang. Sie sollen laut Regierungspräsidium Karlsruhe bis Ende 2020 andauern.

> Was wurde bereits saniert?

Im vergangenen Mai wurde schon mit den Arbeiten am zweiten Bauabschnitt, dem Ersatzneubau des Unterführungsbauwerks B44 sowie der Fahrbahndeckenerneuerung im Bereich der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen begonnen. Der Autobahnverkehr wurde deshalb teilweise über eine Behelfsbrücke über die Bundesstraße B44 geführt. Die südliche Brücke sowie die südliche Fahrbahn sind bereits fertiggestellt.

> Was wird saniert?

Zum Bau der nördlichen Brücke muss am kommenden Wochenende zunächst die Behelfsbrücke ausgehoben und abtransportiert werden. Dafür wird am Samstag, 2. Februar, ab circa 21 Uhr die A6 in beide Fahrtrichtungen auf Höhe der Behelfsbrücke jeweils auf einen Fahrstreifen verengt.

> Was haben die Autofahrer zu erwarten?

Ab etwa 22 Uhr wird die B44 zwischen Mannheim und Lampertheim im Bereich der Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen sowie die nordwestliche Ausfahrtsrampe der Autobahn komplett für den Verkehr gesperrt.

Nach den Demontagearbeiten erfolgt die Aufhebung der einstreifigen Verkehrsführungen auf der A6. Der Autokran wird voraussichtlich Sonntagfrüh gegen 8 Uhr abgebaut sein. Die Vollsperrungen auf der B44 und der nordwestlichen Ausfahrtsrampe werden anschließend aufgehoben.

> Wie sind die Umleitungsstrecken?

Die Umleitung führt von der B44 über Lampertheim über die Landesstraße L3110 nach Hüttenfeld, weiter über die L3111 nach Viernheim und dann über Mannheim-Gartenstadt schließlich zurück auf die B44 bei Mannheim-Sandhofen und umgekehrt.

> Wie geht es weiter?

Ab dem 4. Februar laufen die Vorarbeiten sowie das Herstellen des Baugrubenverbaus, das Ausheben der Baugruben und der Abbruch der restlichen Widerlager des alten Unterführungsbauwerks sowie der Behelfsbrücken-Widerlager. Nach Abschluss dieser Arbeiten wird mit dem Neubau des nördlichen Teilbauwerks begonnen.

